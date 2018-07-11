Второй сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история" начнется 19 июля

Музей Москвы открывает второй сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история". Как и в прошлом году, каждую неделю проект будет перемещаться в один из районов столицы, где известные московские историки и краеведы расскажут об истории этих мест, памятниках и легендах.
Фото: пресс-служба Музея Москвы
В новом сезоне с июля по середину сентября проект охватит 10 московских районов. Вход на лекции свободный. Первая встреча пройдет 19 июля и будет посвящена Китай-городу.
"Музей Москвы, как и планировал, продолжает свое путешествие по районам Москвы. Летом 2017 года проект "Уличный лекторий. Местная история" побывал в 14 районах Москвы, лекции посетили более 1100 слушателей. В этом сезоне от проекта, который стартовал как эксперимент, мы ждем еще больше интересных московских историй и неравнодушных участников", – говорит директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.
Ключевая составляющая проекта – общение с местными жителями и учреждениями культуры районов: досуговыми центрами, библиотеками, домами культуры. Благодаря этому официальная история дополняется частной, личной, и лекции проекта наполняются воспоминаниями и рассказами реальных людей – очевидцев событий, которые не найдешь в учебниках.
"Уличный лекторий. Местная история" – это не только информация о главных памятниках района или типе его застройки. Это и воспоминания о том, как в продуктовый магазин в Крылатском приезжала Маргарет Тэтчер или как школьники встречали Юрия Гагарина на Ленинском проспекте после его полета в космос, где находилась лучшая пончиковая Замоскворечья или почему в Измайлово пахло аэродромом.
В сезоне 2017-го проект побывал в Хамовниках, Замоскворечье, Миусах, Раменках и Марьиной Роще, на Никитском бульваре и Шаболовке, в Можайском, Гагаринском, Басманном районах, а также в Измайлово, Новогиреево/Перово, Крылатском и Преображенском. Новый сезон – это новые точки в центре Москвы и традиционно спальных районах.
Лекторами нового сезона станут краеведы, историки, экскурсоводы, авторы статей, книг и путеводителей Лариса Скрыпник, Павел Гнилорыбов, Денис Ромодин, Мария Калиш, Денис Дроздов, Александр Иванов, Татьяна Воронцова, Евгений Плисс, Мария Никитина.
Для подготовки проекта привлекли команду из почти 20 волонтеров-студентов, а также более 50 москвичей разных поколений с историями о районах, в которых они живут или когда-то жили. К участию в создании проекта приглашаются все, кто готов делиться воспоминаниями о разных уголках Москвы и своими фотографиями. Подробнее об участии – в разделе Лекции на сайте Музея Москвы. Собранные истории и фотографии смогут войти в коллекцию музея.
19 июля в Старом Английском дворе, филиале Музея Москвы, состоится презентация второго сезона проекта "Уличный Лекторий. Местная история" и первая уличная лекция, посвященная истории Китай-города. Лекцию проведет Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.
Расписание лекций и адреса мест проведения:
19 июля в 19:00 – Китай-город. На территории Старого Английского двора, филиала Музея Москвы (ул. Варварка, 4А)
24 июля в 19:00 – район Пресненский. Во дворе историко-мемориального музея "Пресня" (Большой Предтеченский пер., 4)
31 июля в 19:00 – район Ясенево. На площадке культурного центра "Вдохновение" (Литовский бульвар, 7)
3 августа в 19:00 – район Якиманка. На территории павильона "Школа" в парке "Музеон" (Крымская наб., 16 стр, 1)
7 августа в 19:00 – район Сокольники. На летней веранде библиотеки "Букводом" (5-й Лучевой просек, 1)
14 августа в 19:00 – район Алексеевский. По адресу: ул. Бориса Галушкина, 23
21 августа в 19:00 – район Очаково-Матвеевское. У Библиотеки № 218 по адресу: ул. Нежинская, 13
4 сентября в 19:00 – район Сокол. У Центра творчества детей и юношества "Сокол" (ул. Песчаная, 5)
10 сентября в 19:00 – район Коньково. У Библиотеки № 187 (ул. Островитянова, 19/22)
12 сентября в 19:00 – район Митино. В Культурном центре "Митино" (Митинская ул., 31к1)
В случае дождя лекции проходят в помещении. В расписании возможны незначительные изменения. Самая актуальная программа доступна на сайте Музея Москвы.
Вход на мероприятия свободный. Регистрация на лекции не обязательна, но желательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.