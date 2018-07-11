Второй сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история" начнется 19 июля

Музей Москвы открывает второй сезон проекта "Уличный лекторий. Местная история". Как и в прошлом году, каждую неделю проект будет перемещаться в один из районов столицы, где известные московские историки и краеведы расскажут об истории этих мест, памятниках и легендах.

Фото: пресс-служба Музея Москвы

В новом сезоне с июля по середину сентября проект охватит 10 московских районов. Вход на лекции свободный. Первая встреча пройдет 19 июля и будет посвящена Китай-городу.

"Музей Москвы, как и планировал, продолжает свое путешествие по районам Москвы. Летом 2017 года проект "Уличный лекторий. Местная история" побывал в 14 районах Москвы, лекции посетили более 1100 слушателей. В этом сезоне от проекта, который стартовал как эксперимент, мы ждем еще больше интересных московских историй и неравнодушных участников", – говорит директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Ключевая составляющая проекта – общение с местными жителями и учреждениями культуры районов: досуговыми центрами, библиотеками, домами культуры. Благодаря этому официальная история дополняется частной, личной, и лекции проекта наполняются воспоминаниями и рассказами реальных людей – очевидцев событий, которые не найдешь в учебниках.

"Уличный лекторий. Местная история" – это не только информация о главных памятниках района или типе его застройки. Это и воспоминания о том, как в продуктовый магазин в Крылатском приезжала Маргарет Тэтчер или как школьники встречали Юрия Гагарина на Ленинском проспекте после его полета в космос, где находилась лучшая пончиковая Замоскворечья или почему в Измайлово пахло аэродромом.

В сезоне 2017-го проект побывал в Хамовниках, Замоскворечье, Миусах, Раменках и Марьиной Роще, на Никитском бульваре и Шаболовке, в Можайском, Гагаринском, Басманном районах, а также в Измайлово, Новогиреево/Перово, Крылатском и Преображенском. Новый сезон – это новые точки в центре Москвы и традиционно спальных районах.

Лекторами нового сезона станут краеведы, историки, экскурсоводы, авторы статей, книг и путеводителей Лариса Скрыпник, Павел Гнилорыбов, Денис Ромодин, Мария Калиш, Денис Дроздов, Александр Иванов, Татьяна Воронцова, Евгений Плисс, Мария Никитина.

Для подготовки проекта привлекли команду из почти 20 волонтеров-студентов, а также более 50 москвичей разных поколений с историями о районах, в которых они живут или когда-то жили. К участию в создании проекта приглашаются все, кто готов делиться воспоминаниями о разных уголках Москвы и своими фотографиями. Подробнее об участии – в разделе Лекции на сайте Музея Москвы. Собранные истории и фотографии смогут войти в коллекцию музея.

19 июля в Старом Английском дворе, филиале Музея Москвы, состоится презентация второго сезона проекта "Уличный Лекторий. Местная история" и первая уличная лекция, посвященная истории Китай-города. Лекцию проведет Лариса Скрыпник, историк, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.

Расписание лекций и адреса мест проведения:

19 июля в 19:00 – Китай-город. На территории Старого Английского двора, филиала Музея Москвы (ул. Варварка, 4А)

24 июля в 19:00 – район Пресненский. Во дворе историко-мемориального музея "Пресня" (Большой Предтеченский пер., 4)

31 июля в 19:00 – район Ясенево. На площадке культурного центра "Вдохновение" (Литовский бульвар, 7)

3 августа в 19:00 – район Якиманка. На территории павильона "Школа" в парке "Музеон" (Крымская наб., 16 стр, 1)

7 августа в 19:00 – район Сокольники. На летней веранде библиотеки "Букводом" (5-й Лучевой просек, 1)

14 августа в 19:00 – район Алексеевский. По адресу: ул. Бориса Галушкина, 23

21 августа в 19:00 – район Очаково-Матвеевское. У Библиотеки № 218 по адресу: ул. Нежинская, 13

4 сентября в 19:00 – район Сокол. У Центра творчества детей и юношества "Сокол" (ул. Песчаная, 5)

10 сентября в 19:00 – район Коньково. У Библиотеки № 187 (ул. Островитянова, 19/22)

12 сентября в 19:00 – район Митино. В Культурном центре "Митино" (Митинская ул., 31к1)



В случае дождя лекции проходят в помещении. В расписании возможны незначительные изменения. Самая актуальная программа доступна на сайте Музея Москвы.

Вход на мероприятия свободный. Регистрация на лекции не обязательна, но желательна. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проект реализуется Лекторием Музея Москвы при участии Городского экскурсионного бюро Музея Москвы, Старого Английского двора, филиала Музея Москвы, Историко-мемориального музея "Пресня", Культурного центра "Вдохновение", Парка искусств "Музеон", библиотеки "Букводом" в Парке Сокольники, Центральной городской деловой библиотеки, библиотек № 187 и № 218, Дома культуры "Резонанс", Культурного центра "Митино", Центр творчества детей и юношества "Сокол".