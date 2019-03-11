Жила-была Валентина Терешкова: как звучат сказки для маленьких феминисток

В издательстве "Бомбора" выходит продолжение нашумевших "Сказок на ночь для юных бунтарок" Элены Фавилли и Франчески Кавальо. Это истории ярких женщин-исторических персонажей, написанные в виде сказок, героини которых не укладываются в сказочные стереотипы. Они хотят не выйти замуж и жить долго и счастливо, а заниматься подледным плаванием, открыть академию гимнастики, стать мировой звездой в спорте или сварить кофе в открытом космосе. Авторы убеждены: сегодняшним девочкам нужны новые правдивые истории о том, как поверить в себя и сделать то, чего от девочек раньше не ждали. Среди героинь "Сказок на ночь" – Валентина Терешкова, Айседора Дункан, Агата Кристи, Одри Хепберн, Бейонсе и другие. В книге Франчески Кавальо и Элены Фавилли собраны истории 99 женщин, которые изменили мир, а сотую сказку хозяйке книги нужно дописать самой.

Фото: предоставлено издательством

Валентина Терешкова, космонавт

Жила-была восьмидесятилетняя женщина, которая не прочь была бы отправиться в полет на Марс в один конец. Звали ее Валентина, и, когда ей было еще двадцать четыре года, она стала первой женщиной, которая вышла в открытый космос.

Валентина обожала летать. Каждые выходные она прыгала с парашютом, днем и ночью, на землю и в воду. Когда в России начали отбирать женщин для подготовки к полету в космос, Валентина изо всех сил старалась попасть в программу. Через несколько месяцев тяжелых тренировок она прошла отбор и полетела в космос на корабле "Восток-6".

Вскоре после взлета Валентина поняла, что что-то не так. Расчеты по возвращению корабля на Землю оказались неверны, и вместо того, чтобы после выполнения миссии спуститься на Землю, корабль должен был полететь в открытый космос. Как бы Валентина ни любила летать, она была еще не готова покинуть Землю навсегда. Поэтому она связалась с инженерами в центре управления, и все стали лихорадочно исправлять настройки. Неполадки удалось устранить, и Валентина смогла благополучно приземлиться. Она чудом осталась жива.

Ее начальники были в ужасе и не желали признаваться, что допустили ошибку. Они заставили Валентину пообещать, что она никогда никому этого не расскажет. Лишь спустя тридцать лет она смогла открыть миру правду о своей миссии.

Теперь, когда Валентина уже состарилась, она бы с удовольствием отправилась в космос один последний раз. "Из космоса Земля кажется такой прекрасной и хрупкой, – говорит она. – Мы должны делать все возможное, чтобы ее защитить. Особенно от астероидов".

Одри Хепберн, актриса

Когда-то в Голландии жила-была девочка по имени Одри, которая ела тюльпаны.

И не потому, что так любила цветы, – просто есть больше было нечего. Жизнь в Голландии во время Второй мировой войны была тяжелой. Еды не хватало, и у Одри часто сводило живот. Луковицы тюльпанов на вкус не очень хороши, но зато благодаря им она не умерла с голоду.

Когда Одри выросла, она переехала в Англию и стала актрисой. Весь мир восхищался ее элегантной фигурой и лучистой красотой. Знаменитые модельеры слетались к ней стаями. Она стала иконой стиля. Когда вышел ее самый известный фильм "Завтрак у Тиффани", образ Одри Хепберн в маленьком черном платье, длинных перчатках и бриллиантовой диадеме стал настолько популярен, что женщины старались одеваться так, как она. Они даже специально приезжали в знаменитый ювелирный магазин в Нью-Йорке, чтобы постоять на том же месте, где ее героиня стоит в фильме.

Но Одри хотела добиться большего, чем популярность и модная одежда. Она хотела помогать другим, особенно бедным и голодным детям – ведь она и сама когда-то была таким голодным ребенком. Она посвятила свою жизнь служению ЮНИСЕФ, той же благотворительной организации, которая помогала ей во время войны. Одри считала, что нельзя допускать, чтобы хоть один ребенок в мире настолько страдал от голода, чтобы ему приходилось есть луковицы тюльпанов.

Когда Одри умерла, ее именем назвали новый сорт белоснежных тюльпанов в знак благодарности за ее работу с ЮНИСЕФ.

Опра Уинфри, телеведущая, актриса и бизнес-леди





Жила-была маленькая девочка, которая брала интервью у ворон. Кроме ворон, она брала интервью у своих сделанных из кукурузных початков кукол и замечательно цитировала Библию, за что люди прозвали ее Проповедником. Звали девочку Опра, и она обожала разговаривать, но родные ее не слушали.

Мать Опры отталкивала ее и говорила: "Потише! У меня нет на тебя времени". Бабушка не разрешала ей плакать, даже когда била девочку. "Люди решат, что ты слабая", – говорила она.



Но держать все чувства в себе было просто невыносимо. Так что Опра продолжала искать возможность высказаться. Она искала людей, которые захотят ее послушать. Сначала она вступила в кружок ораторского мастерства в школе, затем получила работу на местной радиостанции, а потом попала в новостную телепередачу в качестве соведущей.



Ее семья и друзья были в восторге. Но глубоко внутри Опра осознавала, что читать новости – не самое любимое занятие. Ее уволили из отдела новостей и дали вести низкорейтиговое ток-шоу, которое выходило рано утром. Опра решила, что карьера закончилась. Но во время интервью с продавцом мороженого обнаружился ее главный талант – она умела по-настоящему слушать своих гостей. Если они плакали, она чувствовала их грусть. Если они злились, она понимала их боль. Если они чему-то радовались, то она смеялась вместе с ними. Зрители полюбили ее передачу.



Опра стала королевой ток-шоу. Она перешла на национальное телевидение, запустила свою собственную сеть, стала мультимиллиардером и одним из самых щедрых филантропов в истории.