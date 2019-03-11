Дорогая опера: Бочелли и Нетребко в Кремле

Опера – новый футбол. Ради гала-концерта в Кремле с участием четырех звезд классической музыки европейцы планируют поездку в Россию. Конечно, любители оперы не обеспечат такого веселья на Никольской, как футбольные фанаты, но вполне могут создать новый тренд культурного туризма. Рассказываем, что это за шоу и кто те европейцы, которые приедут в Москву.

Фото: предоставлено организаторами

Что это будет?

Концерт, который 4 июня пройдет в Кремлевском дворце, впервые соберет вместе четырех оперных звезд с мировым именем – Андреа Бочелли, Анну Нетребко, Юсифа Эйвазова и Ольгу Перетятько.

Почему это стоит услышать вживую?

Причина – в исполнителях. Все четверо перемещаются по главным оперным и концертным сценам мира, но никогда не выступали вместе. Бочелли – феномен современной классической сцены. Итальянец, родившийся на ферме в Тоскане, в 12 лет полностью потерял зрение, что не помешало ему выиграть ряд вокальных конкурсов и сделать оперную карьеру с "благословения" Лучано Паваротти. В его багаже – "Грэмми", а также "Золотой глобус" и номинация на "Оскар" вместе с Селин Дион за саундртек к фэнтези-мультфильму "Волшебный меч: Спасение Камелота". Сейчас ему 60, и он безусловная звезда классического кроссовера (жанра, миксующего оперу с электронной, рок- и поп-музыкой). Его концерты всегда зрелищные и массовые, с участием других музыкантов (в том числе с Джей Ло, Кристиной Агилерой, Эдом Шираном). Последний (и единственный) большой концерт в Москве был 12 лет назад.

Видео: YouTube/Andrea Bocelli

Нетребко, Эйвазов, Перетятько перманентно перемещаются по главным мировым сценам. Среди последних премьер – "Сила судьбы" в Ковент-Гардене у Анны и Юсифа и "Лючия де Ламмермур" в Венской опере у Ольги.

Что споют?

Программа до сих пор держится в секрете. На встрече с журналистами Нетребко пообещала, что они с Ольгой станцуют канкан, а Эйвазов отшутился, что эффектно сбрасывать туфельки теперь будет он. Будет много дуэтов в разных вариациях, популярные оперные арии и эффектное шоу – с декорациями, экранами, проекциями и сценографией, поставленной для каждого номера. Специально для концерта из Англии приедет звуковое оборудование (Бочелли не доверяет сторонним компаниям), что важно для сложного с акустической точки зрения кремлевского зала.

Фото: предоставлено организаторами



Максим Берин продюсер, организатор концерта Андреа Бочелли – человек, который добился всего в этой жизни и выступал в лучших мировых залах с лучшими музыкантами, – хотел спеть с Анной Нетребко. К счастью для всех, желание оказалось обоюдным. Мне хотелось не просто соединить их вместе, а придумать что-то особенное. Бочелли сейчас на пике своей карьеры. Недавно в Нью-Йорке было три подряд его концерта в зале на 23 тысячи зрителей, и все дни был аншлаг. Не каждый поп-певец соберет столько. Московский концерт можно сравнить с выступлением Нетребко и Хворостовского на Красной площади шесть лет назад или с концертом трех теноров, которые впервые вместе выступили в Риме в 1990 году – это будет историческое событие. Обычно Бочелли приглашает других музыкантов в качестве гостей своего шоу, но здесь это четыре равноправных участника. Мало того, что это потрясающие оперные голоса, они еще все невероятно артистичны и красивы! Не знаю, повторится ли такой концерт когда-нибудь еще.

Фото: предоставлено организаторами

Что с билетами?

Официальная цена билетов – от 5 до 88 тысяч рублей, но и их осталось уже не так много. Верхний рубеж связан с уровнем звезд и дорогим продакшеном (добавьте сюда райдер артистов – у одного Бочелли он занимает 60 страниц). Кроме того, это не просто классический концерт, но и светский раут. Для сравнения – билеты на недавний лондонский концерт Нетребко и Эйвазова доходили до 3 500 фунтов (около 300 тысяч рублей), а на премьеру в Ла Скала – до 5 000 евро (около 350 тысяч).

Кто зрители?

Часть билетов выкуплена европейскими фанатами. Расспросили их о предстоящей поездке в Россию.

Деклан и Мишель из Дублина (Ирландия):

"Моя жена Мишель любит Бочелли и всегда хотела посетить Москву и Санкт-Петербург, а я с возрастом полюбил классическую музыку, оперу и балет. Мы много путешествуем, но эта поездка для нас особенная – в этом году 35 лет нашему браку, наши четверо детей уже взрослые, и мы решили устроить что-нибудь особенное только для себя. Кроме концерта, мы хотим сходить в Большой театр и парочку джаз-клубов. Очень хочется увидеть "Щелкунчика" – в Ковент-Гардене на него невозможно попасть, да и Москва – самое правильное место для этого балета. Надеюсь, после этой первой поездки в Россию мы приедем еще, чтобы на поезде проехать Сибирь и, может быть, добраться до Монголии и Китая".

Петер из Хугерхейде (Голландия):

"Мы с женой приезжаем в Москву специально, чтобы услышать Анну Нетребко. И заодно посетить другие культурные события и, может быть, еще какие-нибудь концерты. Мы часто ездим на разные оперные постановки, очень любим итальянский оперный фестиваль "Арена ди Верона", с удовольствием слушали Мусоргского и Римского-Корсакова в Антверпене. Лучшие "культурные выходные" у нас с женой были в Крыму в 2017 году – тогда в Ялте был отличный концерт Эмира Кустурицы".

Фото: предоставлено организаторами

4 июня в 19:00

Государственный Кремлевский дворец

Билеты – от 5 000 до 88 000 рублей