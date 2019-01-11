Москва 24 покажет, как преобразится МХТ имени Горького с новым худруком

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
16 января в ТАСС состоится пресс-конференция нового руководящего состава Московского художественного академического театра имени Горького.
Об изменениях в репертуаре и составе труппы, кадровых перестановках в руководстве и театральных премьерах 2019 года расскажут:
- заместитель министра культуры РФ Павел Степанов;
- художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков;
- заместитель художественного руководителя по творческой работе Сергей Пускепалис;
- режиссер театра и кино Андрей Кончаловский;
- заслуженная артистка России Наталья Пирогова.
Прямую трансляцию можно увидеть 16 января в 15:00 на этой странице.