Московские театры откроют закулисье в дни зимних каникул

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С 24 декабря по 13 января можно будет посмотреть на театр изнутри. Двери для москвичей распахнут 19 столичных театров. Там в дни новогодних каникул пройдут экскурсии по театральном закулисью.

Посетить декорационные, костюмерные, бутафорские цеха, побывать в гримерных и других закрытых для зрителей частях театров все желающие смогут бесплатно.

Посетителям "Театра на Таганке" покажут стол, за которым гримировался Владимир Высоцкий, кабинет Юрия Любимова, стены которого усыпаны автографами известных гостей.

В большинстве театров пройдут выставки, посвященные их истории.

Участие в акции уже подтвердили "Театра имени Станиславского и Немировича Данченко", "Новая Опера", "Театр имени Моссовета", "Театр имени Пушкина", Et Cetera, "Театр на Таганке", "Московский театр кукол", "Культурный центр ЗИЛ" и другие.

Узнать подробную программу и записаться на экскурсии можно на официальных сайтах театров.