"Боженька", "Мизантроп" и музыкальный манифест: новый сезон в "Гоголь-центре"

"Гоголь-центр" объявил планы на новый сезон. До конца года театр выпустит две новые постановки. О главных премьерах – в материале портала Москва 24.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

"Я думаю, предстоящий год будет для нас непростым, но плодотворным. И мы сохраним рабочее состояние труппы и всего театра в том качестве и художественном состоянии, которое было заложено Кириллом Серебренниковым при создании "Гоголь-центра". В связи с этим я хотел бы поблагодарить всех сотрудников театра за силы, мужество и самоотдачу. И, конечно, наших зрителей за поддержку и любовь", – сказал директор театра Алексей Кабешев.





На начало декабря запланирована премьера спектакля "Мизантроп" звезды молодой режиссуры Латвии Элмара Сенькова. Это будет вторая работа режиссера в "Гоголь-центре" – в 2017 году на Малой сцене вышел спектакль "Демоны" по пьесе Ларса Нурена.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Специально по заказу театра Дмитрий Быков сделал новый перевод пьесы Мольера. В спектакле заняты молодые звезды театра: в роли Альцеста – Александр Горчилин.

Вторая премьера декабря – музыкальный манифест "Барокко", автором которого выступил художественный руководитель театра Кирилл Серебренников.

Шедевры Генделя, Монтеверди, Перселла, Рамо, Люлли, Вивальди, Баха и других знаменитых барочных композиторов исполняют артисты "Гоголь-центра" и певцы молодежной программы Большого театра. В спектакле прозвучат тексты французских философов и кинематографистов конца шестидесятых годов ХХ века, частью представления станут сцены из фильмов "Забриски Пойнт" Антониони и "Красота по-американски" Сэма Мендеса.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В 2019 году театр представит спектакль "Петровы в гриппе и вокруг него" Дениса Азарова, режиссерский дебют актера "Гоголь-центра" Никиты Кукушкина – спектакль "Боженька" по пьесе Валерия Печейкина и спектакль "Палачи" по одноименной пьесе Мартина Макдонаха (адаптацией русского текста занимался Кирилл Серебренников).

Кроме того, в 2019 году состоится премьера нового спектакля хореографа Евгения Кулагина, а также латышского режиссера Владислава Наставшева, который уже не первый год сотрудничает с "Гоголь-центром" ("Митина любовь", "Форель разбивает лед", "Страх", "Медея") и театральный дебют знаменитого российского кинорежиссера Жоры Крыжовникова. На малой сцене начинаются репетиции спектакля-посвящения великому русскому писателю Юрию Мамлееву (режиссер Илья Шагалов).

"Гоголь-центр" начинает проект "Гоголь-текст": пьесы, лекции, документальные материалы, статьи, связанные с репертуаром театра, выйдут в виде серии книг. Первыми будут изданы три книги, посвященные "Московской кинотрилогии" – спектаклям "Идиоты", "Братья", "Страх".