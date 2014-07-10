Московские театры перевыполнили план на полугодие

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В первом полугодии 2014 года на театральных сценах столицы было показано 11 тысяч 9 спектаклей. Об этом сообщила Агентству городских новостей "Москва" начальник управления по работе с творческими организациями департамента культуры Москвы Наталия Дрожникова.

В статистике учитывались театральные учреждения, входящие в систему департамента культуры Москвы - то есть 88 театральных сцен, - в том числе музыкальные, драматические и детские. Кукольные спектакли подсчитали наравне с постановками, в которых задействованы настоящие актеры.

По информации Наталии Дрожниковой, всего на 2014 год запланирован прокат 20 тысяч 300 спектаклей. Следовательно, за полугодие было выполнено более 50 процентов плана по театральным постановкам.