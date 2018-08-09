Тайны океана, Мила Кунис-шпионка и новое проклятие: что смотреть в кино

Доисторическая акула, загадочные красные дельфины, шпионка Мила Кунис и будни Ингмара Бергмана. Редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах 9 августа.

Фото: depositphotos/Deklofenak

На этой неделе в кинотеатрах выходят сразу два фильма на тему океана, и оба – китайского производства. Правда, первая, самая кассовая лента недели "Монстр глубины" – совместное производство Китая и США. Этот "долгострой", бюджет которого составил $150 миллионов, планировали снять и замораживали неоднократно с 1997 года. 21 год спустя он, наконец, выходит на экраны.

"Монстра глубины" можно назвать очередной вариацией фантастического боевика на тему "человек против природы". На этот раз в качестве мощной силы, с которой предстоит сразиться людям, выступает мегалодон – огромная доисторическая акула, считавшаяся вымершей и неожиданно встающая на пути международной команды исследователей океана. В качестве главного спасителя – один из "супергероев" современного Голливуда Джейсон Стейтем.



Видео: YouTube/WBRussia

"Шпион, который меня кинул" – комедийный боевик с Милой Кунис и Кейт МакКиннон, история двух подруг из Лос-Анджелеса, неожиданно для самих себя оказавшихся главными действующими лицами международного заговора. Виной тому – бывший бойфренд одной из них, шпион под прикрытием. Миссией девушек становится, ни много ни мало, спасение мира, в ходе которого им придется объехать всю Европу. В процессе новой работы они не только заведут множество самых разных знакомств, но и насладятся видами Старого света – съемки велись в Будапеште, Милане, Берлине, Праге и других городах Европы.



Видео: YouTube/Central Partnership

"По ту сторону океана" – еще один кинематографический "долгострой", на этот раз в жанре мультипликации. Производство китайского мультфильма началось еще в 2004 году, но тогда его не удалось закончить – создателям урезали финансирование. Ради своего проекта они основали собственную студию и собрали деньги на окончание фильма благодаря краудфандингу. Премьера состоялась в 2016 году, за это время он собрал уже более $85 миллионов в прокате, и сейчас, наконец, добрался до наших экранов.

Анимационный фильм с маркировкой "16+" – история волшебного мира, скрывающегося на дне океана. Именно там живут духи, наблюдающие за людьми и управляющие сменой времен года. Согласно обычаю, по достижении шестнадцатилетия каждый из них, превращаясь в красного дельфина, отправляется на Землю наблюдать за людьми в течение недели. Благодаря этим обстоятельствам и переплетаются жизни человека и молодой девушки-духа, ставящие под вопрос мирное существование загадочного подземного мира.



Видео: YouTube/iVideos

"Зло" – американский фильм ужасов, в основе которого – классическая для жанра фабула: счастливая пара, ждущая прибавления в семействе и внезапно сталкивающаяся с загадочной темной силой, из-за которой жизнь превращается в кошмар. В качестве дополнительного элемента – известный парапсихолог, берущийся расследовать их дело и помочь молодой семье узнать больше о природе преследующего их ужаса.

В России фильм выйдет до мировой премьеры – в США его показывали разве что на нескольких кинофестивалях, так что у наших зрителей будет возможность первыми оценить еще не подвергшийся оценке критиков и зарубежных зрителей хоррор.



Видео: YouTube/iVideos

"В поисках йети" – канадский приключенческий анимационный фильм, главные действующие лица которого – незадачливый ученый, берущийся доказать всему миру, что снежный человек существует, и девушка-частный детектив, желающая сменить обстановку и попробовать себя в чем-то новом. Вместе они отправятся в Гималаи, где и предпримут попытку выйти на след йети. Создавая своих персонажей, художники вдохновлялись реальными людьми – альпинистом Джорджем Мэллори, а также авиатором Амелией Эрхарт и актрисой Кэтрин Хепберн. Фильм рекомендован для детей старше шести лет и выходит в форматах 2D и 3D.



Видео: YouTube/iVideos

Еще одна кинопремьера для самых маленьких – "Маленький большой герой", история о приключениях обезьянки Санни, чья мечта в один прекрасный день сбывается: вместо родного зоопарка он оказывается в самом центре Нью-Йорка, где ему предстоит быть не просто туристом, а героем, противостоящим великому Королю Демону. Как и положено злодеям его уровня, тот мечтает разрушить город, уже успевший полюбиться Санни.



Видео: YouTube/Ютуб для детей

Любители документального и классического кино на этой неделе смогут увидеть фильм "Бергман", вышедший к столетнему юбилею великого режиссера. В двухчасовой ленте зрители проследят историю жизни и творчества Ингмара Бергмана глазами его родных, друзей, коллег и некоторых из тех, на кого его фильмы оказали непосредственное влияние. Режиссер Яне Магнуссон уже не первый год занимается исследованием творчества Бергмана, а в этом году ее фильм был представлен на Каннском кинофестивале.



Видео: YouTube/Русский Репортаж

Лиза Минаева