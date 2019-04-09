XVIII молодежные Дельфийские игры России соберут около 2,5 тысячи участников

В 2019 году Дельфийским играм исполняется 20 лет. Восемнадцатые молодежные Дельфийские игры России пройдут с 19 по 24 апреля в Ростовской области. В юбилейный год тематика будет связана с Годом театра в России, Годом народного творчества в Ростовской области, празднованием 270-летия Ростова-на-Дону, наследием великих ростовчан – М. Шолохова и А. Чехова. Особой темой событий Игр станет приближающийся 75-летний Юбилей Великой Победы.

В мероприятии примут участие около 2,5 тысячи юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций, представляющих все федеральные округа и регионы Российской Федерации. По итогам Игр победителям и призерам в установленном порядке будут вручены премии для поддержки талантливой молодежи за счет средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества. Максимальный размер премии установлен для коллективов и составит до 500 тысяч рублей. Также премии смогут получить участники младше 14 лет. Помимо этого, специальные призы учреждены партнерами Дельфийских игр. Например, победителю в старшей возрастной группе номинации "Фортепиано" будет предоставлена возможность сделать в Гамбурге запись произведений русских композиторов для собрания, в которое уже вошли исполнения С. Рахманинова, В. Горовица, Н. Рубинштейна и других.

Конкурсная и фестивальная программа Игр постоянно развивается и в этом году будет состоять из 29 номинаций народного, классического и современного видов искусства. При этом дисциплины видоизменяются в соответствии с запросами времени. Например, проводящаяся все 20 лет номинация "Современная хореография" получила четыре независимых направления, а организованная впервые в 2018 году в партнерстве с ВЦИОМ "Визуализация и презентация научного исследования" доказала свою востребованность и будет расширена в Ростовской области. Помимо этого, при поддержке Роскомнадзора в первый раз будет организована номинация "Защита персональных данных", призванная повысить культуру цифрового присутствия в первую очередь молодых деятелей искусства.

Тема цифрового развития будет представлена не только в номинациях, но и в несоревновательных событиях. В рамках международной конференции планируется обсудить темы, связанные с трансгуманизмом, учетом молодежью глобальной цифровой повестки, перспективами развития культуры в эпоху цифровизации. Традиционно Игры будут транслироваться в режиме прямого эфира в интернете. Следить за ходом Игр можно будет в рамках конвергентного спецпроекта в социальных медиа Дельфийских игр на площадках "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук", "Инстаграм" и "Твиттер".

Волонтерский корпус Дельфийских игр в Ростовской области составит около 550 человек, в настоящее время проходящих отбор и профильную подготовку более чем по 30 направлениям работы штаба Игр. Учитывая 20-летний положительный опыт инклюзивного участия инвалидов в номинациях Дельфийских игр, планируется увеличить число волонтеров из числа людей с инвалидностью. Также впервые будет уделено отдельное внимание работе "серебряных" волонтеров.

Традиционно все площадки проведения номинаций Игр открыты для свободного посещения зрителей. По опыту прошлых лет наибольший наплыв зрителей ожидается на соревнованиях по народному танцу, эстрадному пению и фортепиано. Прогнозируется и существенный рост зрительской аудитории интернет-трансляций соревнований по сравнению с предыдущим разом, когда за Играми следили из 800 городов 37 стран.