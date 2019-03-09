На каблуках с улыбкой в 6 утра: идеальные женщины телеведущих Москва 24

В преддверии 8 марта выяснили у мужчин-телеведущих канала Москва 24, какой они видят идеальную женщину и какие подарки дарят.

﻿Иван Распопов, ведущий программы "Афиша":

Фото: из личного архива

"Вообще, у меня есть две идеальные женщины – это Евгения Мирошкина и Мария Рыбакова. Они встречают меня по утрам раз в неделю – в четверг. Я прихожу на канал рассказывать о кинопремьерах, и они меня встречают в эфире. Они не просят прикрутить кран, не просят пойти вынести мусор. Нет, мы с ними говорим исключительно о кино. Ну, можем иногда позволить себе съехать в сторону "вино" и далее с продолжением. Но в любом случае, чтобы каждый раз в шесть утра девушка встречала тебя накрашенная, на каблуках, с улыбкой, – такое, прямо скажем, не у каждого мужчины бывает. Ну, многие из вас могут сказать, что редко это, конечно, раз в неделю-то с идеальной женщиной... Но, во-первых, у меня их две, а во-вторых, как говорил классик, "лучше меньше, да лучше". Это нравится мне и нравится зрителям.

Вот на 23 февраля одеколон, бритва или дезодорант – это предсказуемые ненужные сюрпризы. Но со временем становишься мудрее, отходишь от этих штампов. Так и восьмого марта – есть предсказуемые ненужные сюрпризы. Это духи либо... духи. Поэтому нужно, становясь мудрее, переходить в категорию непредсказуемых нужных сюрпризов. Как это происходит? Берешь маму за локоть, идешь гулять с ней по торговому центру и интересуешься: "Что тебе нравится здесь?" И когда видишь, что что-то действительно нравится твоей родительнице, берешь это и покупаешь. Ну если вам позволяют финансовые возможности, можете отвести маму и в автосалон. Бабушке я уже сейчас, к сожалению, ничего подарить не смогу, хотя если бы она была жива, то мы пошли бы с ней в торговый центр и обязательно выбрали что-нибудь для нее".

﻿Никита Пименов, корреспондент, ведущий спортивных новостей:

Фото: из личного архива

"Какая для меня идеальная женщина? На самом деле, очень сложный вопрос. Идеал, по сути, – это некий образ, на который мы равняемся, то лекало, по которому мы измеряем людей. Идеал, в принципе, недостижим. Другое дело, что мы вкладываем в понятие "идеальности". На мой взгляд, идеальная женщина должна, в первую очередь, любить мужчину таким, какой он есть. Всегда его поддерживать, заботиться о нем, разделять его интересы, быть ему опорой и действительно второй половинкой. Идеальная женщина должна чувствовать мужчину на ментальном уровне.

﻿Что касается подарков бабушке и маме, то на восьмое марта – это, конечно, цветы. Обычно тюльпаны – это весенний цветок, и уже сложилась традиция дарить именно их в этот праздник. Но важно понимать, что дарить цветы только восьмого марта неправильно. Дарить цветы нужно в течение всего года. Да, не каждый день, конечно. Их тогда будет просто некуда ставить, но хотя бы раз в месяц. Это как благодарность за ту любовь, которую тебе дарят близкие, а еще знак того, что в суете городских дней ты не забываешь о своих близких и находишь время и силы их порадовать. Пусть даже просто букетом цветов".

﻿Андрей Воронин, ведущий программы "Жизнь в большом городе":

Фото: из личного архива

"Говорить, какая женщина считается идеальной, – дело неблагодарное и весьма опасное! Потому, что дама априори – идеальна. И попробуйте ей сказать, что это не так... Я лучше скажу, какие черты в идеальной женщине мне нравятся больше всего. Безусловно – это женственность, доброта, чувствительность. Моя идеальная женщина – умная и красивая. И это абсолютно связанные вещи, ведь умная – всегда будет ухоженной и красивой. Она должна любить детей и быть самодостаточной. Мужчинам вроде меня всегда интереснее общаться с личностью, которая умеет и выслушать, и поспорить. А еще она творческая и интеллигентная. Вот эти качества для меня очень важны. Есть ли такие на свете, спросите вы? Я отвечу – да. Я такую нашел.

Подарки. Вот тут все сложнее. Я отношусь к 8 марта с долей скепсиса. Объясню, почему. Мне не очень нравится, что есть день, когда мужчины, как ужаленные, мечутся по городу и судорожно скупают цветы, сметают первые попавшиеся подарки с полок и чувствуют себя, мягко скажем, некомфортно. Это попахивает какой-то обязаловкой и немножечко лицемерием. Ведь большая часть делает это из-под палки, потому что надо, потому что вынужден, а не потому, что хочет этого по-настоящему. В детстве все карманные деньги тратил на тюльпаны для мамы и сестры. А сейчас стараюсь заранее узнать "чего же хочет женщина" и найти это. Пока не промахивался".

﻿Владимир Боровицкий, ведущий программы "Без купюр":

Фото: из личного архива

"Для меня идеальных женщин не существует. C идеальными скучно – все предсказуемо и чересчур "сюсипусично". Если мужчина старается, любая любящая его женщина будет идеальной, но именно для него. А что входит в это понятие – каждый решает сам.

Своим маме и бабушке я всегда дарил только полевые цветы. Никаких подарков, потому что я не люблю дарить что-то тогда, когда это нужно делать. По мне лучше стараться радовать своих женщин в любой день в году, а не только восьмого марта".