Вселенная Фредрика Бакмана: отчаянная домохозяйка Бритт-Мари и другие герои

На этой неделе в прокат вышла комедийная мелодрама "Здесь была Бритт-Мари" – история отчаянной домохозяйки, решившей в одночасье изменить судьбу. Фильм – экранизация романа одного из самых популярных шведских писателей начала века Фредрика Бакмана. Вот, что нужно знать о нем и его книгах.

﻿Кто такой Бакман?

Фото: (с) Henric Lindsten

Фредрик Бакман – один из самых известных шведских писателей начала столетия и вообще незаурядная личность, о которой тоже можно снимать фильмы. Судите сами: после школы Бакман поступил в университет изучать сравнительное религиоведение. Разочаровавшись в этой области научных исследований, он стал водителем-дальнобойщиком, а заодно (для души!) – внештатником одной бесплатной газеты. Еще у него был собственный блог, куда он писал исключительно о личном – о подготовке к свадьбе или о радостях отцовства (сейчас у писателя двое детей). Дневники Фредрика стали очень популярными, с 2010 года Бакману предложили вести блог уже на страницах известного мужского глянца Café – первые посты были посвящены зимней Олимпиаде в Ванкувере. Окончательно переквалифицировавшись из шофера в журналисты и обнаружив в одной из газет заметку о пенсионере, подавшем в суд на зоопарк, Бакман начал писать свой первый роман – "Вторая жизнь Уве" (2012).

﻿Уве

YouTube/Новые трейлеры

﻿Главный герой "Второй жизни Уве" – ворчливый и недоверчивый дедуля, у которого умерла жена. Он разучился мечтать. Более того, убежден, что жизнь состоит исключительно из темных полос. Но однажды все меняется: соседями Уве становится мультикультурная семейка – мама-иранка, папа-швед и двое детей. Смешную, грустную и очень душевную книгу купило 10 процентов населения Швеции – фактически ее можно обнаружить в каждой четвертой семье (как и пластинку The Album группы ABBA). Роман вышел в 44 странах и в 2015 году был экранизирован – фильм собрал в мировом прокате почти 30 миллионов долларов и получил две номинации на "Оскар".

Бритт-Мари и другие

YouTube/НD Трейлеры

Еще одна обитательница вселенной Бакмана – семилетняя Эльса, героиня другого романа шведа "Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения" (2013). Ее лучшая подруга, 77-летняя бабушка – "специфическая" дама, способная сбежать из больницы, чтобы залезть в вольер к обезьянам. Когда старушка умирает, Эльсе достаются бабушкины письма, которые теперь нужно передать тем, у кого женщина всегда хотела попросить прощения за свои ошибки. Книга тоже стала популярной и, возможно, рано или поздно будет экранизирована. А еще есть героиня романа "Здесь была Бритт-Мари" (2014) – отчаянная домохозяйка с обсессивно-компульсивным расстройством. Узнав об измене мужа, она уезжает в шведское захолустье, чтобы начать жизнь с нуля. Экранизация этого романа – уже в российском прокате (главную героиню сыграла Пернилла Аугуст – няня Май из бергмановского шедевра 1982 года "Фанни и Александр").

Впрочем, вселенная Бакмана – это не только милые чудики с золотыми сердцами. В 2016 году у него вышел и социальный роман "Медвежий угол" – история юниорского хоккейного клуба в депрессивном городке под названием Бьернстад. Писатель безжалостно изобразил родителей юных спортсменов, готовых пойти ради детей абсолютно на все. Продолжение "Медвежьего угла" – "Мы против вас" – появится будущей осенью.