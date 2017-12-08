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Культура

08 декабря 2017, 12:44

"Следствие ведет волшебник": чем удивят братья Сафроновы накануне Нового года

культура концерты праздники

Накануне 2018 года иллюзионисты, братья Сафроновы представят зрителям главное магическое шоу страны − фантастический детектив "Следствие ведет волшебник".

Фото: предоставлено пресс-службой

Вместе со зрителями персонажи перенесутся в другую реальность, где смогут летать над сценой, читать мысли, передвигаться по стенам, путешествовать в пространстве и времени и многое другое. В основе сюжета шоу − таинственная история, произошедшая в Лондоне в начале XX века. Однажды во время выступления иллюзиониста Макса Уинтера его ассистентка исчезла. Распутать клубок тайн и отыскать девушку берутся детектив Барнс и сумасшедший профессор-изобретатель Копперстоун. Все подозрения падают на конкурентов, которые хотят любой ценой выяснить все невероятные секреты иллюзиониста.

И вот найденные улики указывают на то, что в похищении замешаны неизвестные магические силы... Максу Уинтеру предстоит решить сложную головоломку, прежде чем он попадет в загадочный волшебный мир и лицом к лицу столкнется с главным злодеем в фантастической битве.

Шоу, бюджет которого составляет 41 миллион рублей, не имеет аналогов в мире и пройдет на сцене Stadium. Стать первыми зрителями сказки − это уникальная возможность погрузиться в завораживающий мир иллюзий, магии и волшебства, без которых невозможно представить себе новогодние праздники.

Билеты и подробная информация размещена на странице мероприятия.

В 2017 году новогоднее шоу "Молния" братьев Сафроновых получило награду как "Лучшее иллюзионное шоу страны" (Fashion TV).

В 2015-м на престижном международном иллюзионном фестивале Wizard Trophy братья Сафроновы получили первое место в номинации "Лучшая большая иллюзия в мире" и премию "За вклад в жанр иллюзии".

В 2008 году по версии журнала Forbes братья Сафроновы названы "Иллюзионистами номер один в России".

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