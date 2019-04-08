Папа на рейве: Баста отмечает свои 39

В апреле главный народный рэпер страны Василий Вакуленко, он же Баста, Ноггано и N1NT3ND0, масштабно отметит 39-летие. Музыкальный обозреватель Москвы 24 Кристина Сарханянц рассказывает, какую программу Баста подготовил фанатам.



В конце марта Василий Михайлович довольно неожиданно возродил свое альтер эго N1NT3ND0, первый и до настоящего момента единственный релиз которого вышел аж в 2011 году, и 1 апреля выпустил под этим именем трэп-альбом "Папа на рэйве". В тот же день вышла видеоверсия релиза – сразу девять видео к каждому из треков с альбома, в которых Баста, его соратник QП и другие участники объединения "Крестная семья" предстали в образах кукол. Все ролики можно посмотреть как один музыкальный фильм о разгульной пацанской жизни. В ней, как и положено, не обойдется без стволов, пуль, девушек и даже монстров.

Видео: YouTube/ТО "Gazgolder"

Также в апреле Баста совместно с питерской гастрокомандой открыл в Москве ресторан "Frank by Баста", где угощают ребрышками-барбекю, шаурмой, салатами, закусками и авторскими коктейлями.

На вторую половину месяца у Басты для Москвы заготовлено еще больше сюрпризов. Музыкант даст в столице сразу три концерта в разных форматах: 18 апреля на сцене Дома музыки с акустической программой, 19 апреля – в "Крокусе", а в свой день рождения, 20 апреля, как и полагается суперзвезде, соберет стадион – 14-тысячный "Мегаспорт".

Видео: YouTube/ТО "Gazgolder"

Вакуленко – на пике формы и востребованности. Помимо выпуска собственных релизов и проходящих с аншлагами концертов (а гастрольный график у Басты более чем плотный), он неустанно развивает артистов своего детища – творческого объединения "Газгольдер", занимается поиском новых талантов, музыкальным, видео- и кинопродюсированием, ресторанным бизнесом, своим YouTube-шоу GazLive. А еще регулярно появляется в качестве ведущего на радио и в качестве члена жюри или наставника телевизионных шоу "Голос", "Голос. Дети", "Голос улиц" и других. Пожалуй, проще сказать, чем за последние несколько лет Баста не занимался.

Секрет гиперпродуктивности артиста до банального прост – искренняя любовь к своему делу и заинтересованность в том, чем занимаешься. Да, больше всего на свете Вакуленко интересна музыка, и его талант, чутье и обаяние помогли ему стать одной из крупнейших фигур российского шоу-бизнеса. Но в то же время ему симпатичны и любопытны какие-то околомузыкальные истории: творчество в любом виде, общение, обмен идеями, впечатлениями, в конце концов, жизнь как игра.

Поэтому Баста, несмотря на то, что давно стал артистом из высшей лиги, не спешит "бронзоветь" и закрывать тему экспериментов, а еще обожает хулиганить и удивлять свою публику. Собственно, новый альбом N1NT3ND0 – именно что такое хулиганство, выходка, какую может позволить не каждый рэпер, не говоря уже о звездах эстрады.

За эту искренность и неподдельную любовь к жизни и озорству Вакуленко любят и ценят. В том числе в родном Ростове-на-Дону, где в сентябре 2018 года с сольным концертом на стадионе "Ростов Арена" он собрал 35 тысяч зрителей – очередной рекорд для рэпа в России (больше в октябре прошлого же года собрал только "Ленинград" в родном Санкт-Петербурге, но это, согласитесь, другой жанр и иная весовая категория).

"Рэп-сообщество всю жизнь реагирует на меня неоднозначно. А я просто делаю свои проекты, мне интересно делать разную музыку, – говорил Баста в недавнем интервью "Учительской газете". – Мне скучно на них смотреть – из альбома в альбом одна и та же музыка, один и тот же звук. А мне нравится делать разное: хочу – пою, хочу – читаю, хочу – мычу, все что угодно. Мне хочется быть тем, кто я есть. И смысл моей жизни с детства, как бы смешно это ни прозвучало, – встреча с собой настоящим, отказ от моих страхов и недостатков. Я не претендую на исключительность и святость, я знаю, кто я такой. Знаю все свои положительные стороны, но знаю и отрицательные. И это моя жизнь, такой вот я есть… В моей жизни нет покоя, я живу с этим постоянно. Как говорит один мой друг: "Видимо, это неотъемлемая часть твоего путешествия".

18 апреля в 20:00

Московский международный Дом музыки, Космодамианская набережная, 52, строение 8

Билеты – от 4 000 рублей

19 апреля в 20:00

Crocus City Hall, Международная улица, 20, Красногорск

Билеты – от 5 000 рублей

20 апреля в 19:00

ДС "Мегаспорт", Ходынский бульвар, 3

Билеты – от 3 000 рублей

Кристина Сарханянц