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Москва 24

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Культура

8 марта, 08:01

Женский день: SPA, сковородка и билет на самолет для телеведущей

культура праздники weekend

Билет на самолет, новая сковородка и букет тюльпанов – женщины-телеведущие канала Москва 24 рассказывают о своем отношении к празднику 8 Марта и выбирают подарки.

﻿Светлана Милорадова, ведущая новостей:

Фото: из личного архива

"Когда женщины ждут цветов и подарков в этот день, меня, откровенно говоря, удивляет тот факт, что многие забыли о корневой проблеме, вставшей перед общественностью и прежде всего женщинами более чем 150 лет назад. Идеальный подарок в этот день – это осведомленные глаза окружающих. С другой стороны, если не вдаваться в истоки праздника, какая разница, почему нам дарят цветы и подарки – это всегда приятно. Да и правительство дает законный выходной, мол, почувствуй себя богиней. Ну а мы всегда рады!"







Евгения Мирошкина, ведущая программы "Утро":

Фото: из личного архива

"8 Марта люблю! И в первую очередь за то, что это настоящее начало весны – теперь официально. Добро пожаловать в сезон солнца, света и цветов! Идеальный подарок для меня – билеты на самолет. Что может быть лучше завтрака в новом городе?!.. Обожаю путешествовать, а когда это еще и случается спонтанно – это идеальный сценарий! Ну а если не знаете, что подарить – дарите цветы! Цветы всегда к месту и всегда создают праздничную атмосферу. Какие? Это вам подскажет интуиция, главное – от души!"








Елена Павлова, ведущая новостей:

Фото: из личного архива

"Нет, я не люблю 8 Марта. Мне кажется, это какой-то вынужденный праздник, когда мужчины ломают голову, что делать, а женщины чего-то ждут. Мне кажется, не нужно выделять отдельный день для того, чтобы выразить свою любовь и подарить подарок. Но подарки я люблю. Идеальный подарок – это деньги, конечно, он универсальный. Вообще подарок – это очень индивидуальная тема, которую люди могут обсудить между собой. Можно спросить, что другой хочет, или попросить это в подарок. С разными людьми это происходит по-разному".







Светлана Заболева, ведущая программы "Прямо и сейчас":

Фото: из личного архива

"8 Марта с каждым годом люблю все меньше – ну, мне всегда так кажется за несколько дней до его наступления. А вот когда он наступает, ощущения меняются. Люблю его, как и всякий другой праздник, за то, что люди радостнее, чем обычно; улыбаются, чувствуют себя немного счастливее. 8 Марта мы, сильные женщины, становимся нежнее и, наверное, слабее, ведь рядом немедленно возникают внимательные и сильные мужчины – они вдруг вспоминают, какие мы прекрасные и волшебные. Этот день прекрасен цветами: тюльпанами, розами, мимозами. Именно цветы для меня идеальный подарок. Только, умоляю, не искусственные! Всегда радуют любимые духи, сертификат магазина косметики – банально, но ведь приятно. А вообще, я радуюсь любым подаркам! Сама себя регулярно "поздравляю" походом в тренажерный зал или бассейн".

﻿Ксения Цедра, ведущая программы "Афиша":

Фото: из личного архива

"Замечаю странную тенденцию последнее время – ни девушки, ни мужчины не хотят отмечать 8 Марта. В мире шоубиза – точно. У кого из артистов интервью ни возьму: мужчины будут дарить "cебя любимых" и абстрактные "фонтаны радости", в лучшем случае. Девушки же вообще говорят: зачем этот праздник нужен, нам ничего не надо, у нас все есть. Что же касается меня, ничего плохого в гендерных праздниках не вижу. К тому же, для некоторых мужчин – это вообще повод напомнить о том, что у них есть женщина, которая хочет, чтобы ее радовали. Мой идеальный подарок всегда – это что-то практичное, точно не цветы: косметика или красивое белье. Но вот в этом году все резко изменилось: накануне праздника у меня сломалась сковородка. Теперь хочу новую профессиональную сковородку! А еще не отказалась бы от SPA-салона. Кстати, лайфхак для женщин: заведите себе "список желаний" – пишите туда, что хотите в подарок. Тогда всегда будет, что ответить на вопрос: "А что тебе подарить?"

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