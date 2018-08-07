Балканский феномен, фрики Die Antwoord и день рождения Горшка: что делать на неделе

Южноафриканские фрики Die Antwoord выступят в Adrenaline Stadium, голограмма Михаила "Горшка" Горшенева выступит с "Королем и шутом", а на экраны выйдет документальный фильм "Бергман". Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.

Фото: АР/Amy Harris/Invision

Die Antwoord в Adrenaline Stadium

Лидеры движения зеф возвращаются в Москву. Die Antwoord объявили о завершении студийной деятельности, но не устают давать концерты по всему миру. Гости из ЮАР за 10 лет существования доказали, что можно быть счастливым, если ты бедный, и сексуальным, если ты нелепый. Каждое шоу культовых эксцентриков – это праздник безумия и гимн чудаковатости.

Где: Adrenaline Stadium



Когда: 10 августа, 20:00

"Княzz". Концерт в честь юбилея группы "Король и Шут"

Главная группа российского хоррор-панка в этом году отметила бы 30-летие. В день рождения Михаила "Горшка" Горшенева бывшие участники "Короля и Шута" дадут праздничный концерт, на котором исполнят лучшие хиты из дискографии коллектива. На сцене в виде голограммы появится и покойный Горшок. Шоу станет пока что редким для нашей сцены опытом совмещения живого звука и старых записей.

Где: СК "Олимпийский"



Когда: 7 августа, 19:00

"Бергман". Спецпоказ в "Горизонте"

На экраны выходит документальный фильм Яне Магнуссона "Бергман", снятый к 100-летию великого шведского режиссера. Создатели картины встретились с близкими, друзьями и родственниками автора "Седьмой печати" и других шедевров мирового кино. Авторы "Бергмана" стремятся узнать, каким гений был в повседневной жизни, и как это отражалось в его творчестве.

Ленту представит критик Антон Долин. После показа запланировано обсуждение.

Где: Формула кино "Горизонт"



Когда: 7 августа, 19:30

Глеб Самойлов & The Matrixx в RED

Экс-участник "Агаты Кристи" отметит день рождения вместе со своей группой The Matrixx. Главный декадент русского рока исполнит проверенные временем хиты и не только. Организаторы концерта обещают множество праздничных сюрпризов. Самые интересные подробности пока держатся в строгом секрете.

Где: RED



Когда: 10 августа, 20:00

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

"150 причин не защищать Родину" в "Театре.doc"

Спектакль Елены Греминой повествует о событиях 29 мая 1453 года. В этот день пал Константинополь, Византийская империя фактически завершила свое существование. Пьеса основана на свидетельствах очевидцев и непосредственных участников тех событий. Несмотря на то, что действие происходит в далеком прошлом, критики отмечают актуальность пьесы для нашего времени.

Где: "Театр. doc"



Когда: 10 августа, 20:00

"Балканский феномен" в "Школе драматического искусства"

Музыкальный спектакль, призванный раскрыть все многообразие балканской культуры. Со сцены прозвучит народная музыка Сербии, Косово, Болгарии и других стран региона. К слову, все эти мелодии были написаны в разное время и в разных уголках многострадального региона, а исполняют их на свадьбах, на поле боя и в монастырях.

Где: Театр "Школа драматического искусства"



Когда: 10 августа, 19:00

"Я тебя люблю". Спецпоказ в "Пионере"

Один из лучших фильмов режиссера Александра Расторгуева, убитого в ЦАР, балансирует между документалистикой и игровым кино. Вместе с Павлом Костомаровым режиссер рассказывает три разные истории людей, которые пытаются понять, что такое любовь. Герои ленты – самые простые россияне, у каждого есть такие друзья и знакомые.

Премьера фильма состоялась в 2011 году на Роттердамском фестивале.

Где: Кинотеатр "Пионер"



Когда: 8 августа, 21:30

Лекция-концерт о традиционной музыке Китая

Библиотека имени Боголюбова приглашает на выступление Вана Цзяньсиня и Ли Фэнъюня. Исполнители познакомят слушателей с инструментами, благодаря которым рождается традиционная музыка Поднебесной. В этом им помогут Евгения Глухова, Сергей Нарышкин и Нина Старостина из общества цитры цинь "Дракон и Феникс".

Где: Государственная библиотека искусств имени Боголюбова



Когда: 7 августа, 19:00

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Вернисаж выставки "Spy DIY / Шпион-самоучка"

В "Электромузее в Ростокине" открывается выставка, посвященная цифровым антиутопиям. Участники (из России, Голландии, США и Швейцарии) представят свое видение того, как современные технологии изменили нашу жизнь не в лучшую сторону.

"Еще вчера мы обсуждали сериал "Черное зеркало", а сегодня наблюдаем за тем, как эти идеи прорастают в нашей действительности. Время антиутопий конца ХХ века прошло, теперь оно воспринимается, как романтический период в становлении режима мирового господства постправды", – пишут организаторы выставки.

Где: "Электромузей в Ростокине"



Когда: 8 августа, 19:00