Балканский феномен, фрики Die Antwoord и день рождения Горшка: что делать на неделе

Южноафриканские фрики Die Antwoord выступят в Adrenaline Stadium, голограмма Михаила "Горшка" Горшенева выступит с "Королем и шутом", а на экраны выйдет документальный фильм "Бергман". Редакция портала Москва 24 – о самых интересных событиях недели.
Фото: АР/Amy Harris/Invision
Die Antwoord в Adrenaline Stadium
Лидеры движения зеф возвращаются в Москву. Die Antwoord объявили о завершении студийной деятельности, но не устают давать концерты по всему миру. Гости из ЮАР за 10 лет существования доказали, что можно быть счастливым, если ты бедный, и сексуальным, если ты нелепый. Каждое шоу культовых эксцентриков – это праздник безумия и гимн чудаковатости.
Где: Adrenaline Stadium
Когда: 10 августа, 20:00
"Княzz". Концерт в честь юбилея группы "Король и Шут"
Главная группа российского хоррор-панка в этом году отметила бы 30-летие. В день рождения Михаила "Горшка" Горшенева бывшие участники "Короля и Шута" дадут праздничный концерт, на котором исполнят лучшие хиты из дискографии коллектива. На сцене в виде голограммы появится и покойный Горшок. Шоу станет пока что редким для нашей сцены опытом совмещения живого звука и старых записей.
Где: СК "Олимпийский"
Когда: 7 августа, 19:00
"Бергман". Спецпоказ в "Горизонте"
На экраны выходит документальный фильм Яне Магнуссона "Бергман", снятый к 100-летию великого шведского режиссера. Создатели картины встретились с близкими, друзьями и родственниками автора "Седьмой печати" и других шедевров мирового кино. Авторы "Бергмана" стремятся узнать, каким гений был в повседневной жизни, и как это отражалось в его творчестве.
Ленту представит критик Антон Долин. После показа запланировано обсуждение.
Где: Формула кино "Горизонт"
Когда: 7 августа, 19:30
Глеб Самойлов & The Matrixx в RED
Экс-участник "Агаты Кристи" отметит день рождения вместе со своей группой The Matrixx. Главный декадент русского рока исполнит проверенные временем хиты и не только. Организаторы концерта обещают множество праздничных сюрпризов. Самые интересные подробности пока держатся в строгом секрете.
Где: RED
Когда: 10 августа, 20:00
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
"150 причин не защищать Родину" в "Театре.doc"
Спектакль Елены Греминой повествует о событиях 29 мая 1453 года. В этот день пал Константинополь, Византийская империя фактически завершила свое существование. Пьеса основана на свидетельствах очевидцев и непосредственных участников тех событий. Несмотря на то, что действие происходит в далеком прошлом, критики отмечают актуальность пьесы для нашего времени.
Где: "Театр. doc"
Когда: 10 августа, 20:00
"Балканский феномен" в "Школе драматического искусства"
Музыкальный спектакль, призванный раскрыть все многообразие балканской культуры. Со сцены прозвучит народная музыка Сербии, Косово, Болгарии и других стран региона. К слову, все эти мелодии были написаны в разное время и в разных уголках многострадального региона, а исполняют их на свадьбах, на поле боя и в монастырях.
Где: Театр "Школа драматического искусства"
Когда: 10 августа, 19:00
"Я тебя люблю". Спецпоказ в "Пионере"
Один из лучших фильмов режиссера Александра Расторгуева, убитого в ЦАР, балансирует между документалистикой и игровым кино. Вместе с Павлом Костомаровым режиссер рассказывает три разные истории людей, которые пытаются понять, что такое любовь. Герои ленты – самые простые россияне, у каждого есть такие друзья и знакомые.
Премьера фильма состоялась в 2011 году на Роттердамском фестивале.
Где: Кинотеатр "Пионер"
Когда: 8 августа, 21:30
Лекция-концерт о традиционной музыке Китая
Библиотека имени Боголюбова приглашает на выступление Вана Цзяньсиня и Ли Фэнъюня. Исполнители познакомят слушателей с инструментами, благодаря которым рождается традиционная музыка Поднебесной. В этом им помогут Евгения Глухова, Сергей Нарышкин и Нина Старостина из общества цитры цинь "Дракон и Феникс".
Где: Государственная библиотека искусств имени Боголюбова
Когда: 7 августа, 19:00
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Вернисаж выставки "Spy DIY / Шпион-самоучка"
В "Электромузее в Ростокине" открывается выставка, посвященная цифровым антиутопиям. Участники (из России, Голландии, США и Швейцарии) представят свое видение того, как современные технологии изменили нашу жизнь не в лучшую сторону.
"Еще вчера мы обсуждали сериал "Черное зеркало", а сегодня наблюдаем за тем, как эти идеи прорастают в нашей действительности. Время антиутопий конца ХХ века прошло, теперь оно воспринимается, как романтический период в становлении режима мирового господства постправды", – пишут организаторы выставки.
Где: "Электромузей в Ростокине"
Когда: 8 августа, 19:00