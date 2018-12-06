Мария Киселева снова представляет новогоднее шоу на воде "Сказка о царе Салтане"

C 29 декабря по 6 января в современном дворце спорта "Водный стадион Динамо" пройдет уникальное шоу на воде, автором и руководителем которого восьмой год подряд выступает Трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

Фото: ООО "Фреш Аквамагика"

Кто из нас с самого детства не помнит любимую сказку Александра Сергеевича Пушкина! И сегодня, лишь только услышишь знакомые строки, видятся как наяву: молодой князь Гвидон, прекрасная царевна Лебедь, могучий Салтан, коварная и смешная Бабариха, храбрые богатыри... Времена меняются, а сказка век за веком остается прежней.

Но так ли это на самом деле? Что, если сказка растет вместе с нами? Что, если она происходит не давным-давно, а сегодня? Что будет, если под Новый год героями самой известной сказки станут чемпионы, самые яркие спортсмены и артисты, а также каждый зритель, пришедший на красочный музыкальный спектакль на воде.

Зрителей ждет по-настоящему захватывающее зрелище в камерном пространстве бассейна, что позволит каждому гостю детально разглядеть восхитительные декорации и костюмы постановки и окунуться в атмосферу легендарной сказки Пушкина.

Уникальное шоу на воде объединило в себе классический сюжет, прекрасную музыку и современных героев сказки: звезд мирового синхронного плавания, прыжков в воду, художественной гимнастики, спортсменов – флайбордистов, уникальных мастеров трюковой акробатики, цирка, спортивной хореографии, любимых артистов кино и театра.

Фото: ООО "Фреш Аквамагика"

Это созвездие, без сомнения, сделает волшебный спектакль на воде "Сказка о Царе Салтане" не только одним из самых запоминающихся событий зимних каникул, но и ярким самоцветом в созвездии музыкальных водных шоу Марии Киселевой, без которых уже много лет нельзя себе представить московский Новый год.

Детали и билеты доступны по ссылке.

Адрес: (метро "Водный стадион") Водный стадион "Динамо", Ленинградское шоссе, дом 39, строение 53.

Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут без антракта.

На площадке перед водным стадионом вас ждет живая елка и развлекательная программа. Возраст зрителей – 0+. Дети до трех лет проходят по одному билету со взрослым и располагаются у него на коленях.

Парковка для автомобилей находится в трех минутах от Водного стадиона "Динамо", для автобусов парковка предоставляется на территории спортивного комплекса бесплатно.