"Дом, который построил Джек", "Щелкунчик", "Мне по кайфу!": что смотреть в кино

Премьеры этой недели расставлены в порядке уменьшения приоритета: лучше идите сначала на первый фильм, потом, если осталось время в выходные, на второй и так далее. Будьте внимательны: все фильмы, кроме одного, выходят уже в четверг, "Щелкунчик" – только в субботу.

"Дом, который построил Джек"

Жестокий и очень умный фильм о маньяке-художнике и художниках-маньяках

Видео: YouTube/RWV Films

Вам, скорее всего, не понравится эта картина. Она вряд ли может понравиться в привычном смысле этого слова: это кино о маньяке, в котором автор, датчанин-провокатор Ларс фон Триер, чуть ли не одобряет его действия. "Дом, который построил Джек" – фильм, впервые в карьере режиссера показанный в Канне вне конкурса, без претензий на "Золотую Пальмовую ветвь" – взбудоражил даже традиционно терпимую ко всему фестивальную публику: рассказывают, что на премьерном показе люди толпами бежали из зала. И понятно почему: сцены насилия здесь вовсе не такие, как мы привыкли видеть, скажем, у Тарантино.

Здесь смерть утилитарна и потому не смакуется в живописных подробностях, на это просто жутко смотреть нормальному человеку. Триер таким образом закладывает в зрительские умы сложную метафору о схожести пути истинного творца и любого серийного убийцы. С его размышлениями можно не согласиться, но невозможно не признать за живым классиком его ошеломительного мастерства.

В прокате с 6 декабря

"Мне по кайфу!"

Неожиданно точная трагикомедия о современном состоянии Пятой Республики

Видео: YouTube/Ракета Релизинг

Название у фильма в русском прокате, конечно, дурацкое, но ничего не поделаешь. В оригинале было I feel good ("Чувствую себя хорошо"), это название выдуманной компании немного сумасшедшего главного героя Жака (Жан Дюжарден, известный по фильму "Артист"), который мечтает разбогатеть и поэтому уговаривает разнообразных бедняков вложиться в его предприятие.

Идея в следующем: клиенты дают ему деньги, и Жак везет их в Восточную Европу и организует там им по дешевке разнообразные пластические операции, чтобы стать лучше и успешнее. Таким образом, режиссеры Бенуа Делепинь и Гюстав Керверн (в РФ даже выходил не так давно, три года назад, их фильм "Сент-Амур: Удовольствия любви") констатируют не только плачевное состояние, в котором пребывает французская нация, но и обвиняют в этом современное руководство страны во главе с Макроном, причем вся эта политика подана очень небуквально, и в результате получилось очень легкое и даже светлое кино, хотя с грустно-сатирической интонацией.

В прокате с 6 декабря

"Щелкунчик и четыре королевства"

Диснеевский фильм, похожий на балет, в котором всем примам в пуанты насыпали стекла

Видео: YouTube/Disney Россия

Очередная диснеевская экранизация сказочной классики обернулась не пойми чем. Для начала там зачем-то взялись дополнять саундтрек: кроме великих сюит Чайковского, действие сопровождает безликая музыка Джеймса Ньютона Ховарда. Потом что-то пошло не так с режиссурой: один Лассе Халльстрем ("Хатико") не справился, ему на подмогу вызвали Джо Джонстона ("Октябрьское небо"), впрочем, это решение тоже никого не спасло. В Америке фильм провалился, потому что там небольшую роль играл Морган Фримен (в финальном, срочно исправленном варианте его буквально секунд на 30), а его совсем недавно обвинили в домогательствах.

Во всем мире он также соберет мало из-за плохого сарафана: даже если не вдумываться в сюжет, быстро становится понятно, что авторы действовали без какого-либо понимания гофмановской лирики и превратили великое произведение в безликое глянцевое фэнтези про мир оживших кукол.

В прокате с 8 декабря

"Один король — одна Франция"

Несвобода, неравенство и совсем не братство: кино о Великой революции, которое не сложилось

Видео: YouTube/Pioner Cinema

Более чем двухчасовое костюмное и серьезное кино о взятии Бастилии и последующих печальных событиях, в котором к тому же снялся весь свет французского кино: Гаспар Ульель, Луи Гаррель, Лоран Лафитт, Дени Лаван в крайне подходящей ему роли Марата. И как же грустно наблюдать за результатом. "Один король – одна Франция" больше напоминает какие-нибудь советские кондовые фильмы о Ленине, чем настоящее современное осмысление наследия 1789 года. Герои просто ходят по относительно подходящим декорациям, одетые в примерно аутентичные костюмы, и пересказывают по ролям исторический учебник. Скрепляющая действие романтическая линия не выдерживает критики.

Одна отрада – все тот же артист Лаван в образе полубезумного матроса. Если он вам понравится, посмотрите заодно картину "Корпорация "Святые моторы", великое кино с ним в главной роли.

В прокате с 6 декабря

Егор Беликов