Андрей "Князь" Князев – о "Короле и Шуте", сольном проекте и ошибках прошлого

7 августа в "Олимпийском" группа "КняZz" и Фонд памяти Михаила Горшенева отметят 30-летие легендарной панк-рок-группы "Король и Шут" программой "Камнем по голове". Перед концертом обозреватель портала Москва 24 побеседовал с экс-участником "Короля и Шута", а ныне лидером группы "КняZz" Андреем Князевым.

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

На сегодняшний день, пожалуй, наиболее полное исследование о творчестве "Короля и Шута" представляет собой книга "Между Купчино и Ржевкой". Насколько она реально отображает действительность?

Ну если мы говорим о том, что это мемуары одного из участников группы (автор – Александр "Балу" Балунов, бывший участник группы "Король и Шут" – прим. ред.), который проработал в ней много лет и имеет свое видение истории, то, разумеется, такая книга в архиве "Короля и Шута" имеет место быть. Я также принял в ней участие и рассказал вкратце историю моего финала в нашей группе, о наболевшем. А еще мы повспоминали всякие веселые штуки.

Если ориентироваться на нее, складывается впечатление, что создание группы было в принципе шуткой, и, несмотря на серьезную работу, вы и представить не могли уровень накрывшей вас в последствии популярности.

Вам это показалось. Серьезнее, чем "Король и Шут", для нас не было ничего. Мы настолько сильно верили в свое творчество, что даже если бы судьба перед нами выстроила в два раза больше препятствий, мы бы и их преодолели. Для нас идея такой группы была как озарение. Нет смысла рассказывать о наших преимуществах и, тем более, с кем-то сравнивать. У каждого свой путь, своя глубина и свои вершины.



Вы ушли из группы по причине творческих разногласий, но сейчас, по прошествии времени, они кажутся вам столь же серьезными, чтобы сделать такой шаг? Те же Ramones много лет не разговаривали между собой, но продолжали играть вместе.

Я поступил правильно. Но если бы мог переиграть тот этап жизни, то многое бы сделал иначе.

Что из того, что не подходило вам в "КиШ", вы сумели сразу и в корне пресечь в вашей команде, а что, напротив, взяли оттуда?

Это долгая история. Скажу лишь то, что был изменен и образ жизни, и отношение к гастролям. Многое осталось за бортом. Но есть и другой момент: пустившись в самостоятельное плавание, я понял, что ввиду нашего с Горшком разделения труда я оказался не так сильно подготовлен к ряду вещей и начал наверстывать упущенное. Сейчас я уверен в себе, и все пробелы заполнены.

Со времен The Beatles, публика воспринимает сольный материал покинувших группу артистов менее активно, нежели материал, записанный в составе их ключевых команд. Не тяготит ли вас то, что песни "КиШ" знают больше людей, чем то, во что вы вкладываете душу сейчас?

Не тяготит. Я реалист и ненавижу впадать в иллюзии. Но если я хочу что-то изменить, я буду над этим работать. Я не ставлю задачу переплюнуть старое творчество, и тем более я не смогу интерпретировать наш с Горшком (лидером "Короля и Шута" Михаилом Горшеневым – прим. ред.) тандем и искать ему замены. Но быть в своей нише для меня очень важно, и то, как оценят люди мою работу, зависит и от меня в том числе.

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Что из того, что у вас есть сейчас (технические возможности, опыт, восприятие мира), вам не хватало во времена "КиШ"? И какой из приобретенных навыков вам бы тогда точно не пригодился?

Мне не хватало творческого тандема, а-ля Леннон-Маккартни. Миха был отличным композитором, и он не очень хотел, чтобы я уходил с головой в музыку, желал, чтобы я был только текстовиком. А я не мог не писать песен целиком и не петь их на концертах. Роль бэк-вокалиста для меня не просто скучна – она была губительна для моего развития.

Касательно второго вопроса отвечу, что все ныне приобретенные навыки пошли бы только на пользу "КиШу", и мы бы вернули себе стадионный статус.

Каким будет предстоящий концерт? Что двигало вами, когда вы поняли, что сделать его действительно необходимо?

Эти концерты несут в себе задачи максимального погружения в прошлое. Необходимость таких концертов велика. Это важно и публике, и мне. Уникальность двух лидеров группы позволяет мне поддерживать корабль на плаву и, отдавая дань уважения другу, продолжать вовлекать в наше творчество молодежь. У нас были определенные договоренности с Михой при жизни, но расскажу я об этом может быть потом или в мемуарах, если на написание их организуюсь.