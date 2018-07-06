Симфония для 3D-принтеров, праздник семьянинов и собачья "выставка": что делать в выходные

Звезда хип-хопа Си Ло Грин выступит в саду "Эрмитаж", в Электротеатре Станиславский исполнят симфонию для 3D-принтеров, а в Дарвиновском музее пройдет необычная "собачья" выставка. Редакция портала Москва 24 выбрала лучшие события предстоящих выходных.

Симфония для 3D-принтеров в Электротеатре

Фото: depositphotos/prescott10

В Электротеатре Станиславский представят вторую часть оперы Александра Белоусова "Маниозис". "Электростатика" – это концерт, написанный для трех 3D-принтеров. Музыканты снимают звук микрофонами, преобразуют его и выдают мелодию. При этом концерт будет не просто концептуальным перформансом. Музыка тщательно продумана композитором и реализуется с помощью специального программного обеспечения.

Где: Электротеатр Станиславский



Когда: 8 июля, 22:00

Си Ло Грин в саду "Эрмитаж"

В этот уик-энд в саду "Эрмитаж" пройдет музыкальный фестиваль Chess&Jazz. Хедлайнером станет обладатель четырех премий "Грэмми" Си Ло Грин. За свою долгую карьеру он прошел путь от стереотипного гангстера из гетто до обладателя собственного узнаваемого звучания на стыке хип-хопа, соула и R&B. Всемирную известность музыканту принес цифровой релиз Crazy, возглавивший чарты и разошедшийся многомиллионным тиражом.

В лайнапе фестиваля также заявлены: Кори Хенри, Камал Уильямс, Secret Atelier и Moscow Ragtime Band.

Где: Сад "Эрмитаж"



Когда: 7 июля, 13:00

"Невидимка"

Незрячая София (ее играет звезда "Игры престолов" Натали Дормер) становится свидетельницей убийства. Жертва оказывается не кем-нибудь, а дочерью опаснейшего преступника, находящегося в международном розыске. После этого и без того нелегкая жизнь девушки превращается в настоящий кошмар.

Режиссер и автор сценария Энтони Бирн вместил в свою новую ленту элементы шпионского триллера и политического детектива. Далеко не все критики тепло встретили подобную эклектику, но фильм должен прийтись по душе поклонникам крепких триллеров класса В.

Где: кинотеатры Москвы



Когда: с 5 июля

RSAC в "16 Тоннах"

Проект Феликса Бондарева Red Samara Automobile Club возвращается на сцену с новым материалом. В этом году у RSAC вышел альбом "Голые факты". Пластинка удалась на славу и расширила круг фанатов группы далеко за пределы любителей "новой русской волны". А сразу после концерта желающие могут остаться в "16 Тоннах" и посмотреть матч между сборными России и Хорватии.

Где: Клуб "16 Тонн"



Когда: 7 июля, 19:30

День семьи, любви и верности

В саду "Эрмитаж" громко отметят День семьи, любви и верности, который празднуют в России с 2008 года в День памяти святых Петра и Февронии. В концерте примут участие солисты Большого театра, заслуженные артисты России, танцевальные ансамбли и хоровые коллективы. Плюс гостей ждет открытый мастер-класс по флористике.

Где: Сад "Эрмитаж"



Когда: 8 июля, 13:30-16:00

Воркшоп "Комикс как кино"

Иллюстратор Кристина Колесникова расскажет об искусстве сторителлинга, о том, как у авторов комиксов рождаются сюжеты и как они переносятся на бумагу. Участники воркшопа узнают, как максимально облегчить творческий процесс и какие секреты есть у профессиональных художников. Также вместе с гостями встречи Колесникова создаст небольшой комикс по мотивам кинофильмов.

Где: Solyanka VPA



Когда: 8 июля, 19:00

"Реверс" в Московском театре мюзикла

Экспериментальная постановка выходцев из Cirque du Soleil Андрея Кольцова, Ирины Дрожжиной и Дебры Браун. Авторы спектакля стремятся размыть грань между драматическим театром и цирковым искусством. В "Реверсе" приемы традиционного театра органично сочетаются с акробатическими трюками, а намеренный минимализм сцены лишь подчеркивает красоту происходящего. В основе спектакля – противостояние между возвышенным и низменным, которое артисты передают без слов, а только движениями тела.

Где: Московский театр мюзикла



Когда: 7 июля, 23:00

"Война еще не началась" в "Практике"

Буффона Мастерской Брусникина основана на фрагментах новой пьесы от мастера абсурда Михаила Дурненкова. Репризы "брусникинцев" представляют собой случайные диалоги простых людей, обсуждающих последние новости. Режиссером выступил Семен Александровский. По его словам, постановка – это попытка через смех преодолеть ужас окружающего мира, напоминающий повседневную войну.

Где: Театр "Практика"



Когда: 7 июля, 20:00

Выставка "Гений в собачьей шкуре"

Многие хозяева собак полагают, что чем строже обращаться с питомцем, тем быстрее он поддается дрессуре. Современные специалисты считают, что это не так, и борются за гуманизацию в деле воспитания животных. Необычная выставка "Гений в собачьей шкуре", проходящая в Дарвиновском музее, демонстрирует, каких успехов добиваются мастера своего дела, подходя к дрессуре с теплом и любовью и превращая тренировки в увлекательную игру. Многие советы вы сможете применить и в отношении своих собак.

Где: Государственный Дарвиновский музей



Когда: 30 июня-5 сентября