AND Legends: в Москву приезжает Сюзан Чани

8 марта в Цифровом деловом пространстве продолжится цикл концертов московской промо-группы AND Concerts. С электронным квадрофоническим лайвом на легендарном модульном синтезаторе Buchla выступит пятикратная номинантка на премию "Грэмми", звуковой дизайнер Сюзан Чани.

Фото: Maria Jose Govea/предоставлено организаторами

Биография Сюзан Чани напоминает сюжет голливудского фильма. Еще в шестидесятые, будучи студенткой университета в Беркли, она познакомилась с изобретателем Доном Буклой и на всю жизнь увлеклась электроникой и синтетическим звучанием. Синтезаторы тогда стоили немало, и чтобы позволить себе собственный инструмент, Чани несколько лет зарабатывала на жизнь их сборкой. "Я паяла контакты и сверлила платы за три доллара в час", – вспоминает Сюзан. – "А когда синтезатор был наконец готов и отправлялся к очередному обладателю, я чувствовала себя так, будто расстаюсь с ребенком". Обзаведясь наконец собственным модульным Buchla 200, Чани перебирается из Калифорнии в Нью-Йорк, где странствует с квартиры на квартиру и в основном живет у друзей. Композитор Филип Гласс на какое-то время приютил "бездомную" Сюзан на полу своей студии.

Параллельно с поисками себя как композитора, Чани основывает собственную саунд-дизайнерскую компанию (что для первой половины семидесятых тоже было весьма смелым решением) и сочиняет саундтреки для рекламы и видеоигр. Она сотрудничает с Atari, AT&T, General Electric и Columbia Pictures, но визитной карточкой Чани в качестве саунд дизайнера становится известный всем и каждому звук шипящего напитка в рекламе Coca-Cola. Свой первый "золотой диск" Сюзан тоже получила в качестве саунд дизайнера – она отвечала за спецэффекты в диско-версии саундтрека к "Звездным войнам", записанной Meco Monardo. Сюзан даже выступила на телешоу Дэвида Леттермана с чем-то вроде короткого мастер-класса по звуковым эффектам. А в 1981-м стала первой женщиной, записавшей саундтрек к голливудскому фильму (это был режиссерский дебют Джоэла Шумахера, фантастическая комедия "Невероятно уменьшившаяся женщина").

Фото: Nick Sangiamo/предоставлено организаторами

Но успехов в качестве "прикладника" Сюзан было мало – ее влекла карьера самостоятельного артиста. Записав наконец сольный альбом Seven Waves, Чани едва смогла уговорить хоть кого-нибудь издать пластинку "женщины, которая не поет и не играет на гитаре". Первым согласился японский лейбл Victor и лишь затем, почуяв успех, подтянулся Atlantic Records. Дальше все покатилось как снежный ком – сотрудничество с Вангелисом, приз на Канском фестивале, концертные туры, десятки альбомов и пять номинаций на "Грэмми" в категории "лучший нью-эйдж альбом", наконец – увлечение фортепиано и классической музыкой. В 1994-м Чани даже приезжает в Москву записывать альбом "Dream Suite" с оркестром "Молодая Россия".

Казалось бы, после такой карьеры можно позволить себе почивать на лаврах, изредка записывая что-то по особым случаям. Но на седьмом десятке неугомонная Чани будто бы изобретает себя заново. Она возвращается к экспериментальной музыке и становится едва ли не главным лицом "модульного ренессанса" – охватившего мир нового увлечения модульными синтезаторами. Неслучайно именно Сюзан стала первой обладательницей премии имени Роберта Муга. Сегодня в свои 72 она выступает с лекциями в Red Bull Music Academy, сотрудничает с молодыми композиторами вроде Кейтлин Аулерии Смит, регулярно дает импровизационные концерты и собирает аншлаги на фестивалях масштаба Sonar и Primavera Sound, выступая перед аудиторией, годящейся ей во внуки. Ее выступление – настоящий эталон того, как нужно исполнять электронную музыку живьем.