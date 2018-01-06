На какие спектакли купить билеты в январе

Конечно, мы слегка преувеличили. Если последние десять лет вы совсем не ходили в театр, наверстать эти годы не получится ни за месяц, ни даже за целый сезон, просто потому, что некоторых замечательных спектаклей больше нет в репертуаре. Зато другие по-прежнему с нами, а значит, выдержали проверку временем и до сих пор востребованы. Не ждите, пока и их снимут!

"Река Потудань"

Где: в "Студии театрального искусства"

Кто поставил: Сергей Женовач

Для кого: для желающих поплакать



Главный московский последователь Станиславского ставит повесть Андрея Платонова о том, как солдат вернулся с Гражданской войны и попробовал начать семейную жизнь. Это самый камерный спектакль "Студии театрального искусства" с уместным подзаголовком "Сокровенный разговор". Билеты быстро заканчиваются, потому что их всего 35. Приходить лучше заранее – у спектакля есть атмосферный пролог.

4 и 22 января

Билеты – от 4 500 до 5 500 рублей

"Гамлет | Коллаж"

Где: в Театре наций

Кто поставил: Робер Лепаж

Для кого: для тех, кому не терпится в будущее

Великий канадский режиссер Робер Лепаж придумал пространство, которое может быть чем угодно, для актера, который может быть кем угодно. Евгений Миронов играет абсолютно всех героев шекспировского "Гамлета", а волшебный вращающийся куб становится то корабельным трюмом, то часовней, то водопадом. Настоящий блокбастер с компьютерной графикой, только не в кино, а в театре.

10 и 11 января

Билеты – от 3 000 до 5 000 рублей

"Гаргантюа и Пантагрюэль"

Где: в Театре наций

Кто поставил: Константин Богомолов

Для кого: для тех, кто смеется над шутками Луи Си Кея

Одна из лучших работ Константина Богомолова – печальная, лирическая, с совершенно особым типом театральной условности и ворохом неприличных шуток. Правда, сочинил их в основном Франсуа Рабле самолично, так что на сей раз в издевательстве над классикой режиссера точно не упрекнуть. В спектакле фантастическая актерская команда, особенно хороши Сергей Чонишвили и Виктор Вержбицкий, которые играют Панурга с Пантагрюэлем (и не только их).

15 января

Билеты – от 300 до 2 500 рублей

"Questioning / КТО ТЫ?"

Где: в "Гоголь-центре"

Кто поставил: компания Magic Garden

Для кого: для экстравертов



Интерактивный проект швейцарской группы Magic Garden совсем не похож на спектакль: ни декораций, ни сюжета, ни актеров. Но какая разница, если это удивительное приключение? Главное – берегитесь спойлеров. Все, что вам нужно знать: а) вы будете заполнять анкеты, б) это не как на визу, а в тысячу раз интереснее и в) это что-то вроде психологического упражнения, которое может рассказать вам нечто новое о вас самих.

19 и 20 января

Билет – 1 000 рублей

"По дороге в..."

Где: в МТЮЗе

Кто поставил: Кама Гинкас

Для кого: для ценителей русской депрессии



Кама Гинкас – главный исследователь Достоевского в российском театре. Исследователь такой дотошный, что романы классика он ставит не целиком, а кусочками. В спектакле "По дороге в…" режиссер инсценирует сюжетную линию Свидригайлова – самого мерзкого героя "Преступления и наказания". Главного героя играет Игорь Гордин, и это по-настоящему великая роль. Если вы не видели его Свидригайлова, вы не знаете, что такое психологический театр.

23 января

Билеты – от 800 до 1 500 рублей

"Человек.doc. Олег Кулик. Игра на барабанах"

Где: в "Практике"

Кто поставил: Светлана Иванова-Сергеева и Эдуард Бояков

Для кого: для поклонников (и ненавистников!) современного искусства



Захватывающая документальная монопьеса Евгения Казачкова по мотивам продолжительных интервью с художником Олегом Куликом – тот, который человек-собака. Кулика играет великолепный Антон Кукушкин. Спектакль доступно объясняет, почему современное искусство такое странное, и параллельно рассказывает частную человеческую историю, которую каждый может примерить на себя.

24 января

Билет – 1000 рублей

"Рассказы Шукшина"

Где: в Театре наций

Кто поставил: Алвис Херманис

Для кого: для ностальгирующих



Возможно, главный хит московского репертуара. Вам повезет, если вы успеете купить последние билеты на январские показы (если нет – нестрашно, есть еще февраль). Секрет успеха – не только в отличных актерах – Миронове и Чулпан Хаматовой, и не только в "народной" деревенской прозе Василия Шукшина, но еще и в чуткой режиссуре латышского гения Алвиса Херманиса, который умеет рассказывать трогательные истории маленьких людей, не впадая в пошлость.

26 и 27 января (и еще 14 и 15 февраля!)

Билеты – от 4 000 до 15 000 рублей

"(М)ученик"

Где: в "Гоголь-центре"

Кто поставил: Кирилл Серебренников

Для кого: для тех, кому не нравится закон об оскорблении чувств верующих



Исчерпывающий спектакль о России 2010-х, который на самом деле не про религию, а про конформизм и гражданскую ответственность. Школьник Веня Южин (лучшая роль Никиты Кукушкина) уверовал в бога и теперь требует изъять Дарвина из учебной программы и запретить открытые купальники на физкультуре. Единственная, кто в силах ему противостоять, – учительница биологии, она же школьный психолог. Ее играет Виктория Исакова, и это еще одна блестящая роль в спектакле.

27 и 28 января

Билеты – от 500 до 5 000 рублей

"Мужья и жены"

Где: в МХТ имени Чехова

Кто поставил: Константин Богомолов

Для кого: для тоскующих по умным комедиям

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Еще недавно в России было два типа спектаклей: для подкованных театралов и для совсем невзыскательной публики. Теперь народилось и что-то среднее – умный развлекательный театр. "Мужья и жены" Константина Богомолова по пьесе Вуди Аллена – его идеальный представитель: стильный, смешной, с отличными актерскими работами и очень трезвым взглядом на семью и отношения.

28 января

Билеты – от 500 до 5 000 рублей

"Триптих"

Где: в "Мастерской Петра Фоменко"

Кто поставил: Петр Фоменко

Для кого: для поэтических натур



Один из последних спектаклей знаменитого Фоменко по трем сочинениям Пушкина: шутливой поэме "Граф Нулин", пьесе "Каменный гость" и "Сцене из Фауста" с черновиками. "Нулин" выдержан в фирменном стиле театра – обаятельные герои, романсы под фортепиано и прочая милота. Остальное – совсем нетипичный Фоменко, поэтический и мрачный. А еще "Триптих" – первый спектакль, где "Мастерская" как следует поработала с архитектурой своего нового здания. Имейте в виду, что билетов осталось немного – что на январь, что на февраль.

29 января (и еще 25 февраля!)

Билеты – от 3 500 до 10 000 рублей

Антон Хитров