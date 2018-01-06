На какие спектакли купить билеты в январе

Конечно, мы слегка преувеличили. Если последние десять лет вы совсем не ходили в театр, наверстать эти годы не получится ни за месяц, ни даже за целый сезон, просто потому, что некоторых замечательных спектаклей больше нет в репертуаре. Зато другие по-прежнему с нами, а значит, выдержали проверку временем и до сих пор востребованы. Не ждите, пока и их снимут!
"Река Потудань"
Где: в "Студии театрального искусства"
Кто поставил: Сергей Женовач
Для кого: для желающих поплакать
Фото: sti.ru
Главный московский последователь Станиславского ставит повесть Андрея Платонова о том, как солдат вернулся с Гражданской войны и попробовал начать семейную жизнь. Это самый камерный спектакль "Студии театрального искусства" с уместным подзаголовком "Сокровенный разговор". Билеты быстро заканчиваются, потому что их всего 35. Приходить лучше заранее – у спектакля есть атмосферный пролог.
4 и 22 января
Билеты – от 4 500 до 5 500 рублей
"Гамлет | Коллаж"
Где: в Театре наций
Кто поставил: Робер Лепаж
Для кого: для тех, кому не терпится в будущее
Фото: /theatreofnations.ru
Великий канадский режиссер Робер Лепаж придумал пространство, которое может быть чем угодно, для актера, который может быть кем угодно. Евгений Миронов играет абсолютно всех героев шекспировского "Гамлета", а волшебный вращающийся куб становится то корабельным трюмом, то часовней, то водопадом. Настоящий блокбастер с компьютерной графикой, только не в кино, а в театре.
10 и 11 января
Билеты – от 3 000 до 5 000 рублей
"Гаргантюа и Пантагрюэль"
Где: в Театре наций
Кто поставил: Константин Богомолов
Для кого: для тех, кто смеется над шутками Луи Си Кея
Фото: /theatreofnations.ru
Одна из лучших работ Константина Богомолова – печальная, лирическая, с совершенно особым типом театральной условности и ворохом неприличных шуток. Правда, сочинил их в основном Франсуа Рабле самолично, так что на сей раз в издевательстве над классикой режиссера точно не упрекнуть. В спектакле фантастическая актерская команда, особенно хороши Сергей Чонишвили и Виктор Вержбицкий, которые играют Панурга с Пантагрюэлем (и не только их).
15 января
Билеты – от 300 до 2 500 рублей
"Questioning / КТО ТЫ?"
Где: в "Гоголь-центре"
Кто поставил: компания Magic Garden
Для кого: для экстравертов
Фото: gogolcenter.com
Интерактивный проект швейцарской группы Magic Garden совсем не похож на спектакль: ни декораций, ни сюжета, ни актеров. Но какая разница, если это удивительное приключение? Главное – берегитесь спойлеров. Все, что вам нужно знать: а) вы будете заполнять анкеты, б) это не как на визу, а в тысячу раз интереснее и в) это что-то вроде психологического упражнения, которое может рассказать вам нечто новое о вас самих.
19 и 20 января
Билет – 1 000 рублей
"По дороге в..."
Где: в МТЮЗе
Кто поставил: Кама Гинкас
Для кого: для ценителей русской депрессии
Фото: moscowtyz.ru
Кама Гинкас – главный исследователь Достоевского в российском театре. Исследователь такой дотошный, что романы классика он ставит не целиком, а кусочками. В спектакле "По дороге в…" режиссер инсценирует сюжетную линию Свидригайлова – самого мерзкого героя "Преступления и наказания". Главного героя играет Игорь Гордин, и это по-настоящему великая роль. Если вы не видели его Свидригайлова, вы не знаете, что такое психологический театр.
23 января
Билеты – от 800 до 1 500 рублей
"Человек.doc. Олег Кулик. Игра на барабанах"
Где: в "Практике"
Кто поставил: Светлана Иванова-Сергеева и Эдуард Бояков
Для кого: для поклонников (и ненавистников!) современного искусства
Фото: praktikatheatre.ru
Захватывающая документальная монопьеса Евгения Казачкова по мотивам продолжительных интервью с художником Олегом Куликом – тот, который человек-собака. Кулика играет великолепный Антон Кукушкин. Спектакль доступно объясняет, почему современное искусство такое странное, и параллельно рассказывает частную человеческую историю, которую каждый может примерить на себя.
24 января
Билет – 1000 рублей
"Рассказы Шукшина"
Где: в Театре наций
Кто поставил: Алвис Херманис
Для кого: для ностальгирующих
Фото: theatreofnations.ru
Возможно, главный хит московского репертуара. Вам повезет, если вы успеете купить последние билеты на январские показы (если нет – нестрашно, есть еще февраль). Секрет успеха – не только в отличных актерах – Миронове и Чулпан Хаматовой, и не только в "народной" деревенской прозе Василия Шукшина, но еще и в чуткой режиссуре латышского гения Алвиса Херманиса, который умеет рассказывать трогательные истории маленьких людей, не впадая в пошлость.
26 и 27 января (и еще 14 и 15 февраля!)
Билеты – от 4 000 до 15 000 рублей
"(М)ученик"
Где: в "Гоголь-центре"
Кто поставил: Кирилл Серебренников
Для кого: для тех, кому не нравится закон об оскорблении чувств верующих
Фото: gogolcenter.com
Исчерпывающий спектакль о России 2010-х, который на самом деле не про религию, а про конформизм и гражданскую ответственность. Школьник Веня Южин (лучшая роль Никиты Кукушкина) уверовал в бога и теперь требует изъять Дарвина из учебной программы и запретить открытые купальники на физкультуре. Единственная, кто в силах ему противостоять, – учительница биологии, она же школьный психолог. Ее играет Виктория Исакова, и это еще одна блестящая роль в спектакле.
27 и 28 января
Билеты – от 500 до 5 000 рублей
"Мужья и жены"
Где: в МХТ имени Чехова
Кто поставил: Константин Богомолов
Для кого: для тоскующих по умным комедиям
Еще недавно в России было два типа спектаклей: для подкованных театралов и для совсем невзыскательной публики. Теперь народилось и что-то среднее – умный развлекательный театр. "Мужья и жены" Константина Богомолова по пьесе Вуди Аллена – его идеальный представитель: стильный, смешной, с отличными актерскими работами и очень трезвым взглядом на семью и отношения.
28 января
Билеты – от 500 до 5 000 рублей
"Триптих"
Где: в "Мастерской Петра Фоменко"
Кто поставил: Петр Фоменко
Для кого: для поэтических натур
Фото: vk.com/fomenko.theatre/Михаил Гутерман
Один из последних спектаклей знаменитого Фоменко по трем сочинениям Пушкина: шутливой поэме "Граф Нулин", пьесе "Каменный гость" и "Сцене из Фауста" с черновиками. "Нулин" выдержан в фирменном стиле театра – обаятельные герои, романсы под фортепиано и прочая милота. Остальное – совсем нетипичный Фоменко, поэтический и мрачный. А еще "Триптих" – первый спектакль, где "Мастерская" как следует поработала с архитектурой своего нового здания. Имейте в виду, что билетов осталось немного – что на январь, что на февраль.
29 января (и еще 25 февраля!)
Билеты – от 3 500 до 10 000 рублей
Антон Хитров