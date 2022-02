Главные концерты зимы: от "Зверей" до Хаски, от Zaz до Jungle

Вроде бы совсем не пора летних стадионных концертов-блокбастеров (как минимум потому, что для них как-то прохладно), а все же есть и зимой хорошие привозы артистов и отчетные сольники отечественных исполнителей. Мы выбрали лучшие из них.

"Звери"

Фото: портал Москва 24/Виктория Виатрис

Примечательные поп-рокеры родом из нулевых неожиданно вновь обнаружили себя в этом году, когда выяснилось, что Роман Билык сыграл Майка Науменко в фильме "Лето" Кирилла Серебренникова, а группа записывала саундтрек к картине. После того, как в Канне фильму дали приз за лучшую музыку (правда, приз этот не от официального жюри, но сам факт), стало понятно, что "Звери" – это не просто те песни по радио, которые все знают давно, но еще и национальное достояние.

На большом сольном концерте стоит ждать и песни Цоя, и "Зоопарка". В общем, "до скорой встречи, до скорой встречи".

Adrenaline Stadium

12 декабря в 20:00

Остались только VIP-места от 7000 рублей

"Аукцыон"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Концерт приурочен к юбилею альбома "Чайник вина", который был в свое время записан при участии покинувшего этот мир несколько лет назад поэта Алексея Хвостенко. Однако, даже если вы не являетесь ярым поклонником "Хвоста", прийти сюда в любом случае стоит. Потому что "Аукцыон" был и остается одним из лучших живых составов в стране, который в дополнительной рекламе, в общем, не нуждается.

ГлавClub

9 декабря в 20:00

Танцпартер – 1300 рублей

Хаски

Фото: кадр из клипа "Пуля-дура"

Волею судеб, Хаски стал первым российским музыкантом, который спровоцировал не только российские власти на запреты концертов (чего не случалось, кажется, со времен отмены Лужковым выступления "Ленинграда" в Лужниках), но и коллег на акцию солидарности. Концерт "Я буду петь свою музыку", стихийно организованный Бастой, Оксимироном и Noize MC, лишний раз доказал состоятельность русского рэпа в качестве нового мейнстрима.

Логично, что выступление Хаски в самом большом столичном клубе должно закрепить и развить этот успех. Впрочем, интрига заключается в том, какие слова будут звучать со сцены между песнями. А также в том, кто выйдет на сцену, кроме самого рэпера.

Adrenaline Stadium

12 декабря в 20:00

Танцпартер – 1200 рублей

Sound Up: Johann Johannsson

Йохан Йоханнссон, один из самых самобытных кинокомпозиторов мира, трагически и неожиданно ушел из жизни в начале 2018 года. На его счету музыка к фильмам Дени Вильнёва "Убийца" и "Прибытие", а также к одному из главных хитов нынешней осени, психоделическому хоррору "Мэнди", вернувшему человечеству веру в артиста Николаса Кейджа.

Серия концертов "Sound Up", в свою очередь – череда уникальных музыкальных представлений, в рамках которых в Москве выступают лучшие неоклассические музыканты и возможны любые, самые странные сближения. На сей раз речь идет о дани памяти Йоханнссону, который, помимо музыки для кино, сотрудничал с Бьорк и Sigur Ros, а также, разумеется, сочинял и самостоятельные произведения.

Специально для того, чтобы почтить великого соотечественника, в Москву прибудут исландские музыканты, а компанию на сцене им составят россияне Кирилл Рихтер, Миша Мищенко и ансамбль "Студия новой музыки" с дирижером Станиславом Малышевым.

Концертный зал "Зарядье"

12 декабря в 20:00

От 2000 рублей

Jungle

Лондонский интернациональный диско-фанк оркестр в этом году выпустил второй альбом For Ever, доказавший, что группа, которую в свое время называли последователями TV on the Radio, – это не какая-нибудь однодневка, а вполне серьезная творческая единица, рассчитанная на долгую жизнь.

Впрочем, Jungle – это именно тот случай, когда никаких подготовительных слов говорить особенно не требуется. Достаточно знать, что для тех, кто любит танцевать под аккомпанемент живой музыки, лучшего концерта нынешней зимой элементарно не найти. Ну а то, что музыка здесь под завязку заряжена редкой в это время года (как в Москве, так, кстати, и в Лондоне) солнечной энергией, еще больше повышает необходимость и пользу от похода на танцпол по холоду и слякоти.

ГлавClub

28 января в 20:00

Танцпартер — 2500 рублей

Twenty One Pilots

Дуэт из Колумбуса, штат Огайо, успешно завоевывает концертные площадки всего мира, потому что имеет для этого все инструменты: лихую и придурковатую внешность, несколько хитов и феноменальную выучку живых выступлений, в рамках которых музыканты разве что кубарем по сцене не ходят, не забывая при этом филигранно исполнять живой, красивый и бойкий альтернативный поп.

В этом году они выпустили новый альбом Trench, на котором поставили целью не столько расширить зону влияния на радио и телевидении, сколько углубить жанровый потенциал, который в подобной музыке, как ни крути, – веский залог долголетия. Надо ли говорить, что с поставленной задачей эксцентрики из Огайо справились отлично.

ВТБ Арена

2 февраля в 19:00

На сайте группы билетов уже нет

Zaz

Несколько лет назад по соцсетям гулял виральный пост, где было видео с некой француженкой (ее настоящее имя – Изабель Жеффруа), которая исполняла на улице композицию Je Veux, и подписью "Не знаю, кто это, но хорошо поет". Теперь все, конечно, знают, кто такая Zaz: голосом она больше всего напоминает, конечно, Пиаф, а музыка ее отсылает к классике французского (подчеркиваем, французского) шансона. Теперь она в состоянии собрать гигантский сидячий зал, причем даже не дома, а в России.

Crocus City Hall

6 февраля в 20:00

Танцпартер – 3000 рублей, остальные билеты – от 1800 рублей

Дэвид Духовны

Этот человек в представлениях не нуждается, и многочисленная армия фанатов "Секретных материалов" (а также "Блудливой Калифорнии", конечно) сама пойдет на шоу стройными рядами вне зависимости от того, ждет ли их чтение стихов по бумажке или электронный сет, состоящий из самого забубенного электроиндастриала.

Тем приятнее, что в своей недавно открытой музыкальной ипостаси Дэвид разрабатывает жилу задушевного кантри-рока, который раскрывает не столько его вокальные данные, сколько дарит публике задушевную атмосферу встречи с не просто интересным, но и приятным человеком.

ГлавClub

7 февраля в 20:00

Танцпартер – 2800 рублей

Стивен Уилсон

Человек многочисленных талантов, мультиинструменталист и звукоинженер, Уилсон некоторое время назад отправил на запасной путь основную группу Porcupine Tree (лучший прогрессив-роковый состав девяностых и нулевых) и сосредоточился на сольной карьере. Себя, разумеется, он переделывать не стал, а потому на его сольном концерте публику ждут сложно организованные, но неизменно красивые и энергичные песни от самого последовательного и, что куда важнее, талантливого последователя Pink Floyd и King Crimson.

ГлавClub

7 февраля в 20:00

Танцпартер – 2800 рублей

Years & Years

"Годы и годы" играют такой легенький-легенький поп, совершенно ненапряжный, и этим, несомненно, вызывающий симпатию. В этом году у них вышел всего лишь второй альбом под названием Palo Santo, который, как известно, часто получается плохим и хоронит коллектив, взлетевший было после дебютного релиза, но не в этот раз. Первый сингл, допустим, не выстрелил, но вот уже второй, If You’re Over Me, вы уже наверняка где-то слышали. Короче, будет милый концерт, подходящий для глупых танцев.

A2

17 февраля в 20:00

Танцпартер – 1500 рублей

Ярослав Забалуев, Егор Беликов