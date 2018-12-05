5 спектаклей про зиму

Лучшие спектакли в духе зимней сказки – от заснеженного “Маскарада” до “Счастливого принца” и страны Лиликании.





"Счастливый принц" в Театре юного зрителя

Кто поставил: Кама Гинкас

Для кого: для визуалов и тех, кто не переваривает слащавые сказки

Еще в конце 1980-х Московский ТЮЗ поменял профиль и стал ориентироваться на взрослых. Теперь это авторский театр двух больших режиссеров – Генриетты Яновской и Камы Гинкаса. И все-таки время от времени они вспоминают, что за вывеска у них на фасаде, и тогда ставят лучшие спектакли для детей, какие только можно найти в городе. Причем это вещи вроде мультиков Pixar – ничто не мешает вам их воспринимать, даже если вы давно вышли из школьного возраста.

"Счастливый принц" Оскара Уайльда – приторная нравоучительная сказка про самопожертвование. Был один принц. За всю жизнь он ни разу не покинул дворца и никогда не видел ни больных, ни нищих. Потом он умер, и в его честь поставили позолоченную статую на площади. Теперь некогда счастливый принц каждый день видит людское горе, но ничем не может помочь. Как-то поздней осенью на статуе заночевала ласточка. Принц умоляет ее повременить с отлетом на юг и выполнить кое-какие его поручения.

На самом деле, тот еще китч. Но Гинкас не просто спасает материал. Он делает жестокий, взрослый, ироничный и фантастически красивый спектакль о том, каково это – быть идеалистом в реальном, а не сказочном мире. К тому же это шедевр с чисто формальной точки зрения. Каждая мелочь из текста – вроде ласточки, влюбленной в тростник, или прихода первых морозов – превращается в роскошный театральный аттракцион. А колоссальная статуя-клетка во всю сцену – одна из лучших работ театрального художника Сергея Бархина.

Московский театр юного зрителя

14 декабря, 8 января

Билеты: 200 – 1500 рублей

"Маскарад" в Театре Вахтангова

Кто поставил: Римас Туминас

Для кого: для мечтающих переехать в Питер

За 11 лет руководства литовский режиссер Римас Туминас превратил театр Вахтангова в образцовую академическую сцену. Если театр для вас – это колонны, плюшевые кресла, знаменитые артисты на фоне монументальных декораций, и при этом у вас нет аллергии на более-менее современную режиссуру, вам сюда. А раз уж у нас зимняя подборка, предлагаем начать с эффектного спектакля по главной пьесе русского романтизма – "Маскарад" Лермонтова.

Никаких бальных зал, кабинетов и клубов: все происходит в условном пространстве зимнего Петербурга. Снегопад засыпает статуи Летнего сада, карикатурные дворяне катаются на коньках и играют в снежки, а загадочный герой по имени Человек Зимы (кто-то вроде местного бога судьбы) упорно лепит огромный снежный ком.

Петербург у Туминаса – не только лермонтовский, но и гоголевский, сумасбродный: из невской полыньи выныривает то громадная рыба, то заблудившийся во времени водолаз. В спектакле два протагониста – звезда Вахтанговского театра Евгений Князев и вальс Арама Хачатуряна, написанный для другой постановки "Маскарада" на той же сцене: похоже, к этой музыке невозможно подобрать картинку лучше, чем падающий снег.

Театр имени Вахтангова

29 декабря

Билеты: 200 – 2700 рублей

"Снежное шоу" в театре "Русская песня"

Фото: Агентство Москва/Авилов Александр

Кто поставил: Слава Полунин

Для кого: для кидалтов

Слава "Асисяй" Полунин – первый клоун нашего времени, а его "Снежное шоу" – классика "нового цирка". То есть такого, где на первом месте режиссура, настроение, эстетика, а не демонстрация голого мастерства. Помимо Полунина, к этому направлению относят, например, "Цирк дю Солей". "Снежное шоу" идет уже четверть века (очень большой срок для театральной постановки!), постоянно гастролирует по миру и получило кучу наград. Если вы недолюбливаете (или побаиваетесь) клоунов, то спектакль Полунина – лучший способ убедиться, что клоунада может быть невероятно стильной, бесконечно изобретательной и даже вполне трагической.

Театр "Русская песня"

29 января – 3 февраля 2019

Билеты: 1500 – 12000 рублей

"Ель. Андерсен" в Театр.doc

Кто поставил: Варвара Фаэр

Для кого: для уставших от банальных елок

Независимый Театр.doc – это не только актуальная драматургия, театральный нон-фикшн и работа с политической повесткой. Это еще и место, куда можно прийти с ребенком — например, на музыкальную сказку Варвары Фаэр "Ель. Андерсен". Идея была в том, чтобы предложить альтернативу однообразным новогодним представлениям. Фаэр говорит с детьми на языке современного театра и к тому же на взрослые темы. В конце концов, "Ель" Андерсена – история вполне серьезная и не очень веселая, как и множество других его сказок о неодушевленных вещах.

Спектакль по-доковски лаконичный: вместо декораций – видеозадник с авторской анимацией. В главной и единственной роли – молодая актриса Ксения Орлова, у которой уже есть "Золотая маска" за лучшую женскую роль, правда, за другой моноспектакль (пятичасовое "Возмездие 12" по Блоку).



Театр.doc

Запланирован на январь–2019

Подробности на сайте

"Новогодние приключения Руслана и Людмилы" в театре "Тень"

Кто поставил: Майя Краснопольская и Илья Эпельбаум

Для кого: для любителей мистификаций

Создатели театра "Тень" Илья Эпельбаум и Майя Краснопольская – среди тех немногих режиссеров, кто придумывает по-настоящему необычные форматы для театра кукол. Например, театральный сериал по Шекспиру, где пьесу можно заказать, как блюдо в ресторане. Или мобильные спектакли в кузове "Газели". Или постановка на библейский сюжет с бумажными человечками в спичечных коробках.

Но самый знаменитый проект – вымышленная страна Лиликания, чья труппа будто бы гастролирует в Москве. Лиликане очень маленькие: обычному человеку, чтобы смотреть их спектакль, приходится заглядывать в окна миниатюрного театрального здания. Легенду основательно проработали: прежде чем начнется представление, зрителям нужно получить визы в крошечном посольстве, а в антракте публику кормят мини-бутербродами и мини-пирожными.

У лиликан есть и зимняя сказка – "Новогодние приключения Руслана и Людмилы" по мотивам пушкинской поэмы, где взрослые узнают пародию на кремлевские елки. Если верить программке, это спектакль по Пушкину и народному лиликанскому эпосу – Арина Родионовна якобы была лиликанкой. Живая голова – в самом деле голова. Остальные персонажи, включая лиликанских зрителей в зале – это куклы не больше пальца.

В "Тень" непросто попасть: билеты дорогие, а спектакли предельно камерные. Выбрать удобную дату не получится: оставляете заявку, и спустя какое-то время вам приходит письмо – на какое число появились свободные места. Иногда нужно ждать больше года. Но оно того стоит.

Театр "Тень"

Запланирован на январь 2019

Заказать билеты можно на сайте

Антон Хитров