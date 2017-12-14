7 театральных премьер, которые нужно увидеть до Нового года

Музыкальный манифест Серебренникова, "Ай Фак" Богомолова и новый спектакль Вырыпаева – рассказываем о главных премьерах декабря.

"КоOPERAция" в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

"КоOPERAция" – иммерсивная опера. Жанр, который постепенно выходит из моды, неожиданно опробовали в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Итог пяти месяцев работы международной лаборатории молодых композиторов и драматургов выглядит, как альманах из шести мини-опер продолжительностью 20 минут каждая. Зрителей ждет абсолютно новая музыка и полное погружение в экспериментальную реальность, придуманную участниками проекта.

Малая сцена МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко

8, 9 декабря

Билеты: 500 рублей

"Иранская конференция" в центре "На Страстном"

Мастер философских парадоксов Иван Вырыпаев представляет в Москве "Иранскую конференцию", премьера которой прошла в сентябре в Варшаве. По сюжету, девять ученых собираются на симпозиум в Копенгагене, чтобы обсудить положение дел на Ближнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча оборачивается по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговором о смысле жизни, ее вызовах и надеждах.

Спектакль пройдет на английском с синхронным переводом. Причем переводчиком выступит сам Вырыпаев.

Театральный центр "На Страстном"

14 – 17 декабря

Билеты: от 2500 рублей

"Ай фак. Трагедия" в башне Федерация

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

"iPhuck 10" Виктора Пелевина, ставший книжным событием 2017 года, лег в основу спектакля Константина Богомолова и Мастерской Брусникина. В книге три основные линии: "гипсовое" искусство начала XXI века плюс непростые (но достоверно описанные) отношения галеристов и коллекционеров на арт-рынке, маргинализация традиционного секса и отношения человека с искусственным интеллектом. Действие романа происходит в не очень отдаленном будущем, так что площадку выбрали максимально футуристическую, превратив лофт на четвертом этаже башни Меркурий в "Москва-Сити" в художественную галерею. Арт-объекты, кстати, будут настоящими – их предоставит некоммерческий фонд Stella Art Foundation, у которого одна из лучших в нашей стране частных коллекций современного искусства.

Главные роли отдали Дарье Мороз и Игорю Миркубанову. Серия показов пройдет в декабре и январе, и пока планируется, что на этом проект завершится.

Башня Меркурий, "Москва-Сити"

15, 16, 21, 23 декабря

Билеты: 3000-7000 рублей

"8 (Восемь)" в Театре на Таганке

Нестандартное прочтение "Бесов" Достоевского – работа многократного номинанта премий "Золотая Маска" и "Прорыв", участника лаборатории "Любимовка" Сергея Чехова. Спектакль разделен на восемь эпизодов: одиозный персонаж Николай Ставрогин, описанный в романе как "писаный красавец, а в то же время как будто и отвратительный", ведет диалог с остальными героями. Блестящий манипулятор меняет маски, обнажая демоническую сущность. Попутно на сцене появляются ожившие Зависть, Гордыня, Похоть, Тщеславие и прочие грехи, сыгранные молодыми актерами Таганки.

Малый зал Театра на Таганке

17 декабря

Билеты: 500-1000 рублей

"Парасомнии" в Электротеатре "Станиславский"

Фото: Олимпия Орлова/electrotheatre.ru

Парасомнии, вынесенные в название, – термин медицинский, обычно им обозначают расстройства сна, вызванные психическими и неврологическими заболеваниями. Композитор Дмитрий Курляндский с режиссером и художником Верой Мартынов сделали из этого мюзикл. Спектакль идет всего час, так что до собственных расстройств у зрителей дойти не должно.

Действо разворачивается на территории памяти: семь актрис, несколько пространств, разные эпохи и ситуации, воспоминания коллективные и частные. И все это под "Советские застольные песни" на стихи современного поэта и переводчика Станислава Львовского.

Электротеатр "Станиславский"

20 – 22 декабря

Билеты: 500 – 1200 рублей

"Барокко" в "Гоголь-центре"

Музыкальный манифест Кирилла Серебренникова по его пьесе и в его же декорациях и костюмах. В рамках мультижанрового проекта артисты "Гоголь-центра" и приглашенные оперные певцы молодежной программы Большого театра исполнят произведения Генделя, Монтеверди, Вивальди, Баха и прочих классиков. Параллельно со сцены прозвучат тексты философов, общественных деятелей и даже художников ХХ века.

Гоголь-центр

25, 26 декабря

Билеты: 1500-8000 рублей

"История года" в Центре имени Мейерхольда

Кажется, это самая новогодняя из декабрьских премьер, по форме – что-то среднее между привычным спектаклем и цирковым шоу. Труппа "Антикварный цирк" известна по большей части как уличный театр, а в ЦИМе была представлена спектаклями "Мандариновый ангел" и "Лев с седой бородой". В основе "Истории года" – малоизвестная рождественская сказка Андерсена. На сцене обещают фокусников и клоунов, живую музыку и эквилибристов.

Центр имени Мейерхольда

25 – 29 декабря

Билеты: 1000 – 2500 рублей