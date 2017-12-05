Антикино, инди-поп и двухдневный спектакль. Семь главных событий недели

Международный фестиваль рекламы, фильмы о Москве и "Стойкий принцип" от художественного руководителя Электротеатра "Станиславский" Бориса Юхананова – редакция портала Москва 24 собрала события недели, которые нельзя пропустить.

Коллективное антикино "Чепуха"

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Видеопроект, основанный на игровой практике сюрреалистов Cadavre exquis – процессе создания коллективных произведений, где каждый участник пишет или рисует, не зная, в чем заключается вклад всех остальных. В детстве многие играли в разновидность этой игры, дорисовывая спрятанный за сгибом листа чужой рисунок. Финалом игры служил ритуал распрямления листа бумаги и демонстрация окончательного результата.

По правилам авторов этого антикино участники снимают по одному фрагменту, основываясь на 10 последних секундах предыдущей части. Они ограничены лишь временем. Продолжительность каждой части должна быть не более двух минут. Затем конец нового фрагмента по эстафете передается следующему. Участники не знают, от кого они получили послание и к кому оно перейдет дальше. И этот процесс может продолжаться бесконечно.

Когда: 5 декабря, 19:00



Где: МАММ

Спектакль "Лицо мужское – женское"

Фото: Влад Демченко

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства состоится премьерный показ спектакля заслуженного артиста России Влада Демченко "Лицо мужское – женское". Спектакль основан на традиционной форме японского стихосложения – хайку. В основе постановки – сосуществование мужского и женского начала в каждом человеке. Эта идея напрямую отсылает зрителя к японскому традиционному театру.

В постановке затрагиваются такие важные темы, как единение мужского и женского, истинности и красоты, печали и сострадания, тонкости и хрупкости в самых простых деталях.

Когда: 5 декабря



Где: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Концерт Oh Wonder

Фото: depositphotos/melis82

В клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет концерт инди-поп дуэта из Лондона Oh Wonder. Джосефина Вандер Гахт и Энтони Вест обрели широкую известность после того, как их первый студийный альбом попал на 25-е место в топ-чарты британского iTunes. Пластинка была выпущена 4 сентября 2015 года.

На московском концерте музыканты презентуют свой новый альбом Ultralife, который был записан в Нью-Йорке и Лондоне и выпущен в июле 2017 года. Его концепция полностью продумана и содержит все то, чем зацепили музыканты поклонников, – гипнотический вокал, очень личные и эмоциональные тексты, завораживающую и воздушную красоту.

Когда: 6 декабря



Где: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple

Фото: предоставлено пресс-службой/Женя Филатова

В Москве пройдет масштабный фестиваль рекламы Red Apple 2017. Посетителей ждет обширная программа лекций, воркшопов, мастер-классов и других активностей. Организаторы забронировали для проведения фестиваля сразу две площадки: Deworkacy и Digital October на "Красном Октябре".

Львиную долю фестивальных активностей в этом году утвердит программный комитет, в который вошли признанные эксперты креативной и медиаиндустрии: Гавр Гордеев, Данил Голованов, Алена Разбирина, Влад Ситников, Дмитрий Карпов и Николай Мегвелидзе.

Среди спикеров – мировые звезды рекламной индустрии, вошедшие в состав жюри Red Apple 2017: креативные директора Dentsu India, BBH Singapore, Hakuhodo Tokyo, Wieden+Kennedy и глобальный директор по стратегии PHD London.

Когда: 7 декабря – 8 декабря



Где: "Красный Октябрь"

Выставка "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат"

Фото: работа Казимира Малевича "Дети на лужайке", 1908 год/ГМИИ им. Пушкина/пресс-служба выставки

На ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" проходит выставка "Казимир Малевич. Не только "Черный квадрат". На ней представлены ранние работы создателя супрематизма и произведения из региональных музеев и частных собраний, некоторые из которых московские зрители увидят впервые.

В проекте собраны работы, демонстрирующие разные грани творчества великого мастера, в том числе и те, что не совсем укладываются в уже укоренившиеся зрительские представления о личности и достижениях одного из знаковых художников прошлого столетия.

Здесь и совсем ранние пейзажи 1900-х, и футуризм 1910-х, и поздние реалистические портреты начала 1930-х, а в центре – три беспредметные работы, которые в конце 1915 года были продемонстрированы в Петербурге на "Последней футуристической выставке картин "0,10″, ознаменовавшей начало супрематизма как нового художественного явления и мировоззрения.

Когда: С 24 ноября – 25 февраля



Где: павильон "Рабочий и колхозница", ВДНХ

Спектакль "Стойкий принцип"

Фото: Олимпия Орлова

Электротеатр "Станиславский" покажет спектакль "Стойкий принцип" в постановке художественного руководителя театра Бориса Юхананова. Режиссер взял классический текст испанского драматурга за основу своего спектакля и соединил его с пьесой Пушкина "Пир во время чумы".

В 1437 году наследник португальского престола дон Фернандо попадает в плен к султану Марокко. В качестве выкупа султан требует уступить ему христианский город Сеуту – оплот католицизма в Северной Африке. Принц Фернандо решает, что его жизнь не стоит подобной уступки. Он предпочитает остаться в заключении у мусульман на положении простого раба. Принц был признан католической церковью святым, а его подвиг прославлен. Эта история стала сюжетом философской драмы Педро Кальдерона "Стойкий принц" (El principe constante, 1629).

Посмотреть спектакль можно либо в два будних вечера, либо посвятить театру весь выходной день.

Когда: 7 декабря, 19:00. Часть I

8 декабря, 19:00. Часть II

9 декабря, 14:00. Части I и II



Где: Электротеатр "Станиславский"

Кинофестиваль "Гиляйфест"

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Кинофестиваль "Гиляйфест", приуроченный к открытию Центра Гиляровского, пройдет на двух площадках: в Центре Гиляровского и в Музее Москвы.

В рамках фестиваля в Центре Гиляровского состоятся показы конкурсной программы "С Москвой накоротке": зрителям представят более 20 динамичных короткометражных картин режиссеров нового поколения, посвященных современной Москве и ее жителям.

В Музее Москвы будет представлена программа полнометражных игровых фильмов "Городские истории", где можно увидеть картины, показанные ранее на ведущих европейских фестивалях.

Среди них "По ту сторону надежды", режиссер Аки Каурисмяки, Финляндия/Германия ("Серебряный медведь", Берлинале-2017, Гран-при Международного фестиваля в Люксембурге-2017, приз ФИПРЕССИ Международного фестиваля в Сан-Себастьяне-2017); "11 минут", режиссер Ежи Сколимовски, Польша/Ирландия (лауреат Венецианского кинофестиваля, лауреат Европейской киноакадемии-2016); "Бэкстейдж. Мистерия-джаз", режиссер Антон Сухарев, Россия (участник международного фестиваля кино и театра "Амурская осень"-2017) и другие.

Когда: 8 декабря – 12 декабря



Где: Центр Гиляровского и Музей Москвы