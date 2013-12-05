День воинской славы в Москве: встречи ветеранов, концерты и танцы

Фото: М24

В четверг, 5 декабря, в столице отмечают День воинской славы России, а именно - День начала контрнаступления советской армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году.

Битва за златоглавую признана одной из самых масштабных за время войны по количеству войск-участников и понесенным потерям. Во время контрнаступления под Москвой были проведены Калининская, Клинско-Солнечногорская, Нарофоминско-Боровская, Елецкая, Тульская, Калужская и Белевско-Козельская наступательные операции.

К городским праздникам этот день относится с 2012 года. В честь 72-й годовщины битвы под Москвой в городе состоятся более 1,5 тысяч праздничных мероприятий. Торжественные встречи с участием ветеранов начались 4 декабря, а завершатся 6-го.

Фото: М24

Сетевое издание M24.ru расскажет об основных мероприятиях.

Итак, 5 декабря состоится церемония возложения венков и корзин с цветами к Могиле Неизвестного Солдата. Мероприятие пройдет в Александровском саду. На Манежной площади организуют возложение цветов к памятнику маршалу Жукову. В этот день также пройдет и торжественная встреча с праздничным концертом для ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны столицы, тружеников тыла и Героев Советского Союза.

А 5 и 9 декабря на Поклонной горе у Огня памяти и славы будет выставлен почетный караул из кадетов и участников Детского движения Москвы.

Также 5 декабря в здании правительства Москвы на Новом Арбате пройдет торжественная встреча и праздничный концерт "День Победы рожден под Москвой!" для ветеранов Великой Отечественной войны, участников обороны столицы, тружеников тыла, героев Советского Союза, России и социалистического труда, ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов.

В праздничном театрализованном концерте для ветеранов примут участие народный артист России Рустам Ибрагимов, народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня", народная артистка России Тамара Гвердцители, группа "Премьер-министр", народный артист России, певец и композитор Олег Газманов, ансамбль песни и пляски МВД, хор ветеранов войны и труда и другие артисты.

В музейно-мемориальном комплексе "История танка Т-34" 5 декабря запланировано путешествие во времени, в ходе которого присутствующие узнают интересные подробности о событиях давно минувших лет.

Кстати, музейно-мемориальный комплекс расположен в районе Лобненско-Сухаревского рубежа, с которого 72 года назад и началось контрнаступление.

В музее "История танка Т-34" вы найдете топографическую карту "Полшага до Москвы". На ней обозначено расположение советских и немецких войск в тот самый великий для Москвы день – 5 декабря 1941 года.

Изучить экспозицию сотрудники музея предлагают с 12.00 до 16.00. Путешественникам в прошлое выдадут специальные мини-путеводители. Самым активным и любознательным гостям положены призы.

Фото: М24

В ЦКД "Зеленоград" в 18.00 начнется праздничный вечер "В белоснежных полях под Москвой". В программе – выступления артистов литературного театра "Романтик". Которые подготовили музыкально-поэтическую композицию "Овеянные легендой".

Артисты прочтут стихи Александра Твардовского, Владимира Высоцкого, Павла Когана и Константина Симонова. Также со сцены прозвучат песни военных лет: "Рубеж", "В землянке", "Помнишь мама", "Последний бой".

Завершится вечер танцами в фойе. Кстати, вход на мероприятие свободный для всех желающих.