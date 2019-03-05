8 Марта и Масленицу объединят в большой фестиваль весны в парке "Россия – Моя история"

В этом году исторический парк "Россия – Моя история" (57 павильон ВДНХ) ярко отметит Международный женский день и Масленицу, объединив их в одну шоу программу. С 8 по 10 марта москвичей ждет весенний фестиваль, включающий в себя мастер-классы, экскурсии, концерт и кинопоказы и бесплатные блины с разными начинками.

Пресс-служба исторического парка "Россия – Моя История"

Тематической экскурсией, посвященной великим женщинам, откроется праздничный фестиваль. Путешествие по выставке "Романовы" поможет узнать какое влияние оказали представительницы прекрасной половины человечества на ход российской истории.

Для всех, кто хотел заговорить на новом языке и искал что-то интересное, пройдет костюмированная лекция "Беседа о русском веере". Гости узнают об истории, производстве, модных тенденциях веера в России, увидят веера знаменитых женщин Российской империи и выучат несколько фраз на сокровенном его языке.

А для тех, кто еще не освоил популярный язык цветов, ставший символом придворного этикета XIX века 8 марта будет работать флористическая мастерская "Александровский букет". Изготовить уникальный букет и объясниться в чувствах с его помощью, разве можно придумать более утонченный подарок для женщины?

В Международный женский день исторический парк совместно с Московским продюсерским центром подарит посетителям праздничный концерт. В этот день любимые русские и зарубежные хиты зазвучат по-новому в современной авторской обработке талантливых кавер-коллективов. В программе: SIGN music band – инструментальная духовая кавер-команда с уникальным звучанием, которая уже завоевала любовь у зрителей проекта ТНТ music party и городских культурных проектов Москвы. Для тех, кто, например, соскучился по Майклу Джексону, но не хочет разочароваться в неубедительных подражателях, выступит проект "Хоркестр", который в своем творчестве объединил хоровое искусство и популярную музыку, добавил в нее современные ритмы битбокса. Молодая экстравагантная певица Анастасия Fox дополнит атмосферу вечера густыми джазовыми нотами.

Пресс-служба исторического парка "Россия – Моя История"

На традиционном кинопоказе посетители смогут отдохнуть после насыщенного эмоциями дня перед большим экраном в атриуме павильона 57.

9 и 10 марта специально для женщин пройдут мастер-классы "Женские ремесла", где участницы овладеют традиционными приемами плетения. Им покажут один из самых архаичных ручных способов создания тканого полотна, который был популярен в древней Руси. В рамках "Весеннего фестиваля" посетители исторического парка посетят тематическую экскурсию "Русский уклад" и вспомнят уходящие традиции воспитания детей, ведения быта и праздничных русских народных гуляний.

Участником мастер-класса по приготовлению масленичных блинов станет любой желающий отведать продукт своего кулинарного творчества. Начинки и хорошее настроение гарантируются.

Вход свободный на все мероприятия. Подробная программа доступна по ссылке.