Константин Хабенский и Александр Цыпкин представляют новую программу Best&Seller

Константин Хабенский и Александр Цыпкин представят зрителям новую программу Best&Seller в Доме музыки 15 ноября. Актер и автор прочтут со сцены грустные и веселые рассказы о жизни каждого из нас.

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Best&Seller – это третья совместная программа чтений Константина и Александра. В нее войдут рассказы из будущей, третьей книги Александра Цыпкина.

"Я уверен, вы будете удивлены, услышав, какие рассказы мы включили в новую программу, надеюсь удивлены приятно. В любом случае, по настроению программа отличается от предыдущих достаточно серьезно. Мы представим зрителю нового сквозного героя и прочтем один абсолютно эзотерический рассказ. Не переживайте, юмор, безусловно, останется", – рассказал Цыпкин.

Первые две совместные программы Цыпкина и Хабенского "Женщины и непреклонного возраста" и "Дом до свиданий" с успехом прошли в России, Германии, Швейцарии, Израиле, США и Канаде.

"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. – один из самых ярких литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры. В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Михаил Горевой, Максим Виторган, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие. В Москве чтения проходят в Гоголь-Центре, Электротеатре Станиславский, Театре на Страстном, Театре Мюзикл.





Где: Московский международный дом музыки



Когда:15 ноября, 20:00



Билеты: по ссылке