You’re in the jungle, baby: что стоит знать о Guns N’ Roses перед концертом в Москве

Буквально за два дня до финала ЧМ-2018 Москву сотрясет не менее громкое событие почти вселенского масштаба. На одном из стадионов столицы выступят Guns N’ Roses. Эксл Роуз, Слэш, Дафф МакКаган снова вместе!

Обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев и концертный промоутер Дмитрий Сараев решили вспомнить интересные факты из истории одной из самых легендарных рок-групп современности.

Фото: ТАСС/Zuma/KC Alfred

Слэш отыграл свой последний перед нынешним реюнионом концерт с Guns N’ Roses 17 июля 1993-го, а спустя три года пребывания коллектива в подвешенном состоянии, объявил об уходе из группы. Вновь выступать вместе с Роузом они стали лишь спустя 20 лет.

Кстати, Дафф МакКаган не разговаривал с Экслэм Роузом после ухода из группы аж целых 13 лет! Худо-бедно былые дружеские и деловые отношения между музыкантами восстановились благодаря воле случая: Дафф и Эксл совершенно случайно встретились в одной из гостиниц Лондона.







Видео: YouTube/80RockConcerts

Любимой группой участников Guns N’ Roses с младых ногтей были Aerosmith. Правда в то время группа исполняла музыку далекую от сладких баллад вроде Сrying и Crazy и славилась буйным нравом и разгульным образом жизни. Слэш утверждает, что свой гитарный стиль он выработал под влиянием гитаристов Aerosmith Джо Перри и Брэда Уитфорда. Стиль этот называется "флэш", и зародился он в Англии силами музыкантов The Yardbirds и The Who.

Одна из первых татуировок Эксла Роуза, покрывающая его предплечье, – тевтонский крест с портретами всех участников группы в виде черепов. Посередине расположено изображение Эксла в фуражке и с красными волосами, Слэш – внизу в фирменном цилиндре, по бокам – Стивен и Дафф, а наверху – Иззи.

Кстати, именно арт-ворк этой самой тату украшает и обложку дебютного альбома группы Appetite For Destruction 1987 года. Парням пришлось заменить изначально планировавшуюся титульную картинку диска, изображавшую робота-монстра, раздирающего на куски девушку... (такой вариант обложки просто не пропустила цензура).

Appetite For Destruction по праву считается одной из лучших работ в жанре хард-рока, а многие фаны считают его лучшей пластинкой в дискографии GN’R. К слову, это один из последних альбомов, вышедших на виниле перед наступлением эры компакт-дисков. Сейчас первый пресс этого альбома стоит приличных денег.

Лирику для сингла-первенца Welcome to the Jungle с этого диска написал Эксл под впечатлением от неожиданной встречи с бомжом в пригороде Нью-Йорка, когда последний пристал к Экслу и его другу, вышедшим из автобуса на остановке. Бездомный буквально зашипел на них, как гадюка: "You know where you are? You’re in the jungle, baby! You’re gonna die!"



Видео: YouTube/GunsNRosesVEVO

Appetite For Destruction 1987 года до сих пор считается самым быстро продаваемым в США дебютом всех времен. А летом 1988-го хит с этого альбома Sweet Child o’ Mine стал первым и, как это ни странно, единственным треком группы, занявшим первое место в национальном хит-параде Америки. Ключевое соло-базу для этого хита придумал Слэш.



Видео: YouTube/markit aneight

По словам самого первого гитариста группы Трэйси Ганза, Эксл Роуз начал придумывать одну из композиций, которая в перспективе стала нетленным хитом November Rain, вошедшим в число вещей двойного супер-релиза Use Your Illusion (1991) еще в самом начале 1980-х. Получается, что работа над ним "кипела" почти 10 лет!

На время записи November Rain Эксл прогнал всех остальных из студии и заперся в ней на целых... восемь дней. Когда же через неделю остальные парни туда вошли, то обнаружили спящего Эксла с разбросанными по всему помещению пустыми коробками из-под пиццы.







Видео: YouTube/GunsNRosesVEVO

За три недели до своего первого визита в Англию Эксл Роуз сцепился с полицейским и в итоге был отметелен так, что несколько дней провел без сознания, подключенный к медицинской аппаратуре. Из больницы он выписался в несколько задумчиво-поэтическом настроении с крутящейся в голове песней Боба Дилана Knockin’ On Heaven’s Door. Поразительно, но она же крутилась в голове и у Слэша. Далее коллеги уселись дома у последнего и придумали аранжировку. По иронии судьбы, во время перелета в Лондон Слэш почему-то заснул в кресле с зажженной сигаретой, и только внимание экипажа, обдавшего парня водой, спасло положение.



Видео: YouTube/† AndyBlack96 †

Однажды восхищенные дети Пола МакКартни пришли с концерта своей любимой группы GN’R и принялись взахлеб делиться впечатлениями от концерта. В качестве примера одной из лучших песен на том шоу они приводили композицию Live And Let Die и сетовали на то, что старик-отец ничего подобного за свою музыкальную карьеру не написал. Сэру Полу Маккартни пришлось очень постараться, чтобы доказать отпрыскам, что эта песня была его сочинения.



Видео: YouTube/GunsNRosesVEVO

Саунд-продюсер Боб Клиармаунтин как-то поведал, что в начале 1990-х было время, когда Эксл буквально шантажировал остальных участников "Ганзов" своим возможным уходом из группы чуть ли не по три раза за неделю. Но "рыжий лис" был и остается единственным участником коллектива, входившим в его состав с момента образования – с 1985 года и до настоящего времени.



Самым дорогим в производстве и записи за всю историю шоу-бизнеса стал альбом Chinese Democracy 2008 года, который Эксл Роуз выпустил под брендом Guns N’ Roses. Релиз обошелся лейблу в 14 миллионов долларов! Несмотря на весьма позитивные оценки критиков и фанов во всем мире, эта работа не возымела коммерческого успеха.

Кстати, в ее записи принимала участие целая армия высококлассных музыкантов. А в туре, последовавшим за этим релизом, Слэша и Иззи заменяли аж три крутых американских гитариста, одним из которых был виртуоз Рон "Бамблфут" Тал, которого вы сможете увидеть 16 сентября на выставке Namm Musikmesse Russiа и 19 сентября в составе супер-группы Sons Of Apollo в московском "Главклубе".



Видео: YouTube/Axel Axel

В свое время, еще до того, как Guns N’ Roses обрела свои первые привычные очертания, Эксл Роуз и Иззи Стрэдлин подрабатывали статистами-курильщиками для медицинских исследований Калифорнийского Университета, получая за это по восемь долларов.



Видео: YouTube/GunsNRosesVEVO

Гитарист Слэш и басист МакКаган воссоединялись с Роузом в 2016 году для участия Guns N’ Roses в туре Not in This Lifetime... Tour, в рамках которого и состоится московское шоу коллектива. К слову, этот концертный тур, который уже посетили около 4,5 миллионов человек на Земле, занимает на данный момент четвертое место в списке самых дорогих по сборам туров в истории мирового шоу-бизнеса: к весне этого года он собрал более 500 миллионов долларов! А по данным на лето 2017-го, гонорары в группе распределились примерно так: Эксл – 150 миллионов, Слэш – 40, Дафф – 20.



Видео: YouTube/GunsNRosesVEVO

Состав GN’R образца 1987 года:

Эксл Роуз – вокал

Слэш – соло-гитара

Дафф МакКаган – бас

Иззи Стрэдлин – ритм-гитара

Стивен Адлер – ударные

Guns N’ Roses–2018:

Эксл Роуз – вокал

Слэш – соло-гитара

Дафф МакКаган – бас

Диззи Рид – клавишные

Ричард Фортус – ритм-гитара

Фрэнк Ферер – ударные

Мелисса Риз – электроника