Театр на Таганке представит спектакль на Грушинском фестивале

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Московский театр на Таганке примет участие в 40-м Всероссийском фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который стартует 4 июля на Федоровских лугах. Столичные артисты покажут спектакль "Нет слов" в постановке режиссера Вениамина Смехова. В основу действия положены стихи Евгения Евтушенко.

В спектакле гармонично сочетаются диалоги актеров, строки поэта, музыка и пластика движений. На сцену выйдут артисты различных поколений.

Как отметили в департаменте культуры Москвы, авторскую песню и театр на Таганке роднит прежде всего возможность импровизации, взаимодействие с аудиторией и своевременный отклик на актуальные проблемы.

"Нет лет" возрождает незаслуженно забытый многими театр поэзии. Добавим, что эта постановка посвящена памяти покойного Валерия Золотухина.

Показ запланирован на 5 июля. Начало в 23.00.