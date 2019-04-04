"Если хочешь понять балет, тебе надо увидеть Нуреева": Рэйф Файнс – о своем новом фильме

20 апреля в кинотеатрах начнется показ биографической драмы "Нуреев. Белый ворон" Рэйфа Файнса. Фильм рассказывает о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве, о его жизни от детства в Уфе и студенчества в Ленинграде до гастролей Кировского театра во Франции, где Нуреев попросил политическое убежище. Ведущий телеканала Москва 24 Никита Пименов поговорил с Рэйфом Файнсом о фильме.

"Нуреев. Белый ворон" – история мальчика из Уфы, покорившего мир. В драме показан не только талант танцовщика, но и все грани его личности, в том числе довольно сложный характер. Чтобы снять фильм (третий в его режиссерской карьере), Файнс много общался с друзьями Нуреева и балетмейстером Михаилом Барышниковым. Главную роль режиссер отдал Олегу Ивенко – солисту балетной труппы Татарского театра оперы и балета, а наставника Нуреева сыграл сам. В фильме снялись также Чулпан Хаматова и скандально известный танцовщик Сергей Полунин.

Вы помните момент, когда впервые узнали о Рудольфе Нурееве?

Да, я был школьником и помню, как взрослые сказали: "Если хочешь понять балет, тебе надо увидеть Нуреева". Мне запомнился этот комментарий. Я никогда не видел его на сцене. Я уважаю балет, но он всегда обходил меня стороной.



Про Нуреева и так много написано и снято. Почему же вы взялись за этот материал?

Многим хорошо известен поздний Нуреев, а мне важно было показать его молодым. Он стал очень-очень известным, своего рода иконой. Порой он был высокомерным: заставлял зрителей себя ждать, свысока общался с людьми – таких историй очень много. Я нахожу их бесполезными, хотя они правдивы. Людям нравится концентрироваться на негативном поведении, они не обращают внимания на каждодневную дисциплину и прекрасную одержимость Нуреева балетом.

Видео: YouTube / Novoekino

Когда мы снимали фильм, у нас было три-четыре сцены, где он груб с Кларой Сент (подруга, почитательница таланта и миллионерша. – Прим. ред.): он говорит убираться из ресторана, выставляет Сергеева (руководитель балетной труппы. – Прим. ред.) из комнаты. А мне нравятся такие сцены, я улыбался от удовольствия, потому что это своего рода безумие.

Некоторые говорят: "Это заденет зрителя". А я говорю – так это прекрасно, если мы заденем аудиторию! Мы должны шокировать. Не все люди прекрасны, да и быть слишком приятным скучно. Иногда мы должны передать и другую энергию.



В этом фильме вы не только режиссер, но и актер. Почему решили сыграть учителя танца Нуреева Александра Пушкина?

Он был не просто учителем, а наставником. Признаюсь, я вообще не хотел сниматься в этом фильме, у меня до этого были два фильма, где я выступал как режиссер и актер. В этот раз я сначала категорически отказался. Но с финансированием было туго, и мне сказали: "Рэйф, у тебя много отличных актеров, но никто из них не известен всему миру. А продюсеры хотели бы именно такого человека. Почему ты сам не снимаешься в этом фильме?". И тогда я понял, что должен сделать это.

Это было трудно – говорить на неродном языке, но Дэвид Хэйр (сценарист фильма. – Прим. ред.) написал мне отличную роль. К тому же я играл с Чулпан Хаматовой – она просто гениальна.

В прокате с 20 апреля