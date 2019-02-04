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Культура

4 февраля, 14:51

"Всё о Золушке": только 12 спектаклей в Москве

культура театр

С 14-го по 24 февраля в Московском театре мюзикла пройдет блок показов самого романтического и волшебного российского мюзикла "Всё о Золушке". Эта сказочная и при этом правдивая история с неожиданными сюжетными ходами, гротескными персонажами, умным и смелым юмором непременно вас удивит, рассмешит, растрогает и заставит снова поверить, что настоящая любовь способна творить чудеса. Но торопитесь: сразу после 12-го показа "Золушка" Театра мюзикла снова "превратится в тыкву", а точнее – на неопределенный срок сойдет с московской сцены.

Фото: Юрий Богомаз/предоставлено организаторами

"Признаться, в этом сезоне мы не планировали показывать "Всё о Золушке" в Москве, – сообщил художественный руководитель театра Михаил Швыдкой. – Мы работали над гастрольной версией спектакля. Но зрительский запрос на него оказался так велик, что нам срочно пришлось искать окно в нашей афише. Поклонники постановки даже организовали в соцсетях целый флешмоб с хештегом #разморозьтеЗолушку. И мы с радостью это сделали".

Для февральских показов в мюзикле обновят декорации, дополнят световую партитуру и усовершенствуют звук. Главное же останется неизменным: хитовые мелодии Раймонда Паулса, изобретательная режиссура и хореография Олега Глушкова, остроумные стихи и пьеса Сергея Плотова по идее Дмитрия Быкова.

Фото: Юрий Богомаз/предоставлено организаторами

Темы, поднимаемые в спектакле, звучат сегодня особенно своевременно и остро: молодые романтики становятся заложниками неуемных амбиций и взаимных обид старшего поколения, король от скуки готов развязать войну, а добрые люди живут по понятиям – слишком непредсказуем этот мир, чтобы смотреть на него доверчивыми глазами. Но все закончится хорошо – ведь возможность чуда никто не отменял. Спектакль был тепло встречен зрителями и профессиональным сообществом. Помимо семи номинаций на "Золотую Маску", мюзикл собрал массу восторженных отзывов в СМИ и социальных сетях.

Билеты от 300 рублей, тел. +7 495 784-63-00, сайт

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