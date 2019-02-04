5 новых книг начала года: яркие истории, которые украсят ваш февраль

Завораживающий роман-притча гениального индонезийца Эки Курниавана, душевные новеллы Фредрика Бакмана, интеллектуальный бестселлер от лауреата гонкуровской премии – наш выбор для холодного февраля.

Эка Курниаван "Красота – это горе"

Издательство "Фантом Пресс"

Перевод с английского Марины Извековой

Фото: Издательство "Фантом Пресс"

Рассказ об этой книге можно смело начинать словами "Такого вы еще не читали!", и это не будет фигурой речи или преувеличением. Индонезиец Эка Курниаван пишет изобретательно – в его книге нет ни европейского канона, ни голливудского шаблона, лишь удивительный сплав фактов, мифов, сатиры и магического реализма, "рецепт" которого не повторить. Роман начинается так: "Воскресным мартовским днем Деви Аю встала из могилы спустя двадцать один год после смерти". Деви Аю не стала ни вампиром, ни ведьмой, она просто вернулась посмотреть, как поживает ее младшая дочь, по имени Красота. Три старшие дочери пошли в мать, красавицу из красавиц, хотя Деви Аю, настрадавшись из-за своей внешности, желала бы младенца страшнее обезьяны. Деви Аю умерла, не успев увидеть, что ее желание исполнилось. И вот теперь, 21 год спустя, она возвращается проведать дочь и разобраться с духом, который наложил проклятие на ее семью.

А дальше из судьбы Деви Аю и ее дочерей Эка Курниаван создает головокружительный роман. Жестокая колониальная и военная история Индонезии и индуистская мифология, романтические приключения и обыденная телесность, призраки коммунизма и тонкий расчет – Курниаван умудряется сочетать все это так органично, что просто диву даешься.

Матиас Энар "Компас"

Издательство "Азбука"

Перевод с французского Ирины Волевич, Елены Морозовой

Фото: Издательство "Азбука"

Тягучая, почти бесконечная ночь. Воспоминания причудливо закручиваются струйками опиумного дыма – и уносят Франца ближе к красавице Саре. Он вспоминает редкие встречи, жаркие споры, остроумные пикировки о Дебюсси и Листе, Бальзаке и Стендале, Ницше и Гюго. Двух французских ученых, интеллектуалов и исследователей, влечет Восток и поэтический, завораживающий, чарующий сказками Шахеризады, и жестокий, безжалостно конфликтующий с Западом. Еще сильнее их влечет друг к другу. Но чувства мужчины и женщины могут быть сложнее древней арабской вязи. И, разбираясь во взаимоотношениях Запада и Востока, не найти ключа к собственному сердцу. Гонкуровский лауреат Матиас Энар, возможно вдохновившись "Обладать" Антонии Байетт, искусно вплетает в одну бессонную ночь европейское искусство и историю Востока, музыку, поэзию и живопись. "Компас" – объемный, многоплановый интеллектуальный роман. И все же главное в нем – трагическая история любви и чувства мужчины, который стоит у окна с трубкой в руке и смертельно боится сделать единственно важный шаг.

Дмитрий Липскеров "Туристический сбор в рай"

Издательство "Эксмо"

Фото: Издательство "Эксмо"

Дмитрий Липскеров – зоркий наблюдатель, хорошо знающий законы драматургии и цену слова. Обычно он смело экспериментирует с фантастическими допущениями ("Сорок лет Чанчжоэ", "О нем и о бабочках" и другие романы), а в новом сборнике неожиданно пишет прозу сугубо реалистичную. И это производит сильное впечатление. Наблюдая за детством, юностью и зрелостью своих героев, Липскеров с беспощадной точностью фиксирует процесс их хитроумных взаиморасчетов с жизнью. Пожилой профессор, специалист по древнесаксонскому, насмерть влюбляется в юную студентку, а мир в ответ поворачивается к нему своей цифровой циничной стороной, советский негр Алеша сталкивается с расизмом, пресытившийся бизнесмен из списка Forbes пытается возродить вкус юности и отыскать те самые пельмени, "которые по пятьдесят пять копеек за пачку были лет тридцать назад", а получает встречу с одноклассницей и прививку от иллюзий. Героев, главных и второстепенных, объединяет одно – они расплачиваются за прежние ошибки, слабость или предательство, порой самым причудливым образом. Иногда у судьбы даже не человеческое лицо, а кошачья или мышиная мордочка.

Фредрик Бакман "Три новеллы"

Издательство "Синдбад"

Перевод со шведского Екатерины Чевкиной

Фото: Издательство "Синдбад"

Февраль. Достать платок и плакать, читая Бакмана, навзрыд. Даже если не навзрыд, платочек все равно стоит держать под рукой. На русском языке вышли "Три новеллы" одного из самых душевных скандинавских авторов Фредрика Бакмана. Три небольшие, слегка диккенсовские истории огромной эмоциональной силы. Современные притчи, написанные с той невероятной теплотой, любовью к людям и мягким юмором, которые отличают все книги Бакмана, от берущей за душу истории старого ворчуна с огромным сердцем ("Вторая жизнь Уве") до социальной драмы про маленький городок, живущий хоккеем ("Медвежий угол"). Неважно, в романе, трилогии или небольшой новелле, Бакман верен себе – его волнуют вопросы о смысле жизни, о смерти, о безжалостном времени и человеческой памяти. Что делать, когда тело начинает тебя предавать, а драгоценные воспоминания ускользают? В одной из "Трех новелл" к стареющему герою каждый день приходят сын и внук, чтобы помочь удержать в памяти самые дорогие моменты. Фредрик Бакман пишет о прощании с родным человеком удивительно тонко, согревая сердце улыбкой, пока душа плачет от горя. При этом он никогда не ходит вокруг да около, а прямо спрашивает себя, своих героев и читателей: что такое настоящая любовь, что значит – быть человеком. Все новеллы по-бакмановски бережно напоминают, что жизнь – мимолетный дар, который имеет ценность, только когда делишься эти даром с другими.

Гала Узрютова "Снег, который я пропустил"

Издательство Bookscriptor

Фото: Издательство Bookscriptor

Талант прозаика легко проверяется рассказом. В романе слабые места можно спрятать за сюжетом и объемом, а рассказ беспощаден. Получилась история или нет, нашлись ли верные слова, живые ли герои – ответы есть сразу. "Снег, который я пропустил" – яркий и многообещающий дебют Галы Узрютовой. Эпиграф "Посвящается отцу" определяет тему – Узрютова собрала цельный и сильный сборник о сложных, порой мучительных взаимоотношениях отцов и детей. В небольших рассказах-зарисовках она умудряется показать целую жизнь – и это ценнейшее качество писателя. Когда в первом же сборнике молодого автора встречаешь рассказы, которые переворачивают душу, имя писателя стоит запомнить.

Наталья Ломыкина