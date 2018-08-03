На фестивале "Sолома" объявят победителей "летнего" фотоконкурса

В начале июля оператор мобильный связи Tele2 запустил фотоконкурс, который проводился в течение месяца совместно с фестивалем "Sолома". Участникам предлагалось выложить фотографию уютного уголка летней Москвы в свой Инстаграм под хештегом #soloma и подписать публикацию фразой "Я участвую в фотоконкурсе Tele2".

Фото: портал Москва 24/Ксения Горягина

Всего в конкурсе приняли участие более 350 человек. По условиям авторы не были ограничены в количестве снимков. В результате число фотографий, принятых на рассмотрение экспертным жюри, превысило отметку в 1,5 тысячи работ.

По итогам отбора, было выбрано 15 лучших фотографий. Эти работы станут основой фотовыставки, которая 4 августа расположится в Саду "Эрмитаж". Во время проведения "Sоломы" ее смогут увидеть более пяти тысяч человек.

Победители фотоконкурса будут награждены завтра, в 18:00, прямо на сцене самого уютного фестиваля этого лета.

Работы, не представленные на выставке, но достойные широкого освящения, войдут в электронный фотосборник, который будет опубликован на официальном сайте "Sоломы".