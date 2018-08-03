"Sолома", евротриллер из Китая и винтажная эко-ярмарка: чем заняться в выходные

Фестиваль "Sолома" ждет любителей хороших книг и музыки, в ММОМА покажут новый эстетский триллер Чжана Мяояня, а в Доме Гоголя пройдет ярмарка винтажной и экологически чистой одежды. Редакция портала Москва 24 выбрала самые интересные события уикенда.

Фестиваль "Sолома"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

"Пожинай плоды творчества" – таков в этом году девиз литературно-музыкального фестиваля "Sолома". На сцене выступят: Стас Море, Анна Ворфоломеева, Amaria, оркестр балканской музыки Exilados, Виктория Черенцова и другие.

Откроется фестиваль свободным микрофоном, все желающие смогут поделиться своим творчеством. Также на "Sоломе" будут мастер-классы и точка для буккроссинга: приносите для обмена книги, которые вы уже прочитали и которыми хотели бы поделиться с другими.

Где: Сад "Эрмитаж"



Когда: 4 августа, 17:00

Bicycles For Afghanistan в Powerhouse

Одни из самых ярких представителей московской DIY-сцены последнего времени – поп-панк группа Bicycles For Afghanistan даст электроакустический концерт в клубе Powerhouse. В таком формате "велоспидеды" не выступали уже очень давно. Шоу приурочено к выходу нового полноформатного альбома. По словам участников группы, пластинка уже находится на стадии сведения.

Где: Powerhouse



Когда: 5 августа, 20:00

Пикник "Афиши"

Музыкальный фестиваль "Афиши" снова пройдет в усадьбе "Коломенское". В этот раз хедлайнером заявлена культовая инди-группа Arcade Fire. Из Австралии едут звезды гаражной психоделики King Gizzard & The Lizard Wizard, прошлогодняя пластинка которых возглавила чарт Billboard. Россию же представят не менее популярные в наших широтах Земфира, Дельфин, Pharaoh, "Аигел" и Монеточка.

Где: Усадьба "Коломенское"



Когда: 4 августа, 12:00

"Увула" в "16 Тоннах"



Видео: Youtube/увула увула

Молодая формация "Увула" стала важным открытием этого сезона. Группа играет смесь из дрим-попа и серф-рока, заставляя вспомнить о классической британской сцене 1980-х. В этом году "Увула" отправилась в свой первый большой тур по России и засветилась на музыкальных каналах. Воскресным концертом музыканты отметят годовщину выхода дебютной пластинки.

Где: "16 Тонн"



Когда: 5 августа, 20:00

Показ фильма "Безмолвная мгла" и встреча с режиссером Чжаном Мяоянем

Китайский режиссер Чжан Мяоянь снимает неспешное медитативное кино в духе Белы Тарра, его теплее встречают на европейских фестивалях, нежели на родине. В ММОМА он представит свою новую ленту "Безмолвная мгла". Это портрет провинциального Китая, написанный в жанре триллера. Камера плавно следует за обитателями маленького городка, за идиллическим фасадом которого скрывается зло.

Вместе с показом состоится дискуссия, в которой примут участие сам Чжан и критик Дмитрий Голынко-Вольфсон. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Где: Московский музей современного искусства



Когда: 4 августа, 18:00

Remote Moscow

Московская адаптация спектакля, созданного театром Rimini Protokoll. Зрителям предстоит преодолеть маршрут от кладбища до крыши дома под руководством голоса, звучащего из наушников. Следуя указаниям "высшего разума", участники действия проделают путь "от могилы к небесам" и по-новому взглянут на знакомый город.

Где: Сущевский Вал, 19



Когда: до 30 сентября

Дискуссия "Бум нон-фикшн литературы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На российском книжном рынке год от года растет спрос на нехудожественную литературу. Участники дискуссии в культурном центре ЗИЛ расскажут, с чем связан бум нон-фикшна, в чем особенности издательского дела в России, и с чем связан спрос на ту или иную книгу.

Своим мнением поделятся координатор международной издательской программы музея "Гараж" Катя Суверина и главред издательства "Индивидуум" Феликс Сандалов. Модерирует встречу куратор литературных программ кинотеатра "Пионер" Сергей Сдобнов.

После дискуссии запланирован книжный своп. Все желающие смогут принести книги для обмена и обсудить прочитанное в последнее время.

Где: Культурный центр ЗИЛ



Когда: 15:00

Лекция о корейском речевом этикете

Парк Горького приглашает на День Кореи. Преподаватель корейского языка Наталья Ким расскажет о речевом этикете "Страны утренней свежести". Некоторые формы вежливости точно могут удивить, озадачить и иногда рассмешить человека другой культуры. Лекция рассчитана на тех, кто только начинает знакомиться с этой необычной страной, в которой гармонично сочетаются традиции Запада и Востока.

Вход свободный, но стоит заранее зарегистрироваться на мероприятие.

Где: Лекторий Парка Горького



Когда: 4 августа, 19:00

Лекция "Рембрандт: выйти из сумрака"

Фото: ТАСС/Zuma/Zheng Huansong

Почему полотна одного из величайших гуманистов живописи порой так мрачны? Зачем Рембрандт написал "Урок анатомии", который сейчас кажется шок-контентом? Как противоречивые религиозные взгляды мастера отразились на его творчестве? На эти вопросы ответит искусствовед Наталья Вострикова.

Где: Пространство "Синхронизация"



Когда: 5 августа, 16:00

Фестиваль "Новая мода"

Осознанное потребление – выбор тех, кому небезразлична судьба планеты. За многое из того, что мы носим, платим не только мы, но и окружающая среда: фабрики сбрасывают в реки мегалитры токсинов, и целые виды растений и животных оказываются на грани выживания. О том, как подобрать себе стильный и при этом экологичный наряд, расскажут на фестивале "Новая мода". Параллельно будет работать ярмарка винтажной одежды.

Где: Дом Гоголя



Когда: 4 августа, 12:00