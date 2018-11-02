Москва онлайн покажет ночную беседу с пианистом Кириллом Рихтером

Фото: портал мэра и правительства Москвы/

4 ноября в кинотеатре "Звезда" пройдет серия ночных встреч "25-/75+" с участием молодых деятелей искусства и признанных мэтров российской культуры.

Одна из встреч будет посвящена современной музыке, ее веяниям, изменениям и новым именам. Перед зрителями выступят:



Владимир Мартынов – композитор, писатель, знаток древней и современной музыки. Автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам, в том числе "Острову" Павла Лунгина.

Кирилл Рихтер — один из самых перспективных молодых композиторов, пианист. Автор саундтреков для фильмов и участник фестиваля новой музыки Sound Up.