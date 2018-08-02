Возвращение Винни-Пуха, Джон Траволта и зомби из Канады: что смотреть в кино

Выросший Кристофер Робин, любовь между полок супермаркета, канадский зомби-апокалипсис и мальчишник в Будапеште: редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

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"Опасная игра Слоун" – американский драматический триллер 2016 года, получивший отличные отзывы критиков и зрителей и принесший сыгравшей в нем главную роль Джессике Честейн номинацию на "Золотой глобус". Героиня фильма Элизабет Слоун – успешная и влиятельная лоббистка, являющаяся одним из важных действующих лиц в американском политическом бизнесе. Соглашаясь на новое дело, она вскоре понимает, что в этот раз не только ее репутация и карьера, но и будущее находятся под угрозой.



Видео: YouTube/Exponenta Plus

Самая ожидаемая премьера лета для поклонников нового любимца Голливуда Тимоти Шаламе – "Жаркие летние ночи". Это дебютный фильм режиссера Элайджи Байнума, вышедший в США еще в прошлом году. В фокусе – одно лето из жизни американского подростка Дэниэла, включающее в себя все главные атрибуты летних каникул – первую любовь, подростковый бунт, риск и новые впечатления. "Жаркие летние ночи" – одновременно криминальная драма и романтическая история взросления, а также еще один фильм, действие которого разворачивается в 1990-е.



Видео: YouTube/iVideos

В основе боевика "Судная ночь. Начало" – история об Америке недалекого будущего, где правительство решает провести необычный социальный эксперимент: в целях снижения уровня преступности полностью легализовать преступления раз в год на одну ночь. Действие фильма происходит в первую из таких ночей. О том, как ведут себя люди в условиях полной вседозволенности, когда действие законов приостановлено, а экстренные службы отключены – в остросюжетном фильме Герарда МакМюррея.



Видео: YouTube/Universal Pictures Russia

Главный фильм недели для семейного похода – "Кристофер Робин" от Disney с Юэном МакГрегором и всеми любимыми персонажами Алана Милна – Винни-Пухом и его друзьями. Главный герой истории – повзрослевший Кристофер Робин, его жизнь давно потеряла волшебные краски, а работа все чаще требует отказа от возможности провести время с семьей. Обыденность повседневной жизни отступает на второй план, когда Кристофер Робин вновь встречает медвежонка Винни, давно забытого друга детства, которому вместе с друзьями предстоит не только напомнить своему выросшему товарищу о важности дружбы, но и научить его снова радоваться жизни.



Видео: YouTube/Disney Россия

Криминальная драма "Кодекс Готти" – "правдивая история крестного отца Америки", самого богатого и влиятельного криминального босса Нью-Йорка, в течение долгих лет строившего свою карьеру с самых низов. Созданный на основе биографии гангстера с итальянскими корнями Джона Готти, фильм раскрывает историю взаимоотношений самого Готти (Джон Траволта) с его сыном. Правда, создателям не особенно удалось впечатлить своей работой как зрителей (средний рейтинг 5/10), так и критиков (средний рейтинг 2/10), так что многие потенциальные зрители могут предпочесть посмотреть эту картину уже после проката в кинотеатрах у себя дома.



Видео: YouTube/iVideos

"Голодные Z" – канадский зомби-фильм, помещающий источник новой эпидемии, превращающей людей в кровожадных психопатов, в небольшой городок рядом с Квебеком. Немногие выжившие пытаются скрыться от нашествия в лесу, пока зараженные нападают на каждого, кто попадается у них на пути. Независимый триллер со средними оценками, созданный при поддержке Netflix – еще один взгляд на излюбленную кинематографистами тему. Не особо выдающийся, но способный занять на один вечер.



Видео: YouTube/В Рейтинге

"Шпионская игра" – биографический фильм об известном американском игроке бейсбола Мо Берге, во время Второй мировой войны занимавшегося шпионажем под начальством Управления стратегических служб (именно ему было поручено ликвидировать одного из немецких разработчиков атомной бомбы). В главных ролях – Пол Радд, Гай Пирс, Сиенна Миллер, Марк Стронг.



Видео: YouTube/cinemaprestige

"Мальчишник в Европе" (оригинальное название – "Будапешт") – франко-бельгийский фильм, продолжающий ставший популярным в последние годы поджанр фильмов о мальчишниках и девичниках. В центре внимания – двое друзей, которые решают основать собственную компанию, занимающуюся организацией предсвадебных вечеринок в Будапеште. Еще одно переосмысление старой темы на фоне одного из самых "тусовых" европейских городов для любителей легких комедий – в прокате на этой неделе.



Видео: YouTube/Capella Film

"Планета зверей" – китайский фантастический боевик, за месяц с небольшим со дня премьеры уже успевший собрать в прокате более $75 миллионов. Застрявший в долгах молодой человек соглашается принять участие в загадочной игре, выигрыш в которой позволит ему начать жизнь с чистого листа. Отправляясь на корабль, ставший местом действия игры, он бросает вызов собственной судьбе, ведь проигрыш может стоить ему жизни. Исполняющий одну из ролей в фильме Майкл Дуглас словно призван напомнить зрителю о культовом фильме девяностых "Игра", а наличие клоуна-убийцы в качестве одного из действующих лиц становится уже традиционным после прошлогоднего хоррора "Оно".



Видео: YouTube/Megogo Distribution

И один из фаворитов Берлинского кинофестиваля этого года – немецкий фильм "Между рядами" , история любви грузчика и продавщицы, работающих в одном супермаркете. Выбирая местом действия романтической драмы огромный супермаркет с бесконечными рядами полок, заполненных товаром, режиссер Томас Штубер смог создать тонкий, правдивый и трогательный в своей простоте фильм о чувствах и отношениях простых людей (получив на том же Берлинале сразу два приза – от экуменического (христианского) жюри и от гильдии немецкого арт-хауса). В качестве бонуса для любителей независимого европейского кино – Сандра Хюллер, уже ставшая известной благодаря "Тони Эрдманну", и восходящая звезда немецкого кино Франц Роговски в главных ролях.



Видео: YouTube/iVideos

Лиза Минаева