Блокчейн, индейцы и вулкан: что смотреть на фестивале "ДОКер"

С 3 по 8 апреля в Москве пройдет фестиваль "ДОКер", собравший актуальное документальное кино со всего мира. Почему нон-фикшн-фильмы – это не скучно, какие из них стоит увидеть на большом экране – в подборке Москвы 24. Все показы проходят в кинотеатре "Октябрь".

"Россия с неба", Петра Хефер и Фредди Реккенхаус, Германия

Фильм открытия, мировая премьера

Видео: Фестиваль ДОКер

Немецкие режиссеры Петра Хефер и Фредди Реккенхаус в течение нескольких месяцев путешествовали по России и снимали ее с воздуха. В результате получился полуторачасовой фильм, в котором с высоты птичьего полета можно увидеть пустыни, тайгу, берег Северного Ледовитого океана, камчатские вулканы и столичные высотки. Это не только очень зрелищное кино, но и наглядный рассказ о том, как разнообразна природа России.

3 апреля, 20:00

"Охотник за привидениями", Бен Лоуренс, Австралия

Основной конкурс

Кадр из фильма ''Охотник за приведениями''. Фото: пресс-служба

Потусторонний мир и призраки прошлого, зловещие дома и полицейские расследования – у кого-то это вызовет ассоциации с голливудским блокбастером. Однако для героя документального триллера Бена Лоуренса – это обычная жизнь: он работает в компании, которая специализируется на поимке призраков и одновременно пытается разобраться в тайнах собственной семьи.



5 апреля, 21:20

"Лапю", Сезар Алехандро Джеймс, Хуан Пабло Поланко, Колумбия

Основной конкурс

Кадр из фильма ''Лапю''. Фото: пресс-служба

С Сандэнса и Берлинале на "ДОКер" привезли фильм "Лапю" – так называется ритуал индейцев, пройти который предстоит главной героине Дорис. Ритуал призван изменить осознание себя и свое отношение к миру – тот же опыт, на грани сна и яви, обещают и зрителям фильма.

6 апреля, 13:00

"Хозяин оленей", Ксения Елян, Россия

Основной конкурс

Кадр из фильма ''Охотник на оленей''. Фото: пресс-служба

Единственная российская лента в главной программе "ДОКера" рассказывает о семье долганов, одного из последних коренных народов, которые ведут кочевую жизнь на крайнем севере Сибири. Главный герой, семилетний мальчик, пытается познать окружающий мир и задает окружающим бесконечные вопросы, на которые далеко не всегда может получить ответ даже от своей учительницы. Ксения Елян рассказывает, что собиралась снять фильм о работе и жизни учителя в кочевой семье, но после знакомства с любознательным Захаром именно он стал главным героем ее ленты.

6 апреля, 17:00

"Машина доверия: страсти по блокчейну", Алекс Уинтер, США

Программа Let IT dok!

Видео: Фестиваль ДОКер 2019

Лента звезды американского кино 1980–1990-х Алекса Уинтера станет хедлайнером Let IT dok! – программы, посвященной технике и технологиям. В "Машине" Уинтер изучает распространение информации, в том числе вынесенный в название блокчейн, появление которого положило начало "новой эре в мире финансов".

7 апреля, 17:30

"Красивые вещи", Джорджио Ферреро и Федерико Биазина, Италия

Основной конкурс

Кадр из фильма "Красивые вещи". Фото: пресс-служба

Фильм-лауреат 74-го Венецианского кинофестиваля рассказывает об одной из главных страстей современного человека – потреблении. Жизнь вещей, от момента создания до уничтожения, показана в сопровождении панк-сюиты, написанной автором фильма, кинорежиссером Джорджио Ферреро.

7 апреля, 15:00

"Жизнь – это вера", Сяо Хань, КНР

Основной конкурс

Кадр из фильма "Жизнь – это вера". Фото: пресс-служба

Фильм китайского режиссера Сяо Ханя не уступает по напряженности художественному кино. В провинции Синьцзян на Севере Китая живет семья шорника, племяннику которого нужна пересадка почки. На юге Китая в провинции Гуандун молодая пара ждет ребенка, у которого врачи обнаружили порок сердца. Герои обеих линий исследуют, на что они готовы пойти ради любимого человека, и, несмотря на географическое разделение, в итоге оказываются связаны.

7 апреля, 19:30

"Книга моря", Алексей Вахрушев, Россия

Фильм закрытия

Видео: Книга моря | Артдокфест-2018

В фильме Алексея Вахрушева натурные съемки органично сочетаются с элементами анимации. Такую форму диктует содержание: "Книга моря" рассказывает о жизни охотников, которые выходят на добычу в Берингов пролив. Их повседневная жизнь причудливо переплетается с миром легенд: миф "О женщине, которая родила кита" и пересказали на экране аниматоры.

8 апреля, 20:00