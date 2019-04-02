Что смотреть на ММКФ: главные фильмы из Канн, Венеции и Берлина в Москве

Московский кинофестиваль в этом году пройдет с 18 по 25 апреля. Пока его программа сформирована не полностью. В частности, не оглашали состав основного конкурса, но названия части фильмов уже известны. Например, на фестивале пройдет спецпоказ "Мстители. Финал" и "Нуреев. Белый ворон" Рэйфа Файнса. Что еще можно и нужно увидеть на ММКФ – от фестивальных хитов до небанальных ретроспективных показов – в материале М24.

"Золотая перчатка" Фатиха Акина

Кадр из фильма "Золотая перчатка". Режиссер Фатих Акин. Продюсер Фатих Акин, Нархан Шекерджи-Порст, Анн-Кристин Барди. Сценарий Фатих Акин, Хайнц Штрунк

В программе "Фильмы, которых здесь не было" покажут "Золотую перчатку" – последнюю ленту немца Фатиха Акина ("Головой о стену", "На пределе"). Картина о маньяке, убивавшем проституток в Гамбурге в 70-е, основан на реальной истории из недавней книги Хайнца Штрунка. "Перчатку" привезли прямиком с последнего Берлинале, где часть критиков разругала фильм в пух и прах, а часть утверждала, что это прорыв, и хвалила за тяжелую, буквально зловонную атмосферу (потрошитель хранил части трупов дома).

"Бог существует, ее зовут Петрунья" Теоны Стругар Митевски

Кадр из фильма "Бог существует, ее зовут Петрунья". Режиссер Теона Стругар Митевска. Сценарий Теона Стругар Митевска, Эльма Татарагич

Из конкурса Берлинале приехала на ММКФ и лента "Бог существует, ее зовут Петрунья" (программа "Эйфория наваждений") – фем-манифест из Македонии про неопрятную женщину, неожиданно победившую в религиозном соревновании, в котором могут принимать участие только мужчины. Повестка дня диктует разворот на женщин – и в кино, и за камерой. Не мог в стороне от этого тренда остаться и ММКФ.

"Нон-фикшн" Оливье Ассайаса

Кадр из фильма "Нон-фикшн". Режиссер Оливье Ассайас. Продюсеры Шарль Жилибер, Сильви Барте. Сценарий Оливье Ассайас

В программе "8½" покажут последнюю работу француза Оливье Ассайаса ("Персональный покупатель", "Зильс-Мария") – "Нон-фикшн" (или "Двойные жизни", как изначально перевели его название) – с последнего Венецианского кинофестиваля. Жюльетт Бинош и Гийом Кане много разговаривают, едят и крутят романы на стороне – вроде как и ромком, но приглашающий к серьезным размышлениям.

"Петерлоо" Майка Ли

Кадр из фильма "Петерлоо". Режиссер Майк Ли. Продюсеры Джорджина Лоу, Гэйл Иган, Лиззи Франке. Сценарий Майк Ли

Из Венеции на ММКФ привезли и "Петерлоо" (программа "8½") – основанный на реальных событиях фильм о мирном митинге в Манчестере в 1819 году, который британская армия утопила в крови. Произошедшее в итоге вошло в историю как "Бойня при Петерлоо". Мастер социального кино Майкл Ли продолжает изучать историю свой страны (прошлый фильм он посвятил художнику Уильяму Тернеру) и теперь обращается к ее самым нелицеприятным эпизодам.

"Дикая груша" Нури Бильге Джейлан

Кадр из фильма "Дикая груша". Режиссер Нури Бильге Джейлан. Продюсеры Зейнеп Озбатур, Музаффер Йылдирим. Сценарий Эбру Джейлан, Нури Бильге Джейлан

На ММКФ в этом году турецкому кино посветят отдельную программу с несколько ностальгическим названием "Дороги турецкого кино". В ней покажут "Дикую грушу" Нури Бильге Джейлана (снял "Зимнюю спячку", получившую Золотую пальмовую ветвь) – фильм про молодого писателя, который возвращается в родной город после университета. Главный герой много рефлексирует, что выливается в продолжительные разговоры. Получилось неторопливое и очень красивое кино.

"Пора мечтаний" Иштвана Сабо

Кадр из фильма "Пора мечтаний". Режиссер Иштван Сабо

Еще одна национальная ретроспективная программа, которую в этом году представляет ММКФ, посвящена венгерскому кино. Среди "воскрешенных шедевров" – так ее содержание описывают организаторы – фильм 1964 года "Пора мечтаний" Иштвана Сабо, вдохновленного французской Новой волной. Представить фильм в Москву приедет сам автор. Кроме того, в рамках ретроспективы покажут недавно обнаруженную ленту "Нежеланная" венгерского режиссера Михая Кертеса Каминера, который известен всему миру как Майкл Кертис, режиссер "Касабланки". Войдет в программу и "Мой XX век" Ильдико Эньеди, в прошлом году получившей главный приз Берлинского фестиваля за фильм "О теле и душе".

"Встреча с Горбачевым" Вернера Херцога и Андре Сингера

Кадр из фильма "Встреча с Горбачевым. Режиссеры Вернер Херцог и Андре Сингер. Продюсеры Светлана Палмер, Ричард Мэлман, Луки Стипетич

Документальный фильм живого классика Вернера Херцога ("Человек гризли", "Войцек"), премьера которого состоялась на фестивале в Теллурайде, покажут на ММКФ вне конкурса. В основе картины – три интервью, которые Херцог взял у Горбачева, по ним создатели фильма, как они утверждают, восстановили всю жизнь последнего генсека СССР.

"Годовщина Революции" Дзиги Вертова

Кадр из фильма "Годовщина Революции". Режиссер Дзига Вертов

На ММКФ покажут дебют одного из создателей современного киномонтажа, режиссера "Человека с киноаппаратом" Дзиги Вертова. Этот фильм, собранный из хроникальных материалов, отснятых во время революции, считался утраченным – вплоть до того, как в 2018 году его восстановил киновед Николай Изволов. В России эту работу, премьера которой состоялась на фестивале в Амстердаме, покажут впервые.

А также Марлен Хуциев, сериалы, VR и 100 лет ВГИКу

Кроме постоянных параллельных программ, таких как "Время женщин", "8½" и "Эйфория", на 41-ом ММКФ организуют специальные смотры. Один из них посвятят Одесской киностудии – на фестивале можно будет увидеть "Место встречи изменить нельзя" Станислава Говорухина и "Весну на Заречной улице" Марлена Хуциева и Феликса Миронера. Ретроспективу организуют в честь юбилея ВГИКа, отмечающего в этом году 100 лет. Покажут лучшие работы его выпускников – операторов Вадима Юсова, Павла Лебешева, Георгия Рерберга. Впервые фестиваль обратился к миру сериалов – им посвящена программа "Первая серия". Вернется на ММКФ после технического перерыва и секция VR – чтобы увидеть фильмы из нее, нужно будет надеть шлем виртуальной реальности.

Полный состав конкурсной и параллельных программ ММКФ объявит 2 апреля.

Сайт фестиваля.

