"20 000 дней на Земле": что нужно знать об околодокументальной картине о Нике Кейве

Кинофестиваль Film Beat Festival отметит свое 10-летие спецпоказом ленты "20 000 дней на Земле" об австралийском рок-музыканте Нике Кейве. Картина, в которой элементы байопика переплетаются с художественным вымыслом, открывала фестиваль в 2014-м, а сегодня вернется на экраны. Рассказываем, в чем главный замысел фильма.

Смысл названия

Название картины – "20 000 дней на Земле" – эквивалент возраста Кейва на момент работы над пятнадцатым студийным альбомом Push the Sky Away, который вышел в 2013 году и получил высокую оценку критиков.

Ник Кейв в образе Ника Кейва

В центре сюжета – 24 часа из жизни Кейва, который играет в картине самого себя. Вот он просыпается, чистит зубы, пьет кофе и едет на студию, а после – на сеанс к психотерапевту, где вспоминает детство. Авторы фильма, британские режиссеры Иан Форсайт и Джейн Поллард, попытались реконструировать обычный день музыканта и показать, как Кейв проживает каждое его мгновение – от незначительных бытовых мелочей до записи альбома.

Очень много музыки

Поклонники Кейва точно оценят музыкальные вставки, которые вместе с монологами исполнителя составляют важное смысловое ядро картины. Так, в фильме звучит песня Higgs Boson Blues, которую музыкант неспешно наигрывает на рояле, или трек Push the Sky Away – бэк-вокал для нее записывают вместе с детским хором. Один из ключевых моментов киноленты – запись живого выступления Кейва на сцене Сиднейской оперы, которым завершается двухчасовое повествование о культовом музыканте.

2 февраля в 20:00

"Каро 11 Октябрь", Новый Арбат, 24