Театр против телевизора: какие спектакли смотреть в новогодние праздники

Подборка театральных постановок для тех, кто не хочет провести праздники на диване перед экраном.

3 января



"Амстердам"



Где: в "Современнике"

Кто поставил: Сергей Газаров

Для кого: для тех, кого волнует проблема отцов и детей

Абсолютно простой и не в меру пьющий российский чиновник из глубинки (Михаил Ефремов) приезжает навестить семью в Амстердам, куда те переехали. В центре сюжета – гей-парад, куда сын главного героя приходит с другом в юбке. Здесь-то и сталкиваются два мировоззрения: свободолюбивое-европейское и консервативное-советское. Местами пошловато, но в целом – хороший спектакль.

2000 – 12 000 рублей.

Начало в 19:00

Спектакль пройдет в ТКЗ "Дворец на Яузе", площадь Журавлева, 1

"Русский роман"



Где: в театре Маяковского

Кто поставил: Миндаугас Карбаускис

Для кого: для тех, кто любит русскую прозу и истории патологической ревности

Спектакль литовского драматурга Марюс Ивашкявичюс – вариация "Анны Карениной", где Лев Толстой и его жена Софья Андреевна – главные герои. Сюжет разворачивается вокруг супруги писателя, которая пытается отвоевывать мужа у литературных персонажей. Все очень драматично, особенно любовь Софьи к мужу-гению. Лучшая постановка в номинации "Драматический спектакль большой формы" на "Золотой маске" 2017 года.

600 – 8000 рублей

Начало в 18:00

4 января

Redroom



Где: в театре "Событие"

Кто поставил: Наиля Набиуллина

Для кого: для тех, кто знаком с экзистенциализмом

Спектакль по пьесе Сартра "За закрытыми дверями" – мистический триллер с философским подтекстом. В центре сюжета – писатель Марк, который оказался в комнате без окон и дверей с двумя симпатичными женщинами. Постановка – камерная, актеры – молодые. Возрастное ограничение – от 21 года.

Начало в 14:00

600 – 4000 рублей

"Тополя"



Где: в Мастерской Петра Фоменко

Кто поставил: Юрий Буторин, Владимир Топцов, Сергей Осипьян

Для кого: для тех, кто верит в любовь с первого взгляда

Спектакль и фильм в одном флаконе. Рассказ Александра Вампилова о любви, которая не случилась, и о тоске по тому, чего никогда не было и не будет. Сцены как таковой нет, события разворачиваются то прямо перед зрителями, то на экране, который здесь вместо задника. Очень нежная история о памяти и неизбежной тоске.

Начало в 19:00

4000 – 5000 рублей

5 января

"Изгнание"



Где: в театре Маяковского

Кто поставил: Миндаугас Карбаускис

Для кого: для космополитов

Эпичная драма о судьбе литовского мигранта-пролетария в современном Лондоне, основанная на реальных событиях. На протяжении четырех часов (в двумя антрактами) главный герой (Вячеслав Ковалев) под музыку Queen отстаивает свои права и борется за мечты. Это история маленького человека в эмиграции, поднимающая темы дискриминации и столкновения культур. После "Богемской рапсодии" дополнительный интерес спектаклю обеспечен. Идет на сцене на Сретенке.

Начало в 18:00

1500 – 3500 рублей

"Офелия боится воды"



Где: в МХТ им. Чехова, Малая сцена

Кто поставил: Марина Брусникина

Для кого: для тех, кого интересует тема сложных отношений в обычной семье

Брусникина в свойственной ей манере ставит пьесу молодого драматурга Юлии Тупикиной с Натальей Теняковой в главной роли. Она играет свекровь, которая после прочтения трагедии Шекспира представляет себя матерью Гамлета. Декораций минимум и все они символичны. Совсем свежая постановка практически для любого зрителя.

Начало в 19:00

1000 – 2000 рублей

6 января

"Волки и овцы"



Где: в Мастерской Петра Фоменко

Кто поставил: Петр Фоменко

Для кого: для тех, кто хочет посмеяться над русскими нравами

С этого спектакля в 1992 году началась история Мастерской. В центре сюжета – аферы с векселями после отмены крепостного права в России. Очень комично, почти гротескно показана русская жизнь со всеми ее неотъемлемыми атрибутами: пьянством, коррупцией и расточительством.

Начало в 19:00

500 – 15 000 рублей

"Магадан/Кабаре"



Где: театр "Около дома Станиславского"

Кто поставил: Юрий Погребничко

Для кого: для тех, кто любит театр абсурда

На сцене концерт на грани абсурда: здесь под стихи и музыку Бориса Гребенщикова жена капитана кружится в танце, гуляет ливерпульская четверка, дама с чемоданом цитирует Конфуция, а женщина с фингалом под глазом размышляет о смысле жизни. В прошлом году постановка получила "Золотую маску" в номинации "Лучший спектакль малой формы" (идет 1 час и 15 минут).

Начало в 19:00

300 – 2000 рублей

7 января

"Снегурочка"



Фото: theatreofnations.ru/Мария Зайвый

Где: в театре Наций

Кто поставил: Олег Долин

Для кого: для подростков

Спектакль для детей, в котором Снегурочка в поисках любви попадает в Берендеево царство. Мир, где оказывается героиня, не похож на сказочный: здесь нет красных сапожек, кокошников и косовороток. Снегурочка пытается узнать, почему люди плачут и смеются, что такое поцелуй и любовь. Волшебный и поучительный спектакль идет в новом камерном пространстве театра.

Начало в 18:00

1100 рублей (свободная рассадка)

8 января

"Сон в летнюю ночь"



Где: в Гоголь-центре

Кто поставил: Кирилл Серебренников

Для кого: для тех, кто убежден, что любовь – болезнь

По мнению следствия, ведущего дело "Седьмой студии", спектакль не был поставлен, однако вот он, все еще идет. Четыре акта, четыре пространства и четыре разных актерских состава исследуют психологию любви. Каждый акт – определенная форма романтического чувства: героизм, мазохизм, азарт, самопожертвование и так далее. Идея такая: любовь – катастрофа, поэтому о сути отношений между мужчиной и женщиной здесь размышляют боги, одиннадцатиклассники, полупьяные мужики и владельцы среднего бизнеса.

Начало в 19:00

4000 рублей

1900



Где: в театре им. Ермоловой

Кто поставил: Олег Меньшиков

Для кого: для тех, кто любит истории о гениях

В основу моноспектакля легла пьеса Барикко "Новеченто". История о пианисте-самоучке, который родился на океанском лайнере и ни разу не бывал на суше. Постановка – монолог Олега Меньшикова об одиночестве и творческом пути гения.

Начало в 19:00

300 – 5000 рублей

Ксения Сергиенко