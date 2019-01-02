Театр против телевизора: какие спектакли смотреть в новогодние праздники

Подборка театральных постановок для тех, кто не хочет провести праздники на диване перед экраном.
3 января
"Амстердам"
Фото: sovremennik.ru
Где: в "Современнике"
Кто поставил: Сергей Газаров
Для кого: для тех, кого волнует проблема отцов и детей
Абсолютно простой и не в меру пьющий российский чиновник из глубинки (Михаил Ефремов) приезжает навестить семью в Амстердам, куда те переехали. В центре сюжета – гей-парад, куда сын главного героя приходит с другом в юбке. Здесь-то и сталкиваются два мировоззрения: свободолюбивое-европейское и консервативное-советское. Местами пошловато, но в целом – хороший спектакль.
2000 – 12 000 рублей.
Начало в 19:00
Спектакль пройдет в ТКЗ "Дворец на Яузе", площадь Журавлева, 1
"Русский роман"
Фото: mayakovsky.ru
Где: в театре Маяковского
Кто поставил: Миндаугас Карбаускис
Для кого: для тех, кто любит русскую прозу и истории патологической ревности
Спектакль литовского драматурга Марюс Ивашкявичюс – вариация "Анны Карениной", где Лев Толстой и его жена Софья Андреевна – главные герои. Сюжет разворачивается вокруг супруги писателя, которая пытается отвоевывать мужа у литературных персонажей. Все очень драматично, особенно любовь Софьи к мужу-гению. Лучшая постановка в номинации "Драматический спектакль большой формы" на "Золотой маске" 2017 года.
600 – 8000 рублей
Начало в 18:00
4 января
Redroom
Фото: teatrsobytie.ru
Где: в театре "Событие"
Кто поставил: Наиля Набиуллина
Для кого: для тех, кто знаком с экзистенциализмом
Спектакль по пьесе Сартра "За закрытыми дверями" – мистический триллер с философским подтекстом. В центре сюжета – писатель Марк, который оказался в комнате без окон и дверей с двумя симпатичными женщинами. Постановка – камерная, актеры – молодые. Возрастное ограничение – от 21 года.
Начало в 14:00
600 – 4000 рублей
"Тополя"
Где: в Мастерской Петра Фоменко
Кто поставил: Юрий Буторин, Владимир Топцов, Сергей Осипьян
Для кого: для тех, кто верит в любовь с первого взгляда
Спектакль и фильм в одном флаконе. Рассказ Александра Вампилова о любви, которая не случилась, и о тоске по тому, чего никогда не было и не будет. Сцены как таковой нет, события разворачиваются то прямо перед зрителями, то на экране, который здесь вместо задника. Очень нежная история о памяти и неизбежной тоске.
Начало в 19:00
4000 – 5000 рублей
5 января
"Изгнание"
Фото: mayakovsky.ru
Где: в театре Маяковского
Кто поставил: Миндаугас Карбаускис
Для кого: для космополитов
Эпичная драма о судьбе литовского мигранта-пролетария в современном Лондоне, основанная на реальных событиях. На протяжении четырех часов (в двумя антрактами) главный герой (Вячеслав Ковалев) под музыку Queen отстаивает свои права и борется за мечты. Это история маленького человека в эмиграции, поднимающая темы дискриминации и столкновения культур. После "Богемской рапсодии" дополнительный интерес спектаклю обеспечен. Идет на сцене на Сретенке.
Начало в 18:00
1500 – 3500 рублей
"Офелия боится воды"
Где: в МХТ им. Чехова, Малая сцена
Кто поставил: Марина Брусникина
Для кого: для тех, кого интересует тема сложных отношений в обычной семье
Брусникина в свойственной ей манере ставит пьесу молодого драматурга Юлии Тупикиной с Натальей Теняковой в главной роли. Она играет свекровь, которая после прочтения трагедии Шекспира представляет себя матерью Гамлета. Декораций минимум и все они символичны. Совсем свежая постановка практически для любого зрителя.
Начало в 19:00
1000 – 2000 рублей
6 января
"Волки и овцы"
Фото: facebook.com/fomenkoru
Где: в Мастерской Петра Фоменко
Кто поставил: Петр Фоменко
Для кого: для тех, кто хочет посмеяться над русскими нравами
С этого спектакля в 1992 году началась история Мастерской. В центре сюжета – аферы с векселями после отмены крепостного права в России. Очень комично, почти гротескно показана русская жизнь со всеми ее неотъемлемыми атрибутами: пьянством, коррупцией и расточительством.
Начало в 19:00
500 – 15 000 рублей
"Магадан/Кабаре"
Фото: okolo.ru/Алексей Шендрик
Где: театр "Около дома Станиславского"
Кто поставил: Юрий Погребничко
Для кого: для тех, кто любит театр абсурда
На сцене концерт на грани абсурда: здесь под стихи и музыку Бориса Гребенщикова жена капитана кружится в танце, гуляет ливерпульская четверка, дама с чемоданом цитирует Конфуция, а женщина с фингалом под глазом размышляет о смысле жизни. В прошлом году постановка получила "Золотую маску" в номинации "Лучший спектакль малой формы" (идет 1 час и 15 минут).
Начало в 19:00
300 – 2000 рублей
7 января
"Снегурочка"
Где: в театре Наций
Кто поставил: Олег Долин
Для кого: для подростков
Спектакль для детей, в котором Снегурочка в поисках любви попадает в Берендеево царство. Мир, где оказывается героиня, не похож на сказочный: здесь нет красных сапожек, кокошников и косовороток. Снегурочка пытается узнать, почему люди плачут и смеются, что такое поцелуй и любовь. Волшебный и поучительный спектакль идет в новом камерном пространстве театра.
Начало в 18:00
1100 рублей (свободная рассадка)
8 января
"Сон в летнюю ночь"
Фото: gogolcenter.com
Где: в Гоголь-центре
Кто поставил: Кирилл Серебренников
Для кого: для тех, кто убежден, что любовь – болезнь
По мнению следствия, ведущего дело "Седьмой студии", спектакль не был поставлен, однако вот он, все еще идет. Четыре акта, четыре пространства и четыре разных актерских состава исследуют психологию любви. Каждый акт – определенная форма романтического чувства: героизм, мазохизм, азарт, самопожертвование и так далее. Идея такая: любовь – катастрофа, поэтому о сути отношений между мужчиной и женщиной здесь размышляют боги, одиннадцатиклассники, полупьяные мужики и владельцы среднего бизнеса.
Начало в 19:00
4000 рублей
1900
Фото: ermolova.ru
Где: в театре им. Ермоловой
Кто поставил: Олег Меньшиков
Для кого: для тех, кто любит истории о гениях
В основу моноспектакля легла пьеса Барикко "Новеченто". История о пианисте-самоучке, который родился на океанском лайнере и ни разу не бывал на суше. Постановка – монолог Олега Меньшикова об одиночестве и творческом пути гения.
Начало в 19:00
300 – 5000 рублей
Ксения Сергиенко