Похождения принца Англии и жизнь после взрыва. Что вы не успели прочитать за лето

Сентябрь – не время грустить и поддаваться осенней меланхолии. Самое время подумать о самообразовании, узнать или попробовать что-то новое. В этой подборке – книги о реальных людях, основанные на реальных событиях, которые научат планировать свое время, двигаться в направлении своей мечты и не опускать руки.

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Жизнь после теракта: история Джеффа Баумана о том, как стать "Сильнее"

Книга Джеффа Баумана "Сильнее" вышла в российских магазинах в середине июня. Читатели узнают историю Баумана, лишившегося обеих ног во время взрывов 15 апреля 2013 года в Бостоне. В этот момент он стоял недалеко от финиша, болея за свою девушку, которая участвовала в соревновании. Последнее, что он запомнил перед тем, как все случилось, – взгляд незнакомца, снимавшего рюкзак. Уже через несколько секунд взрывной волной ему оторвало обе ноги ниже колен.

В своей книге Бауман рассказывает о самой трагедии и расследовании ФБР, в котором он был главным свидетелем. После этого его ждала долгая изнурительная реабилитация и сопротивление депрессии.

Фотография автора с места взрыва облетела мир и сделала его лицом трагедии. Однако со временем он стал символом стойкости и решимости. Миллионы людей по всему миру вдохновляются его юмором и позитивным отношением к жизни.

Звезды российского рока перевели на русский лучшие песни Боба Дилана

Еще одна книга, вышедшая этим летом, – "Боб Дилан: 100 песен и портретов". В этом издании вы найдете нотные листы главных шлягеров легендарного музыканта, его личные истории и больше 100 редких снимков.

Музыкант сам руководил составлением сборника, а некоторые песни для книги лично отобрали Боно и сэр Пол Маккартни. По интригующим снимкам читатели проследят эволюцию певца от героя фолк-музыки в вельветовой шапке до электрического рокера.

Тексты песен представлены в сборнике на английском и русском языках. Среди переводчиков – Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко из группы "Ундервуд", Вася Васин из "Кирпичей", Александр Красовицкий из "Animal ДжаZ", Псой Короленко, Максим Немцов, Олег Пащенко, Дарья Суховей и Света Литвак.

Фото: ТАСС/Zuma

Единственный британский космонавт откровенно ответил на вопросы землян

Другая новинка лета – книга британского покорителя космоса Тима Пика "Спросите у космонавта". Ее автор – Тима Пика, единственный космонавт во всей Великобритании, летчик армейской авиации и астронавт ЕКА.

15 декабря 2015 года Пик на корабле "Союз ТМА-19М" вместе с россиянином Юрием Маленченко и американцем Тимоти Копра стартовал с космодрома Байконур к МКС. Он провел на орбите 186 суток, а также принимал участие в боевых операциях в Боснии и Афганистане.

Книга, написанная открытым добродушным человеком, стала своеобразным руководством по жизни в космосе. Помимо космических откровений, читатели найдут там множество ранее не публиковавшихся снимков, а также диаграммы и забавные иллюстрации. Пик дает советы, как стать космонавтом, и рассказывает о тестах, которые он проходил во время подготовки к работе.

История про похождения принца Англии Александра Кембриджского

Еще одна новинка, появившаяся на книжных полках в июле, – история похождений принца Александра Кембриджского, кронпринца Англии. На выпускном вечере в Оксфорде прекрасный незнакомец поцеловал Клару и… исчез. Она понятия не имела, кто он, пока не увидела свою фотографию вместе с ним в газетах.

Этакая история Золушки, которая понравится любителям "50 оттенков серого". Читателей ждет скандальная подноготная королевских семей, провокационный эротизм и большая любовь.

Фото: depostiphotos/Konstanttin

"Маленькая красная записная книжка"

Уже сейчас у российских читателей есть возможность познакомиться с дебютным романом известной шведской журналистки Софии Лундберг. Книга стала настоящей сенсацией и была издана в 28 странах по всему миру.

Красная записная книжка всю жизнь сопутствует Дорис с 1928 года, с тех пор, как отец подарил ее на десятилетие. В записной книжке собраны истории обо всех удивительных встречах в ее жизни. Каждый почерпнет из нее что-то ценное и для себя.

Триллер "Последняя миссис Пэрриш"

Еще один удачный литературный дебют – психологический триллер Лив Константин "Последняя миссис Пэрриш". Книга шокирует читателей поворотами и темными секретами.

У Дафны Пэрриш прекрасная жизнь: красивый преданный муж, двое детей, роскошный дом, дорогие украшения. И тут на ее пути встает Эмбер Паттерсон, которая грезит о том, чтобы завоевать Джексона Пэрриша и стать следующей миссис Пэрриш.

Коварная Эмбер находит способ подружиться с Дафной и начинает хладнокровно манипулировать супругами. Сможет ли молодая любовница добиться своего? Аннотация гласит, что все не так просто, как кажется.