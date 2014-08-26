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Культура

26 августа 2014, 18:43

Варить борщ и запекать яблоки будут на Тверской площади

кулинария еда мастер-классы Тверская площадь гастрономические фестивали свежий воздух фестивали и праздники шеф-повара

Фото: М24

На Тверской площади в рамках фестиваля региональных продуктов организуют кулинарные мастер-классы. Московские шеф-повара научат варить борщ, тушить курицу в пиве, запекать яблоки и делать морс.

Учить кулинарному мастерству будут на площадке "Есть время Есть". В среду, 27 августа, гастрономический энтузиаст, основатель компании по производству французских деликатесов из российского мяса Андрей Куспиц покажет, как делать зеленый салат с домашним майонезом, тушить курицу в темном пиве и запекать яблоки.

В четверг, 28 августа, будут готовить блюда из фермерских продуктов. А в пятницу, 29 августа, Куспиц поделится с собравшимися своими лучшими рецептами. Под руководством Андрея посетители Тверской площади приготовят обед из оленины и других оригинальных продуктов русского Севера.

В выходные шефы столичных ресторанов и ведущие кулинарных ТВ-шоу научат готовить романтические обеды.

В будние дни мастер-классы начинаются в 19.00. В выходные – в 12.00 и в 15.00.

Помимо кулинарных уроков запланированы выступления диджеев и певцов.

"В среду публику разогревают DJ Бэйсик, певец Андрей Кудрявцев, флейтистка Наталья Филатова, трио "Муза" и кларнетист Марат Галеев. В четверг на сцене выступят Владимир Лукашеня, Анна Малышкина, Елена Махова из арт-группы "Элен и ребята" и дуэт "Серенада". В пятницу своей музыкой радуют театр "Клейзмастер", Андрей Кудрявцев, саксофонистка Елена Филиппова и группа Acoustic Rain", - сообщили организаторы.

В выходные на Тверской площади выступят артисты коллектива "Вампука", певица Мила Ракета, артисты театра "Клейзмастер", музыканты рок-группы "Муха" и коллектива "Белвиль".

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