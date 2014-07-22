На фестивале еды научат готовить утиную грудку и угостят деликатесами

"Афиша": В "Красной Пресне" пройдет фестиваль "О, да! Еда!"

26 и 27 июля парк "Красная Пресня" превратится в настоящий гастрономический рай. Здесь пройдет фестиваль "О, да! Еда!", на который соберутся лучшие городские шеф-повара, рестораторы и любители кулинарии.

В этом году гастрономическое событие, которое обычно проходит в Санкт-Петербурге, впервые состоится в Москве. Гости парка смогут не только попробовать и приобрести различные деликатесы и продукты, но и посетить кулинарные мастер-классы. На занятиях удастся приготовить утиную грудку с перловой крупой, необычные сэндвичи с говядиной и квашеной капустой, яйца Бенедикт (бутерброд из двух половинок английского кекса с яйцами, ветчиной и голландским соусом).

Также посетителям "Красной Пресни" предложат заглянуть в небольшой деревенский зоопарк, попрыгать на гигантском батуте и сделать несколько снимков в фотоателье. В рамках фестиваля откроются книжная лавка и спа-студия, пройдут лекции от авторов кулинарных бестселлеров, состоятся музыкальные выступления.

Фото: одаеда.рф

Билет на один фестивальный день стоит 350 рублей (на месте он обойдется уже в 500 рублей).