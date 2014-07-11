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Культура

11 июля 2014, 15:51

Вафли на палочке и вода Байкала: чем удивит Городской маркет еды

кулинария еда городской маркет еды время с детьми гурманы

12 и 13 июля во дворе Музея Москвы пройдет Городской маркет еды. Бургеры и холодный эспрессо, замороженные йогурты и утренние каши, вафли на палочке и смузи из Самары. Что пить и кушать на вкусном событии – рассказывает M24.ru.

Одним из открытий Городского маркета еды станут вафли на палочке. В Музее Москвы их кулинарные "авторы" представят и новинку – корн-доги, хот-доги с сосиской и беконом, запеченные в тесте. Палочка, естественно, тоже прилагается.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Мучное азербайджанское блюдо под названием кутаб также найдет на маркете своих любителей. Попробовать удастся тонкие пирожки с самыми разными начинками – мясом, ароматной зеленью, тыквой. Повара также предложат гостям утолить жажду разновидностью кефира под названием айран.

Угощать будут сочными говяжьими бургерами, чорипанами (аргентинский вариант хот-дога), ростбифами и стейками. Создатели мясных блюд вдохновляются путешествием по Аргентине.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Смузи из фруктов и свежезамороженных ягод с соком порадуют любителей вкусных и полезных напитков. Готовят коктейли без использования сахара, сиропов, подсластителей. Каждому гостю предоставят возможность самостоятельно выбрать ингредиенты для своего смузи.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Гурманы смогут отведать на Городском маркете еды фалафели – арабские жареные во фритюре шарики. Причем рецепты блюда будут как классические, так и нетрадиционные (из картофеля, а не нута, к примеру).

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Любители здорового питания оценят каши ручной работы, богатые витаминами и микроэлементами. А еще во двор Музея Москвы привезут уличную еду, сделанную из байкальских продуктов – ямальской оленины, дикой северной рыбы, таежной ягоды. К примеру, гостям маркета предложат отведать салат с вяленой олениной и кедровым маслом, бургер с ямальской олениной, северную рыбу в пергаментном мешочке. Попить удастся травяного чая на байкальской воде.

Фото: facebook.com/CityFoodMarket

Еще на маркете будут такие напитки, как холодный эспрессо, латте с нежирным молоком, тайваньский чай. Кроме того, угоститься предложат модным в этом сезоне замороженным йогуртом.

Подробнее с программой и участниками Городского маркета еды можно ознакомиться тут.

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