Ряд домов в районе Вешняки атаковали крысы

Район Вешняки на востоке Москвы атаковали крысы

Ряд жилых домов в районе Вешняки на востоке Москвы атаковали крысы. Битву с грызунами люди, коммунальщики и даже кошки пока проигрывают.

Главной проблемой является свободный доступ грызунов к отходам и мусору – дворники в Вешняках не только не ставят короба под мусоропроводы, но даже не закрывают двери на замок, передает канал "Москва 24".

Еще одна проблема заключается в том, что на территории Москвы нет организаций, системно занимающихся борьбой с грызунами.

Сейчас травлей крыс занимаются компании, которые победили в тендерах. Таких компаний в Москве почти 350, при этом в Роспотребнадзоре отмечают, что свою работу они выполняют плохо.

Так, безопасная норма "соседства" человека с грызунами - одна крыса на 2 тысячи квадратных метров. Между тем ежегодно Роспотребнадзор фиксирует в Москве до 450 укусов крысами, нападают они чаще всего на детей.

Жильцам, чтобы получить помощь в такой ситуации, необходимо обратиться и в управляющую компанию, и в префектуру, в Роспотребнадзор. Но это долгий процесс - обращение рассматривается в течение одного месяца.

В Вешняках после обращений в ведомства крысиные ходы в стене дома выборочно замазали цементом. Однако в ряде подъездов все осталось по-прежнему.