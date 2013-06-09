Форма поиска по сайту

09 июня 2013, 19:41

Происшествия

Самолет мог упасть в Подмосковье из-за ветра

Причиной крушения легкомоторного самолета Аи-10 в Подмосковье могли стать сильные порывы ветра, от которых машина попадает в штопор. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Как сообщалось ранее, 9 июня Аи-10 выполнял учебно-тренировочного полет. Самолет взлетел с аэродрома Шевлино в Солнечногорском районе Московской области, но, пролетев всего 200 метров, рухнул на землю и загорелся.

Крушение произошло в районе деревни Пятница недалеко от Истринского водохранилища. На борту самолета находились двое мужчин. Оба они погибли.

крушения Аи-10 легкомоторные самолеты чп мо

