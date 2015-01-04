Спасатели обнаружили пятый обломок пропавшего в Индонезии авиалайнера

Спасатели обнаружили пятый обломок пропавшего авиалайнера AirAsia

Спасатели обнаружили в районе Яванского моря крупный фрагмент авиалайнера компании AirAsia. За последние двое суток это уже пятый обломок.

К спасательной операции подключились сотрудники МЧС России. Они приступили к поиску "черных ящиков" самолета. В сводный отряд наших спасателей входят 70 человек. Команда прибыла на место крушения со всем необходимым оборудованием.

Напомним, самолет "А-320-200", выполнявший рейс из Индонезии в Сингапур, исчез с экранов радаров 28 декабря. На его борту находились 162 человека. Тела 31-го из них уже обнаружены.