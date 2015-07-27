Греческие власти запретили вывозить из страны более двух тысяч евро

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Власти Греции запретили гражданам страны вывозить за рубеж более двух тысяч евро наличными, сообщает МИА "Россия сегодня". Соответствующий законодательный акт вступил в силу в пятницу.

Отмечается, что за одну поездку за рубеж одному человеку можно вывести сумму в две тысячи евро или эквивалент в иностранной валюте. Ограничения не касаются постоянно проживающих за рубежом иностранцев. Решения об ограничении вывоза наличной валюты принимает руководитель Банка Греции. Ранее гражданам Греции разрешалось вывозить наличными до 10 тысяч евро.

Напомним, с 28 июня в Греции введен контроль за движением капиталов. В частности, действует лимит на снятие наличных (не более 60 евро в день), ограничен перевод средств на зарубежные счета.

Три недели не работали банки, которые из-за ажиотажного снятия денег со счетов после объявления референдума о соглашении с международными кредиторами, закрылись 29 июня.

Неделю назад Греция получила кредит от Еврокомиссии на 7,16 миллиардов евро и практически сразу потратила все деньги на погашение задолженности перед ЕЦБ и МВФ.

Срок следующего платежа по кредиту ЕЦБ в размере 3,2 миллиарда евро наступает 20 августа, и до этой даты Афинам необходимо договориться с кредиторами по новой программе помощи.