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Происшествия

31 декабря 2014, 09:49

Подмосковный полицейский попался на взятке в 400 тысяч рублей

криминал взятки полицейские

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Полицейский из подмосковного Домодедова подозревается в получении взятки, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, старший сержант полиции получил 400 тысяч рублей от женщины. В обмен на эти деньги он обещал вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении мужа этой женщины, который являлся участником бытовой ссоры.

В отношении 25-летнего полицейского начата служебная проверка. Если его виновность будет доказана, он будет уволен из полиции, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что двух инспекторов патрульно-постовой службы полиции подозревают в получении взятки от водителя. Стражи порядка за вознаграждение не стали привлекать автолюбителя к ответственности за нарушение ПДД.

Речь идет о двух сотрудниках ППС полиции по району Южное Тушино. Взятка была получена еще 4 ноября. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Один из полицейских уже уволен из органов внутренних дел, другого ждет такая же участь по результатам проверки. Ряд их руководителей будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

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